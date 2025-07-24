Удивительная логистика древности: как Стоунхендж изменяет наши представления о технологии каменного века

Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии

8:15 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Стоунхендж — это не просто каменный памятник, это загадка, которую пытаются разгадать уже многие десятилетия. Один из самых знаменитых археологических объектов в мире теперь раскрыл свою тайну, а новые исследования подтвердили, что древние бритты совершили выдающиеся логистические подвиги, перемещая огромные каменные глыбы на колоссальные расстояния, преодолевая 700 километров с помощью технологий, которых в наши дни достаточно для самых сложных инженерных проектов.

Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стоунхендж

Новые археологические данные, опубликованные в журнале Journal of Archaeological Science раскрывают шокирующие факты о том, что камни для Стоунхенджа были перевезены не только из Уэльса, как считалось раньше, но и из отдалённых уголков Шотландии. Это открытие ставит под сомнение старые теории, согласно которым камни якобы были доставлены ледниками. Исследования показали, что древние британцы использовали сложные технологии, чтобы перемещать камни весом в несколько тонн, не имея колесного транспорта или одомашненных лошадей.

Возглавил это исследование профессор Ричард Бевинс из Университета Аберистуита, который с командой археологов и геологов провёл анализ камня, известного как валун Ньюолла. Этот камень, размером с футбольный мяч, был найден более 100 лет назад во время раскопок на территории Стоунхенджа. Новый химический и микроскопический анализ доказал, что этот камень был принесён людьми на расстояние 200 километров от Пембрукшира в Уэльсе, а не был доставлен ледниковым льдом, как утверждалось в некоторых гипотезах.

Эти данные значительно дополняют предыдущие исследования, которые показали, что шеститонный алтарный камень Стоунхенджа был привезён из северо-восточной Шотландии, что в свою очередь требовало преодоления невероятного расстояния для неолитических народов. Стоит отметить, что ни колёсный транспорт, ни лошади, как было принято думать, в те времена не существовали, что делает такое достижение ещё более удивительным.

Исследования, проведенные на валуне Ньюолла, показали, что его химический состав, в частности, содержание тория и циркония, совпадает с составом камней, найденных в Уэльсе, что подтверждает гипотезу о его валлийском происхождении. Это открытие окончательно опровергает теорию ледникового переноса, утверждая, что камни были доставлены намеренно людьми. Также геологические особенности камня Ньюолла — его округлая форма и "пулевидные" вершины — совпадают с камнями, найденными в каменоломнях Крейг Рос-и-Фелин в Уэльсе. Эти камни формировались в условиях, идеально подходящих для строительства, и их форма была специально подобрана для работы в архитектурных конструкциях.

Более того, анализ показал, что поверхностный слой камня, обогащённый карбонатом кальция, свидетельствует о длительном пребывании этого камня в меловых почвах Солсберийской равнины, что подтверждает гипотезу о транспортировке камня людьми. Ледники, напротив, могли бы распределить камни по равнине более равномерно, но археологические данные не подтверждают такого распределения, а это ещё одно свидетельство человеческого вмешательства в процесс.

Важным открытием стали и другие камни, которые ранее были считаны пятнистыми долеритами, но новое исследование показало, что они также являются слоистым риолитом, что позволяет предположить, что эти камни были привезены в Стоунхендж из того же источника в Уэльсе. Это открытие намекает на то, что камни не были случайно распределены по местности, а были привезены с высокой точностью и координацией, что ещё раз подтверждает сложные логистические способности древних британцев.

Самое важное, что открытие этих камней и их анализа имеет глубокий смысл, который выходит за пределы простой транспортировки камней. Это предполагает, что неолитические общины, которые построили Стоунхендж, обладали высоко развитыми навыками планирования и организации, скоординированно работая на протяжении многих лет и миль, чтобы доставить эти камни в одно место. Это было не просто строительство памятника, а серьёзное достижение, которое требует коллективного усилия, знаний и технологий.

Транспортировка камней весом более трёх тонн на такие огромные расстояния из Уэльса была не менее значительным подвигом, чем доставка гигантских сарсеновых камней, которые были добыты в Уилтшире и привезены в Стоунхендж на более короткие расстояния. Сарсеновые камни весили более 20 тонн и достигали семи метров в высоту. Однако, несмотря на их огромные размеры, их перемещение было менее сложным, чем транспортировка более лёгких, но более удалённых голубых камней и алтарного камня, которые были привезены из Шотландии.

Кроме того, археологи обнаружили, что древние британцы использовали методы, которые применялись в других частях мира. Например, они использовали верёвки, деревянные сани и специально подготовленные пути, чтобы перемещать такие тяжёлые камни. Эти разработки и инженерные навыки были уникальны для того времени и показывают, насколько далеко ушли люди в своём техническом прогрессе, даже не имея современных машин и инструментов.

Таким образом, археологические исследования Стоунхенджа открывают не только новые факты о транспортировке камней, но и дают нам понимание того, что этот памятник был гораздо более сложным и значимым сооружением, чем мы считали ранее. Стоунхендж, вероятно, символизировал объединение различных народов Британии, их связь с предками и космосом. Он был не просто религиозным или астрономическим объектом, а важным центром, который мог служить для укрепления социальной и культурной связи между различными племенами и общинами того времени.

Эта интерпретация подтверждается чрезвычайными усилиями, необходимыми для координации столь масштабного строительного проекта. Перемещение шеститонного алтарного камня с северо-востока Шотландии потребовало бы сотрудничества между многочисленными общинами. Логистика такого предприятия предполагает наличие сложных коммуникационных сетей и общих культурных целей, охватывающих все Британские острова.

Исследователи отметили, что, хотя древние народы обычно использовали местные материалы для каменных кругов, Стоунхендж отличается тем, что был построен полностью из камней, привезенных издалека. Эта уникальная особенность подкрепляет теории о том, что памятник должен был служить как политическим, так и религиозным центром — «моментом объединения народов Британии».

Авторы исследования с заявленной точностью в 95% приходят к выводу, что их выводы окончательно опровергают теории ледникового переноса и подтверждают участие человека в создании одного из самых замечательных древних памятников мира. Их исследование убедительно свидетельствует о том, что неолитические британские общины обладали гораздо более развитыми организационными возможностями, чем считалось ранее.

По мере того, как тайна строительства Стоунхенджа продолжает раскрываться, это новейшее исследование даёт важнейшее представление о выдающихся способностях древних британцев. Хотя остаются вопросы о точных методах транспортировки этих массивных камней и конкретных целях, служивших этому памятнику, имеющиеся данные теперь однозначно свидетельствуют о том, что Стоунхендж является свидетельством сложного планирования, исключительной логистики и единства целей народов доисторической Британии.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).

