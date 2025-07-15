Калигула и медицина: как кровопускание и чемерица связаны с легендарным императором

Новое исследование: Калигула был глубоким знатоком античной медицины и фармакологии

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Новое исследование, проведённое учёными Йельского университета в рамках Программы древней фармакологии, ставит под сомнение образ Калигулы как исключительно безумного и жестокого правителя.

Фото: commons.wikimedia by Richard Mortel from Riyadh, Saudi Arabia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Калигула

В работе, опубликованной в "Трудах Европейской академии наук и искусств", учёные доказывают: римский император обладал серьёзными знаниями в области медицины и терапии, особенно в использовании чемерицы — растения с сильным фармакологическим эффектом.

Исследование базируется на эпизоде из книги Светония "Жизнь двенадцати цезарей", в котором Калигула отказывает римскому сенатору в продлении отпуска по болезни. Вместо сочувствия он приказывает казнить его, саркастически заявив: "Кровопускание необходимо тому, кому чемерица не помогает".

Долгое время эту историю воспринимали исключительно как проявление императорской жестокости. Однако историки Эндрю Ко и Тревор Люк предлагают иной взгляд: за этим анекдотом стоит глубокое понимание медицинской практики и альтернативных методов лечения.

Центральным объектом исследования стал греческий город Антикира — курорт, куда стекались представители римской элиты за лечением. Этот приморский город на берегу Коринфского залива был известен своим мастерством в применении чемерицы, особенно в терапии таких заболеваний, как эпилепсия, психические расстройства и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Йельские исследователи называют Антикиру "античной клиникой Майо" — элитным лечебным центром для тех, кто мог позволить себе лучшее. Калигула, судя по всему, был не только знаком с практиками этого центра, но и серьёзно интересовался их методами.

Чемерица — мощное растение, известное как в белой, так и в чёрной форме. Белая чемерица использовалась для лечения головных болей, в то время как чёрная — для сильного очищающего эффекта. Учёные обнаружили, что она не произрастала рядом с Антикирой в естественных условиях — ближайшие дикорастущие месторождения находились на горе Геликон, выше 750 метров над уровнем моря. Это предполагает наличие устойчивой торговой сети поставок лекарственного сырья, что указывает на высокий уровень организации медицины в древнем мире.

По мнению исследователей, Калигула мог так глубоко интересоваться медициной не случайно. Историки указывают на возможные проблемы императора со здоровьем: эпилепсия, бессонница, психические расстройства. Именно эти заболевания древние медики лечили при помощи чемерицы. Таким образом, у Калигулы была не только власть, но и мотивация — личная заинтересованность в излечении собственных недугов.

Интересен и намёк Калигулы на кровопускание — метод, подробно описанный в трактате "О медицине" Авла Корнелия Цельса, написанном во времена Тиберия. Этот труд предлагал кровопускание как альтернативу чемерице при лечении эпилепсии. То, что Калигула упомянул этот метод, свидетельствует о его знании медицинской литературы и терапевтических дебатов своего времени.

Даже критики Калигулы признавали его фармакологическую осведомлённость. Филон Александрийский писал, что император "исказил врачебное искусство Аполлона", намекая на его глубокие познания в медицине. Это высказывание теперь приобретает новую глубину: возможно, Калигула и впрямь имел значительный уровень медицинской грамотности, пусть и использовал его неоднозначно.

Авторы исследования подчёркивают, что их цель — не оправдать тирана, а показать его многогранность. Помимо жестокости, он обладал знаниями в сфере мореплавания, логистики и, как теперь выясняется, медицины. Исследование предполагает, что Калигула мог не приказывать казнить сенатора, а, возможно, иронизировал по поводу неэффективного лечения, зная альтернативы из медицинских трудов.

Учёные из Йельского университета продолжают работу, анализируя химический состав чемерицы, собранной в различных регионах Греции. Их цель — выяснить, насколько эффективны эти растения с точки зрения современной фармакологии. Такой подход — сочетание анализа текстов и эмпирических лабораторных исследований — помогает не только восстановить картину прошлого, но и найти новые терапевтические решения.

Исследование также освещает культурное явление античного "медицинского туризма": представители высших сословий регулярно выезжали в специализированные центры вроде Антикиры. Это демонстрирует, насколько развита была медицинская система Древнего Рима, а также как тесно переплетались римские и греческие медицинские традиции.

Работа Йельского университета — часть растущей тенденции в науке: стремление переосмыслить фигуры прошлого не как карикатурных злодеев, а как сложные личности, сочетавшие власть, интеллект, интерес к науке и практические знания. Калигула, несмотря на свою репутацию, оказывается не только политическим деятелем, но и знатоком фармакологии, чьи медицинские интересы заслуживают отдельного изучения.

Уточнения

Гай Ю́лий Це́зарь А́вгуст Герма́ник (лат. Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus; более известный под прозвищем-агноменом Кали́гула, лат. Caligula; 31 августа 12, Анций — 24 января 41, Рим) — римский император (c 18 марта 37), третий представитель династии Юлиев-Клавдиев; также — великий понтифик (лат. Pontifex Maximus), трибун (лат. Tribuniciae potestatis), Отец отечества (лат. Pater patriae) (с 38 года), четырежды консул (37, 39—41).



Чемери́ца (лат. Verátrum) — род растений семейства Мелантиевые.



Фило́н Александри́йский (др.-греч. Φίλων ὁ Ἀλεξανδρεύς, лат. Philo Alexandrinus) или Филон Иудей; Фило́н Иуде́йский (ок. 25 до н. э., Александрия — ок. 50 н. э.) — представитель еврейского эллинизма, центром которого была Александрия, богослов, апологет иудаизма и религиозный мыслитель, оказавший большое влияние на последующее богословие своим экзегетическим методом и учением о Логосе.

