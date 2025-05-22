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Игорь Буккер

Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи

4:23
Наука » Полезно знать

Впервые в истории учёные смогли расшифровать генетические фрагменты, которые, вероятно, принадлежали Леонардо да Винчи.

Мона Лиза, Леонардо да Винчи
Фото: commons.wikimedia by Leonardo da Vinci, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мона Лиза, Леонардо да Винчи

Исследователи из Ассоциации наследия Леонардо да Винчи (Vinci) в рамках масштабного проекта "ДНК Леонардо" установили генетическую связь между 15 ныне живущими мужчинами и родственниками Леонардо по отцовской линии. Это стало возможно благодаря генеалогическому анализу и данным, накопленным за более чем 30 лет.

Установленные последовательности Y-хромосомы, передающейся по мужской линии практически без изменений, позволяют ученым предположить, какими фрагментами ДНК обладал Леонардо более 500 лет назад.

Эти данные открывают уникальные перспективы: теперь можно идентифицировать следы его ДНК на рукописях, документах и других исторических артефактах. Это, в свою очередь, может пролить свет на биологическую природу его гениальности и раскрыть возможные особенности здоровья и причины смерти.

Проект стал настоящим прорывом. Генеалогическое древо Леонардо удалось восстановить до 1331 года. Оно охватывает 21 поколение и включает более 400 членов семьи.

Важной находкой стало то, что его дед Антонио не был простым фермером, как считалось ранее, а был торговцем, путешествующим между Каталонией и Марокко.

Отец Леонардо, сер Пьеро, работал нотариусом у флорентийского банкира Ванни. Новые документы показывают, что мать Леонардо — Катерина — не была служанкой, а, вероятно, была рабыней в доме того же банкира. Это объясняет, почему Леонардо родился вне брака: женитьба на рабе для нотариуса была невозможна в тех социальных условиях.

Самый интригующий результат исследования — выявление Y-хромосомы, общего генетического маркера, у шести из 15 изученных потомков семьи да Винчи. Эта хромосома способна "переносить" информацию сквозь века и практически не меняется от отца к сыну.

Таким образом, её последовательности могут служить ключом к идентификации ДНК самого Леонардо. Хотя его захоронение во Франции было утрачено после сноса монастыря в Амбуазе в 1807 году, теперь появляется шанс обнаружить фрагменты его ДНК на рукописях или даже страницах его личных заметок — через следы пальцев или оставшиеся клетки кожи.

Руководитель проекта, Джесси Осубель из Рокфеллеровского университета, подчеркивает значимость этой работы.

"Мы стоим на пороге самой амбициозной реконструкции генетического профиля в истории, - полагает исследовательница. - Это может стать поворотным моментом в изучении великих умов прошлого".

Но исследование на этом не остановилось. Команда также провела археологические раскопки в семейном склепе да Винчи и нашла останки неизвестного мужчины. Сравнение ДНК из костей с Y-хромосомами современных потомков позволит определить, кем он был: возможно, одним из единокровных братьев Леонардо.

Кроме того, в рамках проекта исследователи обнаружили ранее неизвестный рисунок Леонардо, сделанный углем. Он изображает мифическое существо — "дракона-единорога".

Этот артефакт дополняет портрет Леонардо как не только художника, но и философа, мечтателя, изобретателя, человека, балансировавшего между реальностью и фантазией.

Команда проекта подчеркивает: речь идёт не просто о художнике "Моны Лизы". Если удастся реконструировать генетический профиль да Винчи, это даст миру не только научный прорыв, но и возможность заглянуть в биологическую суть уникального ума.

Какие гены стояли за его феноменальными способностями? Были ли они связаны с его амбидекстрией, возможным косоглазием, склонностью к импульсивности?

Ответы на эти вопросы пока впереди. Но ясно одно: XXI век даёт шанс не просто изучать наследие Леонардо, но буквально — расшифровывать его. В самом прямом смысле.

Уточнения

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).

Амбидекстри́я (от лат. ambi — «оба» и лат. dexter — «правый») — врождённое или выработанное в тренировке равное развитие функций обеих рук, без выделения ведущей руки, и способность человека выполнять двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью и эффективностью. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы наука история генетика искусство леонардо да винчи
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