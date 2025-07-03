Тайна древнего гимна: как искусственный интеллект вернул голос Вавилону

Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту

5:10 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Вавилон вновь заговорил. Спустя тысячу лет после исчезновения, поэтический гимн, восхваляющий великий город древности, был найден и расшифрован. Это стало возможно благодаря международному проекту между Университетом Людвига-Максимилиана в Мюнхене и Багдадским университетом.

Фото: commons.wikimedia by Osama Sarm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ворота богини Иштар, реконструкция

Главным действующим лицом этого открытия стал профессор Энрике Хименес, специалист по литературе Древнего Ближнего Востока. Его команда в сотрудничестве с иракскими исследователями и при помощи платформы искусственного интеллекта идентифицировала и объединила десятки фрагментов древней клинописи, чтобы восстановить целостный текст, считавшийся навсегда утерянным.

"Это захватывающее произведение, восхваляющее Вавилон во всём его великолепии, — говорит Хименес. — Оно позволяет нам по-новому взглянуть на жизнь его жителей, как мужчин, так и женщин".

Вавилон, основанный в Месопотамии около 2000 года до н. э., когда-то был самым крупным городом мира. Его архитектура, культура и тексты стали основой для многих современных культурных традиций. Однако клинописные таблички, на которых записывались эти тексты, уцелели лишь частично, а многие из них разбросаны по музеям и хранилищам мира в виде фрагментов.

Хименес занимается их цифровой реконструкцией в рамках проекта электронной Вавилонской библиотеки. С помощью искусственного интеллекта удаётся "собирать" тексты, которые веками считались утраченными. Именно так удалось идентифицировать 30 рукописей, связанных с одним и тем же произведением — гимном хвалы Вавилону.

Ранее его существование не было подтверждено, несмотря на популярность текста в древности: "Этот гимн даже переписывали дети в школе — и всё же он до сих пор не был нам известен", — подчеркивает профессор.

Гимн, датируемый началом I тысячелетия до н. э., состоит из примерно 250 строк. Его автор — вавилонянин, вдохновлённый величием родного города. Он описывает дворцы и храмы, взаимоотношения между горожанами, природные богатства и даже культовые роли женщин, что делает текст уникальным в контексте сохранившейся месопотамской литературы.

Особое внимание уделено реке Евфрат, сердце города:

Евфрат — её река, основанная мудрым владыкой Нудиммудом —

Она утоляет жажду, напитывает тростниковые заросли,

Извергает свои воды в лагуну и море,

Её поля цветут травами и цветами,

Её луга, в ярком цвету, прорастают ячменем,

С которого, собранные, складывают снопы,

Стада и отары лежат на зеленых пастбищах,

Богатство и великолепие — то, что подобает человечеству —

Даруются, умножаются и царственно даруются.

В отличие от других текстов той эпохи, гимн поэтично и живо передаёт природные картины, связывая повседневную жизнь с религиозной символикой. Именно эта связь делает гимн особенно ценным источником: он не только воспевает город, но и раскрывает социальные и духовные представления его обитателей.

Интерес вызывают строки, в которых поэт обращается к своим согражданам, называя их "клана Лугал-абзу" и "потомства Алалгара" — отсылая к месопотамской мифологии и традиции. Горожане изображаются как жрецы и защитники справедливости, соблюдающие божественные заповеди и заботящиеся о сиротах и униженных.

«Свободные граждане» - ṣābū kidinni - Вавилона для автора этого гимна по сути являются жрецами Вавилона — указание на то, что его автор, вероятно, был представителем этого класса. Вавилоняне справедливы, защищают сирот и смиренных (ll. 136–138), следуют божественным предписаниям и соблюдают справедливость», — пишут авторы исследования.

Удивительное открытие связано и с тем, как текст описывает женщин. Это — одно из первых свидетельств, где упоминается их роль как жриц, выполняющих священные обязанности. Вавилон в гимне предстает как справедливое общество, где ценятся как мужчины, так и женщины, местные и чужеземцы.

"Для меня как исследователя особенно вдохновляет то, что этот текст был частью школьной программы. Это означает, что его знали дети, — говорит Хименес. — И тот факт, что он снова с нами, значит, мы смогли вернуть кусочек живой памяти".

Для Хименеса и его команды гимн стал не просто находкой — это шаг к более глубокому пониманию культуры, которая оказала влияние на всё человечество.

Это также демонстрация того, как современные технологии и древние знания могут работать вместе: то, что раньше потребовало бы десятилетий, теперь происходит за месяцы благодаря ИИ.

Уточнения

Алалгар А-Лалгар или А-лал-гар — второй полумифический додинастический царь шумеров, правивший в первом допотопном городе Древнего Шумера Эриду, расположенном на юге Месопотамии. Вероятно, ему приписывалось божественное происхождение.



Вавило́н (аккад. Bābili или Babilim «врата бога»; др.-греч. Βαβυλών) — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства.

