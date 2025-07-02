Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты

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Необычная коллекция древнеегипетских сосудов из твёрдого камня вызвала ожесточённые дебаты среди археологов, инженеров и сторонников альтернативной истории.

Фото: commons.wikimedia by Einsamer Schütze is licensed under GNU Free Documentation License древнеегипетские сосуды

Артефакты, собранные за три года американским бизнесменом Мэттом Биллом, были впервые представлены на Cosmic Summit 2025 года в Северной Каролине. Речь идёт о 85 вазах, изготовленных из гранита, кварца и известняка — многим из них более 6000 лет.

По словам Билла, эти сосуды демонстрируют поразительную симметрию, полировку и точность, сравнимую с результатами современной обработки на станках с числовым программным управлением. Он утверждает, что такие детали невозможно было бы создать с помощью одних лишь каменных или медных инструментов, на которые ссылается традиционная египтология.

Аргументы Билла находят отклик у исследователей, вдохновлённых наследием Флиндерса Петри — уважаемого археолога XIX века, который ещё в 1883 году писал о "механических средствах" при создании ваз.

Команда Билла применила компьютерную томографию и 3D-моделирование, чтобы проанализировать геометрию сосудов. Результаты поражают: у некоторых объектов отклонения формы составляют менее одной тысячной дюйма, а в случае гранитной вазы были обнаружены горизонтальные следы инструментов, схожие со следами от токарной обработки.

Независимое исследование Макса Фомичева-Замилова из России подтвердило сверхточные параметры — в пределах 15 микрон, что в 10 раз превышает точность современной промышленной керамики.

Тем не менее, не все согласны с такими выводами. Египтолог доктор Салима Икрам настаивает, что древние мастера могли добиться высокой точности вручную — благодаря опыту, времени и статусу ремесла.

Однако даже скептики признают, что многие вазы не поддаются простым объяснениям. Некоторые из них имеют отверстия настолько узкие, что внутреннюю обработку просто невозможно было бы осуществить вручную.

Билл предполагает, что эти вазы могли быть унаследованы египтянами от более ранней высокоразвитой цивилизации, возможно существовавшей до конца Ледникового периода, около 9600 года до н. э. Он подчёркивает: речь не о дискредитации древних египтян, а об их возможной роли хранителей забытых технологий.

Научное сообщество пока не торопится с выводами: работа Билла не прошла рецензирование, а гипотезы о допотопных цивилизациях остаются на границе научной фантастики. Однако сами артефакты — вырезанные из камня, с полыми, идеально симметричными внутренними полостями — продолжают оставаться загадкой, хранящей секреты прошлого под слоем гранита.

И пусть история пока не переписана, но один вопрос остаётся открытым: могли ли мастера, жившие тысячелетия назад, обладать технологиями, которые мы только сейчас начинаем понимать?