Эксперт Моисеев раскритиковал новый нацпроект по космосу: увеличили бумагооборот

Обновлённый национальный проект РФ по космосу не станет прорывным, и не может им стать, так как космическая промышленность находится в упадке, считает эксперт Иван Моисеев.

Фото: ССАУ by Олеся Орина, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спутник "Аист-СТ"

Стратегический совет при президенте РФ рассмотрит 10 июня обновлённый национальный проект "По развитию космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Как сообщает "Роскосмос" в Telegram, он должен будет охватить все важнейшие для России направления: от создания собственных многоспутниковых группировок различного назначения и национальной орбитальной станции до программ изучения дальнего космоса.

Проект представил 3 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в рамках конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

Он подразделяется на восемь федеральных программ: "Космическая наука", "Космический атом", "Связь и наблюдение за Землей", "Навигация и время", "Современный конкурентоспособный доступ в космос", "Пилотируемая космонавтика", "Кадры" и "Производственно-технологическая система". Два последних направлены на развитие отрасли и повышение эффективности работы "Роскосмоса" и его предприятий.

Из нового намечено развертывание спутниковой сети из 102 аппаратов, направленной на управление беспилотными летательными аппаратами. Для модернизации навигационной системы ГЛОНАСС предусмотрен запуск 886 спутников широкополосного интернета под названием "Рассвет", для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) запустят 114 аппаратов.

Говоря о ДЗЗ Земли, Баканов отметил, что в процессе подготовки нацпроекта вёлся диалог со всеми игроками рынка.

"Вопросы были крайне неприятные. И ответы пришлось в национальном проекте на все их давать", — сказал он.

Как пояснил Pravda. Ru научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, Баканов, по всей видимости, недоволен работой государственной компании "Росфонд", частной компании "Спутникс" и другими, которые представляют свои некачественные снимки потребителям в сельском хозяйстве и промышленности

"И к ним у него был вопрос: у нас когда-нибудь будут аппараты, которые будут лучше тех, что мы покупаем?", — сказал эксперт.

По его словам, государственные и частные компании предпочитают работать с зарубежными спутниковыми операторами — теми, "кто ещё не отказывается с нами работать":

"Фотографии от "Спутникс" бесплатно распространяются между министерствами и ведомствами, но они их не используют. Потому что они им зачем? На стенку повесить, как сказал мне один министр", — отметил эксперт.

Комментируя анонс Бакановым начала работ над новой метановой ракетой "Амур" с многоразовой первой ступенью и с возможностью её пробного запуска в конце 2025 года, Иван Моисеев подчеркнул, что если "Амур" и "сделают", в чём эксперт сомневается, то это будет ракета класса "ближе к среднему" и не составит конкуренцию ракете Илона Маска "Фалькон-9", которая "ближе к тяжёлому классу" и 10 лет как апробирована в других модификациях. По мнению эксперта, для полёта на Марс ракета "Амур" "слишком слаба", поэтому никаких планов на этот счёт не объявлено.

Иван Моисеев считает, что заложенных на программу 4,5 триллионов рублей "достаточно для поддержания нынешнего очень низкого уровня" космонавтики.

"У нас была федеральная космическая программа на 10 лет, её переписали в другой формат и назвали национальным космическим проектом на те же 10 лет, и это те же самые деньги. Здесь не происходит какого-то прогресса, здесь происходит рост бумагооборота", — сказал эксперт.

По его словам, даже если бы в РФ и "захотели удвоить финансирование" космонавтики, то его некуда направить, так как существующая космическая промышленность таких денег не освоит.

Предполагается, что ракета "Амур" будет стартовать с космодрома "Восточный" и выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Как ранее заявили в Роскосмосе, использовать первую ступень можно будет не менее 50 раз.