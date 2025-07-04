Новый проект возвращает утерянное чудо — со дна гавани поднимают 80-тонные плиты

Как технологии реанимируют Александрийский маяк — все детали проекта PHAROS

5:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Александрийский маяк более двух тысячелетий указывал путь кораблям в гавань Александрии. Сегодня, как его ещё называют, Фаросский маяк — не просто воспоминание из учебников, а вновь обретённый объект международной археологической одиссеи.

Фото: commons.wikimedia by Gallery: https://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0047776.html, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александрийский маяк. Цветная гравюра, ок. 1804–1811 гг.

Благодаря совместной работе археологов, историков и инженеров он поднимается со дна Средиземного моря — на этот раз не из камня, а в виде цифрового шедевра.

В июне 2025 года, в рамках беспрецедентной археологической операции, со дна Восточной гавани Александрии были извлечены 22 массивных каменных блока, некогда составлявших основу легендарного маяка. Многие из них весят от 70 до 80 тонн и включают архитектурные элементы, такие как перемычки, пороги и фундаментные плиты.

Проект, получивший название PHAROS, является международной инициативой, сочетающей подводную археологию, исторический анализ и цифровые технологии. Его реализацией занимается Центр исследований Александрии (CEAlex), входящий в состав CNRS (Национального центра научных исследований Франции), при поддержке Министерства туризма и древностей Египта и фонда Dassault Systèmes.

Особую ценность среди находок представляет ранее неизвестная конструкция — пилон с дверным проёмом, выполненный в египетском стиле, но построенный с использованием эллинистических методов. Учёные считают, что этот объект может дать новое понимание слияния архитектурных традиций Древнего Египта и греческого мира в период правления Птолемеев.

Архитектор и археолог Изабель Эри, которая возглавляет операцию, прокомментировала: цифровая фиксация и анализ каждого блока позволит рассматривать их как элементы грандиозной головоломки. Команда намерена исследовать происхождение, взаимосвязь и местоположение каждой детали, чтобы затем воссоздать маяк в виде полноценной 3D-модели.

С 2015 года под водой уже было отсканировано более сотни фрагментов Фароса с помощью цифровой фотограмметрии. Новые блоки также будут оцифрованы и переданы инженерам-волонтёрам из Dassault Systèmes для виртуальной сборки.

Конечная цель проекта — создание исторически достоверного цифрового двойника маяка, который позволит исследователям и широкой публике "прогуляться" по легендарному сооружению в его былом величии.

По словам представителей La Fondation Dassault Systèmes, благодаря новейшим научным симуляциям и виртуальным мирам они стремятся воссоздать маяк таким, каким он был в III веке до н. э., и сделать его доступным для любого желающего.

Фарос был построен при Птолемее I Сотере в начале III века до н. э. и долгое время служил важнейшим ориентиром для моряков. Его высота достигала примерно 100 метров, что делает его не только одним из Семи чудес древнего мира, но и, как подчёркивают современные исследователи, первым в истории небоскрёбом человечества.

Однако природные катастрофы не пощадили сооружение. Мощные землетрясения в 1303 и 1323 годах нанесли ему критические разрушения. После этого остатки маяка стали использовать как строительный материал, пока в 1477 году мамлюкский султан Кайт-бей не построил на его месте военную крепость.

Помимо подъема блоков, инициатива PHAROS включает работу междисциплинарной команды — историков, нумизматов, археологов. Их цель — собрать максимальное количество сведений о маяке из сохранившихся текстов, изображений и даже монет, где он изображался. Эти артефакты охватывают период от поздней античности до XV века и дополняют неполные физические останки здания.

Это помогает исследователям строить более полную картину, не ограничиваясь только тем, что удалось поднять со дна.

"Александрийский маяк — это не просто руины. Это символ человеческого инженерного гения и художественного вдохновения", — гласит заявление CNRS.

Начало исследованиям было положено ещё в 1995 году, когда археолог Жан-Ив Эмпер из CEAlex обнаружил руины маяка у берегов Александрии. С тех пор колоссальные каменные блоки лежали недоступными на морском дне — как напоминание о затонувшей эпохе.

Теперь же, спустя почти 30 лет, технологии, настойчивость и международное сотрудничество позволили приблизиться к тому, чтобы Фарос вновь предстал перед глазами человечества, пусть и не в камне, а в пикселях.

La Fondation Dassault Systèmes подчеркнула: каждый извлечённый блок приближает к финальной цели — возвращению утраченного чуда в цифровом облике.

Уточнения

Александри́йский маяк (известен также как Фаро́сский маяк) — маяк на острове Фарос около египетского города Александрии, одно из семи чудес света.



Птолеме́й I Соте́р — сатрап, а затем и царь Египта в 323—283/282 годах до н. э. Соратник Александра Македонского, один из диадохов. Основатель династии Птолемеев.



Султан Абу ан-Наср Сайф ад-Дин аль-Ашраф Кайт-бей (ок. 1417 — 7 августа 1496) — 18-й султан Египта из династии Бурджитов (1468—1496).

