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Игорь Буккер

Древнее капище: мегалиты Марокко раскрыли тайну доисторических ритуалов

5:35
Наука » Полезно знать

Когда речь заходит о древних захоронениях Северной Африки, в воображении большинства людей сразу всплывают египетские пирамиды, гробницы фараонов и великолепные памятники долины Нила. Однако последние археологические исследования указывают на то, что это далеко не единственные сокровища древности в этом регионе.

археологические раскопки
Фото: commons.wikimedia by Oksana harab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
археологические раскопки

Северо-западная часть Африки, а именно полуостров Танжер в Марокко, внезапно оказался в центре научного внимания, раскрыв ранее неизвестную главу доисторического прошлого.

Полуостров Танжер, лежащий на стыке Атлантического океана и Средиземного моря, всего в 14 километрах от Европы через Гибралтарский пролив, веками служил естественным перекрестком цивилизаций. Несмотря на это, долгое время он считался изолированной и малозначимой областью в контексте доисторических исследований. Но недавние находки доказывают обратное: эта земля была не только обитаема, но и играла важную роль в культурных и ритуальных взаимодействиях древних сообществ.

Как археолог и исследователь позднего доисторического периода Северной Африки, я сосредоточился на изучении жизни сообществ, существовавших между 3800 и 500 гг. до н. э. В рамках своей диссертации я вместе с командой провел полевые исследования на территориях проектов Ках-Коуч и Тахадарт. Мы использовали современные методы археологии: спутниковые снимки, беспилотники, геоинформационное моделирование и радиоуглеродное датирование. Цель — выяснить, действительно ли Танжерский полуостров был заброшен в доисторические времена или это мнение сложилось из-за недостатка данных.

Результаты превзошли все ожидания. Мы обнаружили десятки ранее неизвестных археологических памятников, включая захоронения, стоячие камни, наскальные рисунки и даже следы обрядов. Эти находки кардинально меняют представления о культурной значимости северо-запада Африки.

Одним из важнейших открытий стало захоронение в Даруа-Зейдане. Здесь мы нашли цисту — тип могилы, представляющей собой каменную камеру из вертикальных плит, покрытую массивной плитой сверху. Хотя могила была разграблена, сохранились фрагменты костей, одна из которых датируется 2118-1890 гг. до н. э. Это делает её первым радиоуглеродно датированным захоронением такого типа в регионе.

Не менее захватывающим оказался меч бронзового века, найденный еще в 1920-х годах в реке Луккос. Он предположительно изготовлен на Британских островах, и его наличие в Марокко может свидетельствовать об обменных связях через Атлантику. Существует вероятность, что меч был намеренно "пожертвован" в реку — практика, известная у древних европейских народов.

Еще один впечатляющий объект — каменный круг в Мзуре, состоящий из 176 вертикальных камней. Несмотря на то, что он был раскопан почти столетие назад, только теперь становится очевидна его уникальность. Его конструкция напоминает Стоунхендж и другие мегалитические памятники Европы, что вновь указывает на связи между регионами.

Мы также задокументировали 22 новых каменных убежища с наскальным искусством — 17 расписных и 5 гравированных. Это в разы превышает прежние данные, где было известно лишь одно подобное место — Магара Санар. Символы в этих убежищах включают геометрические формы, фигуры людей и точечные узоры, отражающие сходство с иберийским, атлантическим и сахарским искусством.

Эти находки подтверждают: северо-запад Марокко — это не археологическая пустота, а культурный ландшафт с развитой ритуальной и социальной структурой. Многие памятники, особенно стоячие камни, вероятно, служили территориальными ориентирами и сакральными точками вдоль древних путей сообщения.

Открытие столь обширного археологического наследия на Танжерском полуострове требует пересмотра всей доисторической карты региона. Мы больше не можем рассматривать эту территорию как периферийную или малозначимую. Напротив, она становится мостом между Африкой и Европой, Атлантикой и Средиземноморьем.

Наши исследования — это лишь начало. Они поднимают множество новых вопросов: как именно происходил обмен между регионами? Были ли эти контакты регулярными? И какую роль играла символика в этих связях? Мы надеемся, что наше исследование привлечет больше внимания к северо-западу Африки — как со стороны ученых, так и со стороны властей.

Сегодня регион сталкивается с активным градостроительством и ростом туризма. Многие памятники рискуют быть утрачены. Необходимо срочное внимание к их охране, а также расширение археологических программ. Мы призываем к новым раскопкам, дополнительному радиоуглеродному анализу и, самое главное, — признанию значимости этого уникального культурного наследия.

Полуостров Танжер — это не просто географическая точка. Это — забытая глава истории человечества, которую мы только начинаем читать.

Уточнения

Танже́р (исп. Tánger, Та́нджа) — крупный портовый город на севере Марокко, у побережья Гибралтарского пролива.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы танжер марокко археология
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