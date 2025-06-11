Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии

5:28 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Искусственный интеллект становится мощным инструментом не только в медицине, финансах или киноиндустрии, но и в области изучения древних текстов. Международная группа исследователей решила применить передовые технологии к анализу одной из самых загадочных и значимых книг в истории человечества — еврейской Библии. Цель — выяснить, кто на самом деле был её автором.

Фото: commons.wikimedia by Cvmontuy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Священное Писание, Библия

Одним из инициаторов проекта стала Шира Файгенбаум-Головин, доцент кафедры математики Университета Дьюка. Вместе с коллегами она объединила методы ИИ, статистики и лингвистики, чтобы распознать языковые паттерны, которые ускользали от внимания исследователей в течение десятилетий.

Команда сосредоточила внимание на первых девяти книгах еврейской Библии, известной как Enneateuch. С помощью алгоритма были выявлены три стилистически различающиеся традиции письма — своеобразные "отпечатки" трёх групп переписчиков. Полученная модель не просто определяла возможного автора, но и объясняла, по каким лексическим признакам был сделан вывод. Это обеспечивало прозрачность анализа и исключало субъективность.

В прошлом Файгенбаум-Головин уже работала с археологом Израэлем Финкельштейном из Университета Хайфы. В 2010 году они совместно анализировали надписи на древней керамике VI века до н. э., сравнивая стиль написания букв. Тогда они пришли к выводу, что такие артефакты могут помочь в датировке библейских текстов. Именно тогда возникла идея расширить подход на более крупные текстовые массивы.

Для реализации амбициозной цели была сформирована разносторонняя команда: археологи, библеисты, математики, физики и специалисты по компьютерным наукам.

Учёные проанализировали три ключевых раздела: книгу Второзаконие, так называемую Историю Второзакония (от Иисуса Навина до Царств) и священнические тексты Торы. В ходе работы выяснилось, что Второзаконие и исторические книги ближе по языковому стилю друг к другу, чем к священническим разделам. Это подтвердило гипотезы, уже существующие в библейской науке, но теперь они получили количественное обоснование.

Исследователи отметили, что различия выявлялись даже в использовании элементарных слов вроде "нет", "царь" или "который". Алгоритм улавливал тонкие нюансы частоты и контекста, что позволяло безошибочно определить принадлежность фрагмента к определённой школе письма.

Для валидации метода учёные взяли 50 глав из Enneateuch, авторство которых ранее уже определяли эксперты. Алгоритм успешно сопоставил главы с нужными стилями и выдал статистически подтверждённые результаты. Дальше внимание переключилось на более спорные главы, где между учёными долгое время не было консенсуса. ИИ сравнивал их с уже классифицированными стилями, предлагая наиболее вероятную версию авторства и указывая на слова и выражения, которые сыграли решающую роль.

Как объяснил один из исследователей, ценность модели в её интерпретируемости: она не просто "угадывает", а поясняет, какие леммы (основы слов) или структуры предложений стали ключом к анализу.

Однако путь был не таким простым. Поскольку библейские тексты многократно редактировались, уцелевшие оригинальные фрагменты зачастую были крайне короткими — порой всего несколько стихов. Это делало традиционные методы машинного обучения малоэффективными. Команда разработала специализированную технику, которая могла работать с фрагментами ограниченного объема и при этом сохранять точность анализа.

Файгенбаум-Головин призналась, что немало времени ушло на проверку — не являются ли результаты статистической ошибкой. Только убедившись в надёжности данных, исследователи решились на публикацию выводов.

Один из ярких примеров — анализ двух рассказов о Ковчеге Завета. Хотя обе главы относятся к одной тематике и ранее считались частью единого повествования, исследование показало, что текст из Первой книги Царств не соответствует ни одному из трёх выделенных стилей, тогда как глава из Второй книги Царств демонстрирует очевидное сходство с Второзаконной историей.

Это не только ставит под вопрос прежние классификации, но и открывает путь к пересмотру происхождения многих других библейских историй.

Впереди — новые горизонты. По словам Файгенбаум-Головин, их метод можно применять и за пределами Библии. Например, он поможет подтвердить подлинность документов времён Авраама Линкольна или установить, действительно ли отдельные фрагменты свитков Мёртвого моря принадлежат одному автору.

Финкельштейн назвал исследование "новой парадигмой в изучении древних текстов", а Файгенбаум-Головин подчеркнула важность научно-гуманитарного союза. По её словам, работа в междисциплинарной команде — это уникальный опыт, где каждый шаг открывает что-то новое как в науке, так и в понимании культуры.

Уточнения

Первая книга Царств — в православии название первой из Четырех книг Царств. Часть еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В иудаизме, католицизме и протестантизме именуется «Первой книгой Самуила», первая из двух частей «Книги Самуила» («Шмуэль»).



Вторая книга Царств — в православии наименование книги, входящей в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В иудаизме, католицизме и протестантизме именуется «Второй книгой Самуила». 2-я из четырех Книг Царств.

