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Игорь Буккер

Курс меняется: что готовит Католической церкви новый Папа Лев XIV

2:36
Наука

С уходом Папы Франциска, известного своим сочувственным отношением к ЛГБТ*-сообществу, Католическую церковь ждут перемены. Вопрос в том, продолжит ли его преемник — Папа Лев XIV — курс на открытость, или же произойдет возврат к более консервативным позициям.

Ватикан
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican_Museums-3_(16).jpg by Darafsh
Ватикан

Франциск не раз высказывался в поддержку идей сближения с представителями ЛГБТ, в том числе благословения однополых браков. Но новый понтифик, ранее известный как Роберт Фрэнсис Прево, имеет в своём прошлом заявления, которые вызывают обеспокоенность среди верующих и активистов.

Будучи епископом Чиклайо в Перу, Прево резко критиковал идею гендерного образования в школах. Как писала New York Times, он говорил, что так называемая "гендерная идеология" сбивает с толку, пытаясь создать "несуществующие гендеры".

А в 2012 году, выступая на Всемирном Синоде епископов, он прямо осудил влияние западных СМИ, заявив, что они формируют симпатию к "антихристианским практикам" — включая аборты, эвтаназию и гомосексуальный образ жизни.

Прево утверждал, что католических священников, выступающих против этих явлений, часто изображают в СМИ как строгих и бесчувственных. Он критиковал популярные американские ситкомы, где, по его мнению, альтернативные семьи показываются чрезмерно доброжелательно, что якобы искажает моральную и религиозную реальность. Прево тогда призвал к "новой евангелизации", которая бы противостояла этому медийному влиянию.

Эти выступления, зафиксированные на видео и распространённые Catholic News Service, вызвали обеспокоенность ЛГБТ-католиков, особенно после того, как New York Times напомнила о них в свете недавних событий. Исполнительный директор организации New Ways Ministry, Фрэнсис Дебернардо, выразил надежду, что Папа Лев XIV не откажется от линии сближения с ЛГБТ- сообществом, начатой Папой Франциском.

Тем не менее с тех пор Прево не делал новых публичных заявлений по этой теме. Исполнительный директор DignityUSA Марианна Дадди-Берк выразила осторожную надежду на то, что со временем он мог бы изменить свои взгляды. Пока же католическое ЛГБТ-сообщество затаило дыхание, наблюдая за первыми шагами нового понтифика и ожидая — эволюция или откат?

ЛГБТ* движение признано в России экстремистским и запрещено. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы религия папа франциск
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Курс меняется: что готовит Католической церкви новый Папа Лев XIV
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