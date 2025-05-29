Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска

4:10 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Китай успешно продвигается к экспедиции на Марс, что сделает раньше США. Об этом говорит успешный запуск зонда в пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Фото: https://zh.wikipedia.org/zh-hans/ by Национальное космическое управление Китая Зонд-марсоход Tianwen-1 ( Китай)

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) осуществила запуск Tianwen-2 — зонда для исследования астероидов. Зонд был успешно запущен 29 мая с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B) с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает The Global Times. После полёта продолжительностью около 18 минут Tianwen-2 выдвинул свои солнечные панели и плавно вышел на заданную орбиту. В 2020 году зонд Tianwen-1 осуществил посадку и развертывание марсохода для исследования поверхности Марса.

Long March-3B — это модель одноразовой твердотопливной ракеты, её особенность в том, что она обеспечивает скорость отделения зонда от ракеты в 11,2 км в секунду, что позволило ему избежать гравитационного притяжения Земли. Допустимое отклонение скорости составляло менее одного метра в секунду — превышение этого значения может привести к ошибкам траектории, охватывающим миллионы километров.

"Это как стоять в Пекине и бросать баскетбольный мяч в фиксированное кольцо в Шанхае — требуемый уровень точности также высок", — сказал один из экспертов Global Times.

По данным CASC, Tianwen-2 соберет образцы с астероида 2016HO3 в поясе 311Р, который вращается в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Зонд исследует объект либо методом "touch-and-go" (космический аппарат как бы врезается на короткое время в объект, и тут же отталкивается от его поверхности, используя сжатый газ или выстреливаемый снаряд, и захватывает отброшенные камни) или с помощью "зависания и прикрепления" (используя серию буров, попытается прикрепиться к астероиду для извлечения образцов — ноу-хау Китая).

Астероид 2016HO3 является "живым ископаемым" Солнечной системы, есть версия, что это осколок спутника Марса, отправленный на орбиту гигантским ударом, что и предстоит выяснить, сравнивая ранее полученные образцы с Tianwen-1. Также небесное тело демонстрирует характеристики как астероида (как у кометы — у него подобная орбита), но и как кометы — имеет газовый хвост.

После отбора проб возвратная капсула зонда, как ожидается в 2027 году, доставит образцы на Землю, а сам зонд продолжит свое путешествие, чтобы исследовать комету в том же поясе астероидов между Марсом и Юпитером, куда долетит к 2034 году. Оказавшись там, Tianwen-2 выйдет на орбиту кометы и будет использовать свой набор камер, спектрометров и других инструментов для сбора данных, которые могут пролить свет на такие тайны, как происхождение воды на Земле.

В конце 2028 Китай намечает запуск Tianwen-3 с помощью многоразоваой ракеты Long March-9, которая уже прошла испытания. Аналогичные усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами для достижения той же цели, сталкиваются с серьезными препятствиями. Илон Маск отдал приоритет достижению Марса с помощью многоразового корабля Starship, пообещав запустить версии этой ракеты без людей на борту к месту назначения уже в 2026 году. Однако Starship всё ещё находится в стадии разработки и ещё не выходил на орбиту Земли. 27 мая очередное испытание закончилось аварией.

Далее у Китая есть план с Tianwen 4 посетить систему Юпитера и, возможно, Урана.

Уточнения

«Тяньвэ́нь-1» — китайская автоматическая межпланетная станция (АМС), состоящая из орбитального аппарата (спутника Марса) и спускаемого аппарата, полезной нагрузкой которого является шестиколёсный марсоход Чжужун . Запуск «Тяньвэнь-1» был осуществлён 23 июля 2020 года с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

