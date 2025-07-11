Пещера Саломеи оказалась царской гробницей сестры Ирода Великого

Раскопки опровергли тысячелетнюю веру в христианское происхождение святыни

5:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Глубоко в иудейских предгорьях, примерно в 48 километрах к юго-западу от Иерусалима, находится таинственная пещера, веками почитавшаяся христианами как святое место. Паломники стекались сюда, чтобы воздать честь Саломее — женщине, которую связывали с рождением Иисуса.

Фото: commons.wikimedia by Nicolas Poussin (1594–1665), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ картина Никола Пуссена "Избиение младенцев"

Однако современные археологические исследования ставят под сомнение этот религиозный нарратив. Новые данные говорят о другом: гробница, возможно, принадлежала Саломее I, сестре Ирода Великого — одной из самых влиятельных женщин I века до Рождества Христова.

Раскопки, проведённые Израильским управлением древностей, выявили масштабное и роскошное погребальное сооружение, архитектурно и эстетически превосходящее типичные гробницы той эпохи. По словам археолога Нир-Шимшона Фарана, это одно из самых впечатляющих погребений времён Ирода: двор площадью 225 м², массивные колонны, сложные декоративные элементы и высокий уровень инженерного исполнения.

Самый впечатляющий элемент — квадратный двор 15x15 метров, вырезанный в скальной породе на глубине около 6 метров. Для его создания было удалено более 1500 кубометров известняка, что указывает на значительные финансовые и людские ресурсы, доступные лишь представителям элиты.

Колонны толщиной 1,2 метра, поддерживающие цилиндрический свод вестибюля, были богато декорированы. Архитектура и орнаменты — розетки, листья аканта, гранаты — совпадают с символикой погребений царей эпохи Второго Храма. Уникальная система запирания гробницы, включавшая скрытые механизмы под полом, также характерна исключительно для царских захоронений.

Согласно христианской традиции, пещера считалась местом захоронения повитухи Иисуса, и это отразилось в византийской символике: многочисленные кресты, лампы, надписи на греческом, сирийском и арабском языках. Основой для этого мнения стал найденный оссуарий с надписью "Саломея". Византийские монахи, вероятно, идентифицировали её с фигурой из Протоевангелия Иакова — апокрифического текста, в котором упоминается Саломея как свидетельница Рождества Христова.

Однако имя "Саломея" в тот период было весьма распространённым — особенно в династии Ирода. Современные археологи убеждены: речь идёт о Саломее I (ок. 65 г. до н. э. — ок. 10 г. н. э.), могущественной сестре Ирода, политической фигуре, управлявшей Ашкелоном и регионами до самого Иерихона. С 4 г. до н. э. она была номинальной царицей, правившей топархией Ямнии, Азота, Фазелиса.

Стратегическое расположение пещеры — как раз между этими территориями — лишь подтверждает гипотезу. Также вблизи найдены две роскошные виллы, типичные для царских резиденций, что усиливает вероятность принадлежности комплекса высокопоставленному лицу.

Архитектурные детали пещеры полностью соответствуют другим подтверждённым гробницам царского уровня, найденным в Иерусалиме. Использование тесаного камня, наличие декоративных фризов, тщательно продуманные защитные механизмы — всё это характерно для погребений представителей власти, имевших доступ к лучшим зодчим и материалам.

Кроме архитектурных свидетельств, временные рамки постройки совпадают с датой смерти Саломеи I — около 10 г. н. э. Историки указывают, что Ирод даровал сестре обширные владения и автономию. Таким образом, создание монументального мавзолея между её основными землями выглядит логичным и символичным актом.

Хотя первоначальные артефакты усыпальницы пострадали от древнего грабежа и многовекового использования, были найдены меловые сосуды, фрагменты богато украшенных оссуариев и масляные лампы периода Ирода — признаки захоронения богатых и знатных людей.

История трансформации царской гробницы в христианское святилище иллюстрирует, насколько гибка и подвержена изменениям коллективная память. Христианская традиция, опираясь на имя, переосмыслила и сакрализировала древнюю структуру, наделив её новым смыслом. Подобные случаи не редкость для Святой Земли, где многие объекты сменяли свои сакральные значения в зависимости от доминирующих религий и исторического контекста.

На сегодня пещера Саломеи остаётся закрытой для посещения. После кратковременного открытия в 2022 году Израильское управление древностей сосредоточено на её сохранении и разработке планов по реставрации. Исследователи стремятся сохранить как первоначальные архитектурные элементы, так и следы более позднего христианского культа.

Открытие настоящей идентичности пещеры не только проливает свет на жизнь влиятельной женщины античности, но и подчёркивает, как историческая интерпретация может изменяться под воздействием веры, контекста и времени. Это напоминание о том, насколько важны доказательства и скрупулёзное изучение при попытке разобраться в сложной мозаике прошлого.

Уточнения

И́род I Великий (ок. 74—73 гг. до н. э. — 4 до н. э.; по другим данным, 1 до н. э.) — идумеянин, сын Антипатра, римского наместника Иудеи. Царь Иудеи (40—4 гг. до н. э.), основатель идумейской династии Иродиадов.



Оссуа́рий (лат. ossuarium от os «кость», род.п. ossis) — ящик, урна, колодец, место или же здание для хранения скелетированных останков. В русском языке существует синоним этого слова — ко́стница.



Евангели́е от Иа́кова, также известное как Протоева́нгелие Иа́кова и Первоева́нгелие Иа́кова Мла́дшего, в русской традиции «Иаковлева повесть», — апокрифическое евангелие, написанное во II веке и, как предполагается, после 160 года.



Топа́рхия (греч τοπαρχία — областное правительство, область от греч. τόπος — местность, место, область + греч. ἀρχῆς, ἀρχή — начальствование, правительство) — независимая или полузависимая область во главе с топархом (местным начальником), как правило пограничная с Византией.

