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Игорь Буккер

Что принесет 'Одиссея' XXI веку: древние морали или современные амбиции?

Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи
4:01
Наука » Полезно знать

Пока киноманы готовятся к выходу "Одиссеи" — грандиозной экранизации гомеровского эпоса с Мэттом Дэймоном и Томом Холландом - историки, критики и поклонники античности затаили дыхание: как древняя история Одиссея будет интерпретирована в современной киновселенной?

Одиссей слушает пение сирен, мозаика, Тунис
Фото: commons.wikimedia by M.Rais, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одиссей слушает пение сирен, мозаика, Тунис

Под руководством режиссёра Кристофера Нолана фильм обещает не только визуальное великолепие, но и глубокое философское погружение в греческий миф.

Фильм сосредоточен на путешествии Одиссея из Трои домой, на Итаку, после разрушительной войны. Его путь полон чудес, угроз, искушений и личных утрат.

Историк Пол Картледж подчёркивает, что миф гибок и многослоен: в разных версиях Одиссей может быть героем, беглецом, стратегом или жертвой. Его отказ подчиниться Агамемнону может быть актом личного протеста, а участие в войне — следствием чувства чести и давления со стороны союзников.

Отдельной линией в фильме станет история Ахилла. Его гнев, вызванный отнятием Брисеиды — женщины, которую он считал своей, — стал эпицентром "Илиады".

Переводчик поэмы на английский язык Роберт Фейглз подчеркивает, что слово "гнев" открывает поэму не случайно: ярость Ахилла определяет судьбы тысяч. Это не просто военная история — это хроника страстей, личных амбиций и трагических последствий.

Фильм обещает уделить внимание не только мужчинам-героям, но и женщинам, чьи судьбы переплелись с великими событиями. Пенелопа — идеал верности. Елена — мифическая красавица, из-за которой вспыхнула война. Цирцея — ведьма, властная и загадочная, обладающая чарами, которые одурачили даже сподвижников Одиссея. Каждая из них — отражение женских архетипов античной Греции и одновременно вызов для зрителя XXI века.

Греческое слово nostos — возвращение — стало концептуальной основой "Одиссеи". Только путь Одиссея был настолько полон символизма, что его возврат домой стал целой поэмой.

Константинос Кавафис в своей поэме "Итака" напоминал: ценность не в цели, а в пути. И именно этот путь позволяет современному человеку взглянуть на себя — через опыт мифического героя, мечущегося между морем, богами и памятью о доме.

Женихи Пенелопы — символ разложения морали в отсутствие лидера. Они хотят не её сердца, а трона Итаки. Телемах — сын, на которого возлагаются ожидания продолжения рода, но он не может соперничать с дерзостью ухажёров. Когда Одиссей возвращается, узнавание происходит не по лицу, а по символу любви — брачному ложу, вырезанному им из оливкового дерева. Эта сцена — торжество интимной истины над внешним обманом.

Интерпретации любви в "Одиссее" и "Илиаде" — от телесной страсти до философского идеала. У Платона в "Пире" любовь уже обсуждается в категориях смысла, духа и бессмертия. Гомер более груб и чувственен, но не менее глубок в понимании человеческой природы.

Если Ахилл — образ воинской доблести и самопожертвования, то Одиссей — воплощение ума, дипломатии и выживания. Неслучайно царя Александра Македонского сравнивают с Ахиллом, но спрашивают: стал бы он мудрее, будь в нём больше от Одиссея? Его история завершилась смертью вдали от дома, тогда как Одиссей вернулся, пусть и измученным.

"Одиссея" — это не просто миф, а зеркало. Зритель смотрит в него и видит свои страхи, желания, ценности. И потому её переосмысление в кино — не попытка оживить старое, а шанс взглянуть на вечное под новым углом.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Один из самых кассовых режиссёров в истории, а также один из самых известных и влиятельных кинематографистов.

Пир Симпосий (др.-греч. Συμπόσιον) — диалог Платона, посвященный проблеме любви. Написан в 385—380 гг до н. э. 

Константинос Кава́фис (греч. Κωνσταντίνος Π. Καβάφης; 29 апреля 1863, Александрия — 29 апреля 1933, Александрия) — греческий поэт, широко признанный величайшим из всех, писавших на новогреческом языке. 

То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр. Лауреат премии BAFTA и обладатель трёх статуэток «Сатурна».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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