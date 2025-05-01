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Дмитрий Свирид

Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий

Наука

В середине апреля 2025 года Белый дом неожиданно перенаправил официальный ресурс covid.gov на новую страницу под названием "Лабораторная утечка: истинное происхождение COVID-19". Это событие привлекло широкое внимание общества. Международное сообщество призвало положить конец политизации происхождения коронавируса и к более тесному сотрудничеству для предотвращения будущих пандемий.

Ковидный госпиталь
Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ковидный госпиталь

Научное сообщество обсуждает новый сайт

Тезисы, представленные на новом сайте Белого дома, ранее уже прозвучали в пресс-релизе специального комитета конгресса США по расследованию последствий пандемии COVID-19, опубликованном 2 декабря 2024 года. В материале на сайте ссылаются именно на этот документ, который, по сути, представляет собой переработанную версию отчета, подготовленного в прошлом году республиканцами Палаты представителей. Как отметил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский, что по поводу происхождения COVID-19 остаются две версии (лабораторная и естественная), но обе они имеют лишь косвенные подтверждения. Ничего нового не нашли. Государствам и обществам следует научиться аргументированно противостоять "инфодемии", распространению ложных сведений о болезнях, возбудителях и вакцинах. Мнение Аграновского разделяют биолог Аcель Мусабекова и молекулярный биолог Екатерина Грачева, что новый сайт не предоставляет новых данных, которые могли бы убедительно подтвердить гипотезу о лабораторном происхождении вируса.

Некоторые ученые сосредоточили внимание на практической полезности нового ресурса. Российский эпидемиолог Геннадий Онищенко охарактеризовал новый сайт как "индустриальную пропаганду эпохи Трампа". Алексей Аграновский заявил, что тема происхождения COVID-19 остается крайне политизированной, что мешает профессиональному анализу проблемы и подогревает конспирологические теории. Некоторые эксперты, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что администрация Трампа переписывает историю, а вопрос происхождения нового коронавируса представляется средствами массовой информации как нарратив, а не простое биологическое явление. Политическая и медийная среда, ориентированная на США, побуждает людей прийти к выводу, что вероятным источником является "лабораторная утечка". Достаточно лишь нескольких предположений о сокрытии информации, чтобы превратить статью в историю об утечке в лаборатории. Кроме того, Алексей Аграновский добавил, что следует повысить безопасность лабораторных исследований патогенов, особенно связанных с экспериментами по приобретению функций.

Тем временем замена старого портала Covid.gov, просуществовавшего пять лет, вызвала обеспокоенность по поводу доступности важной информации. Портал был создан в 2020 году для помощи гражданам США в борьбе с коронавирусом и содержал данные о бесплатном тестировании, лечении, вакцинации, а также ресурсах для людей, страдающих от последствий длительного COVID-19. Инфекционист Центра здравоохранения Джонса Хопкинса, старший научный сотрудник Амеш Адалджа раскритиковал Белый дом за удаление важной медицинской информации. По его словам, это отвлекает внимание общества от базовых мер по профилактике заражения и лечению болезни, подрывая доверие граждан к готовности властей справиться с возможными новыми вспышками инфекции.

Политизация темы происхождения COVID-19 вызывает обеспокоенность состоянием и перспективами научных исследований

Одним из первых шагов Дональда Трампа после возвращения в Белый дом стало подписание указов о приостановке финансирования ряда проектов в области общественного здравоохранения, включая исследования вирусных инфекций и пандемий. В результате финансирование исследований коронавирусов со стороны Национального института здравоохранения США (NIH) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) было резко сокращено. Эти меры вызвали серьёзные опасения относительно будущего научных исследований в США.

Как сообщает журнал Nature в статье от 17 апреля, многочисленные ученые, работающие в государственных структурах США, заявляют, что продолжающаяся политика урезания расходов и массовых увольнений разрушительно сказывается на научных учреждениях. Бюджет Национального института здравоохранения США будет сокращен примерно на 40% — с 47 млрд долларов до 27 млрд долларов, по данным The Washington Post.

На этом фоне уже в марте в США начались массовые протесты. Тысячи ученых вышли на улицы Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона и Чикаго с требованием прекратить идеологические атаки на науку и восстановить финансирование исследований. Аналогичные акции прошли и в европейских столицах в знак солидарности с американскими коллегами. Согласно опросу Nature, среди более чем 1600 опрошенных американских исследователей свыше 75% рассматривают возможность покинуть страну.

Некоторые исследователи утверждают, что возможности сотрудничества с зарубежными учеными также ограничены. Это особенно важно, поскольку Соединенные Штаты ограничили доступ ученых к правительственным данным, включая ранее собранные генетические образцы вируса, а для продолжения исследований SARS-CoV-2 необходим доступ к данным из других стран. Кроме того, решение США о выходе из ВОЗ также усложнило координацию исследовательской работы на международном уровне. Вышеуказанная ситуация в некоторой степени затруднила прогресс ученых в изучении вируса и изучении будущих мер профилактики эпидемий.

Сложившаяся ситуация значительно замедляет процессы изучения вирусов и разработки мер по предотвращению будущих пандемий. Ученые предупреждают: без достаточного финансирования и активного международного сотрудничества человечество может оказаться беззащитным перед лицом новых угроз — будь то пандемии, климатические катастрофы, новые болезни или технологические вызовы.

На фоне сокращения инвестиций в общественное здравоохранение в США наблюдается рост вспышек инфекционных заболеваний, таких как корь и заражение людей вирусом птичьего гриппа H5N1. Эти эпидемии прямо связаны с ослаблением систем здравоохранения и науки. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в апреле 2025 года предупредил, что "следующая пандемия" — это не гипотетический риск, а "эпидемиологическая неизбежность". Предупреждение напоминает о важности поддержания и развития научного потенциала, укрепления систем надзора за заболеваниями и обеспечения бесперебойного обмена международными данными. Ответ на новые эпидемии будет, можно надеяться, более быстрым и эффективным. Международное сообщество должно сосредоточить усилия на профилактике и готовности к будущим угрозам, чтобы избежать повторения трагедии пандемии COVID-19.

Автор Дмитрий Свирид
Дмитрий Свирид — внештатный автор Правды.Ру
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