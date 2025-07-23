Почему ожирение — это не просто лишний вес? Ученые нашли 11 его типов

11 форм ожирения: Как генетика меняет подход к лечению и профилактике

5:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Ожирение — это заболевание, с которым сталкивается огромное количество людей по всему миру, однако его причины и механизмы давно не были до конца поняты.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстая женщина на пляже

Ожирение традиционно ассоциируется с избыточной массой тела, но недавние исследования показывают, что это заболевание гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Оказывается, существует как минимум 11 различных форм ожирения, каждая из которых обусловлена различными биологическими механизмами. Это открытие может существенно изменить подход к лечению и профилактике заболевания, позволяя учитывать индивидуальные особенности каждого пациента.

Акль Фахед из Института Брода в Кембридже (США) утверждает, что ожирение — это не просто вопрос индекса массы тела (ИМТ) или внешнего вида. Это гораздо более сложная проблема, затрагивающая биологические механизмы, которые определяют развитие заболевания и его последствия. Всемирная организация здравоохранения определяет ожирение как избыточную жировую массу, которая представляет собой угрозу для здоровья. Обычно наличие ожирения у человека определяется с помощью расчета ИМТ, который основан на весе и росте.

Тем не менее, не у всех людей с ожирением развиваются серьезные проблемы со здоровьем. В ответ на это некоторые исследователи предложили ввести новый термин — "доклиническое ожирение". Это разделяет людей с ожирением на две категории: тех, кто уже испытывает проблемы, такие как затрудненное дыхание, проблемы с сердцем или диабет, и тех, у кого пока нет симптомов, но они могут проявиться в будущем. Однако, исследование Фахеда и его коллег показало, что такие категории могут быть недостаточными и не учитывать всю сложность биологии ожирения.

В ходе проведенного исследования, которое включало более 2 миллионов человек со всего мира, ученые провели общегеномное ассоциативное исследование. В ходе этого анализа они искали связи между генами и различными параметрами, связанными с ожирением, такими как ИМТ, окружность талии и соотношение талии и бедер. В результате исследования было выявлено 743 генетических региона, связанных с ожирением. 86 из этих регионов ранее не были описаны в научной литературе.

Но это еще не все. Ученые обнаружили, что гены, влияющие на ожирение, делятся на 11 различных типов, или эндотипов. Эти эндотипы не являются подтипами, поскольку у одного человека может быть несколько эндотипов одновременно, что указывает на существование различных биологических путей, влияющих на развитие ожирения. Это открытие крайне важно, поскольку оно позволяет понимать, что ожирение — это не одно универсальное состояние, а результат различных биологических механизмов.

Из этих 11 эндотипов, шесть связаны с нарушением выработки инсулина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Другие типы связаны с нарушениями иммунной системы, гормональной регуляции аппетита, обмена веществ и липидов. Например, существует метаболически здоровое ожирение, когда человек имеет лишний вес, но не сталкивается с проблемами, связанными с обменом веществ, а также метаболически нездоровое ожирение, при котором избыточная масса тела сопровождается рядом заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Фахед и его коллеги подтвердили существование этих эндотипов с помощью анализа данных более 48 000 человек, полученных из Биобанка больницы Mass General Brigham. Эти результаты говорят о том, что понимание ожирения и его механизмов должно быть значительно более глубоким, чем это было принято раньше. Это знание позволяет более точно направлять лечение и профилактику заболевания, делая их персонализированными.

Другие ученые, такие как Фрэнк Гринуэй из Университета штата Луизиана, отмечают, что ожирение не всегда поддается лечению даже с помощью современных препаратов, таких как Ozempic или Wegovy. Это говорит о том, что проблема не всегда решается на уровне физиологии, и, возможно, требуется более индивидуализированный подход.

По словам Лоры Грей из Университета Шеффилда, признание множества различных типов ожирения откроет новые возможности для точечного воздействия на каждый из них.

Минимум 11 эндотипов, о которых идет речь, могут быть лишь началом. Грей и Мин Со Ким из Института Брода полагают, что с развитием генетических исследований и более широкими выборками в будущем могут быть открыты новые формы ожирения, которые пока не были выявлены. Это означает, что мы можем только начать понимать полную картину ожирения и его биологических основ.

Таким образом, новое исследование предоставляет гораздо более глубокое понимание ожирения, что в свою очередь позволяет изменить подход к его лечению и профилактике. Признание различных биологических типов ожирения откроет путь к более точному и эффективному вмешательству, что может существенно повлиять на здоровье людей по всему миру.

В будущем, с помощью генетических данных и более детализированных исследований, возможно, будет разработана новая, более персонализированная терапия, которая сможет помочь людям с различными типами ожирения получить более точное лечение, соответствующее их уникальным биологическим особенностям.

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.



И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

