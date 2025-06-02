Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки

3:24 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

По прогнозу синоптиков, на 80% территории России в начале лета температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

Фото: commons.wikimedia by By Skitterphoto from Pixabay, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ небо, тёмные облака, солнечные лучи, погода

Однако в ряде регионов страны метеорологи ожидают устойчивое превышение средних многолетних значений, как в беседе с ТАСС отметил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Потепление затронет север, Урал и некоторые части азиатской территории России.

В Северо-Западном федеральном округе потепление охватит сразу несколько регионов. Температура воздуха выше нормы прогнозируется в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии, Коми и на территории Ненецкого автономного округа. Эти районы особенно чувствительны к климатическим изменениям, и нынешняя положительная аномалия может сказаться как на погодных условиях, так и на экосистемах.

В Центральной России аномалия будет носить локальный характер. По данным прогноза, лишь в Ярославской области температура в июне будет выше нормы. В остальных регионах округа синоптики не предсказывают значительных отклонений от климатических стандартов.

В Приволжском федеральном округе потепление затронет северные территории. Более тёплая, чем обычно, погода ожидается в Пермском крае, Нижегородской, Ижевской и Кировской областях, а также в северной половине Башкортостана и части Татарстана. Такие температурные отклонения могут повлиять на аграрный сезон и сроки посевных работ.

Уральский федеральный округ также окажется в зоне климатической аномалии. Температура выше нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Подобное потепление на Урале может ускорить таяние снега и повлиять на паводковую обстановку, а в более южных районах — вызвать раннее наступление устойчиво тёплой погоды.

В азиатской части страны температурные аномалии будут особенно заметны. В Западной Сибири выше нормы ожидается температура в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Также потепление затронет Алтайский край, южную часть Красноярского края, республики Хакасия и Тува. Эти регионы могут испытать как плюсы, так и минусы повышенной температуры: от удлинённого сезона без заморозков до угрозы засухи в сельскохозяйственных районах.

Несмотря на локальные температурные аномалии, большая часть страны останется в климатической норме. Такой сценарий позволяет рассчитывать на относительно стабильное лето без экстремальных погодных колебаний. Однако синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы всегда несут элемент неопределённости, особенно в условиях глобальных климатических изменений.

В ближайшие недели погодная обстановка может уточняться. Метеорологи продолжат отслеживать развитие атмосферных процессов, особенно в зонах отклонения от нормы. Жителям регионов с ожидаемой жарой рекомендуется следить за обновлениями прогнозов и своевременно готовиться к возможным климатическим нагрузкам.

Уточнения

Роман Менделевич Вильфанд (род. 13 июня 1948, Киев, УССР, СССР) — советский и российский метеоролог, почётный профессор МГУ, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2003). Директор «Гидрометцентра России» (2001—2018), научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.

