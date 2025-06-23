Загадка под датским полем: что древний курган рассказал о власти Харальда Синезубого

В датской деревне Лисбьерг, к северу от Орхуса, археологи сделали сенсационное открытие — крупное языческое захоронение викингов, датируемое X веком. Оно относится ко времени правления одного из самых влиятельных королей Скандинавии — Харальда Синезубого.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Dicksee_-_Vikings_Heading_for_Land.jpg by Frank Bernard Dicksee Викинги

На месте раскопок обнаружены 30 могил, разбросанных на территории, вероятно связанной с мужской усадьбой эпохи викингов. Среди находок — изящная шкатулка с жемчугом, золотой нитью, керамикой и серебром, которая, по оценкам специалистов, принадлежала знатной женщине.

Не менее впечатляют другие артефакты: арабские серебряные монеты, стеклянные бусы, ритуальные предметы и даже жемчужина, которую могли использовать в короне. Эти находки свидетельствуют не только о международной торговле, но и о сложной социальной структуре общества того времени.

Захоронения ясно демонстрируют языческий характер обрядов. Отсутствие христианских символов указывает на дохристианские верования, несмотря на то, что в эпоху правления Харальда Синезубого началась христианизация Дании. В каждой могиле покойные были погребены с личными и значимыми предметами — от простых изделий до роскошных украшений. Это подчёркивает разницу в статусе и богатстве между представителями общины.

Археологи применили щадящие технологии: глыбы земли с артефактами аккуратно извлекались и сканировались с помощью рентгеновских лучей. Такой метод позволил сохранить органику и раскрыть скрытые от глаз объекты, не повреждая их в процессе извлечения.

Исследование также предполагает, что Лисбьерг мог быть не просто деревней, а важным административным узлом — резиденцией одного из наместников короля. Его стратегическое расположение делает его логичным связующим звеном между местной знатью и центром власти Харальда Синезубого.

Все эти находки дополняют серию археологических открытий, формирующих более чёткое понимание аристократической среды эпохи викингов. Пространственное расположение могил, обилие предметов и детали обрядов указывают на культ силы, глубокую веру в загробную жизнь и высокое мастерство ремесленников.

Лисбьергское захоронение — это не просто очередной археологический памятник. Это — фрагмент исторической мозаики, раскрывающей перед нами сложный и многослойный мир викингов: их веру, власть, богатство и культурные связи, выходящие далеко за пределы Скандинавии.

Уточнения

Харальд I Синезубый (Харальд Гормссон; дат. Harald Blåtand, норв. Harald Blåtann; 930-е — 1 ноября 986?) — король Дании и Норвегии. По распространённой версии, получил прозвище из-за тёмного цвета зубов: слово blå в то время означало гораздо более тёмный цвет, чем синий.

