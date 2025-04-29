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Игорь Буккер

Секреты древних мигрантов: как язык путешествовал по торговым маршрутам 6000 лет назад

5:35
Наука » Полезно знать

Индоевропейская языковая семья охватывает большую часть Европы, Иранское нагорье, северную Индию и некоторые регионы Азии. Сегодня почти половина населения Земли говорит на её языках. Английский, хиндустани, испанский, русский, санскрит, греческий, латынь, норвежский и многие другие (всего их существует более 400) можно проследить до этой отправной точки: праиндоевропейского языка (ПИЕ).

Планета Земля
Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Планета Земля

В своей новой книге британская писательница и автор научно-популярной литературы Лора Спинни рассказывает увлекательную историю того, как речь небольшой группы людей стала основой для множества современных языков.

Шесть тысяч лет назад, когда на землях к западу от Чёрного моря появилась металлургия, возникла необходимость в новом словаре. Спинни подчёркивает: вокруг первых кузнецов, способных создавать сверкающие изделия из медной руды, витала своего рода магия. Новые технологии требовали появления слов для описания процессов добычи, литья, торговли и путешествий. Нужно было передавать знания о встречах с дикими животными, таких как медведи, кабаны и львы.

По мере развития торговли изделия из металлов пересекали Чёрное море. Слова, сопровождавшие эти товары, распространялись вместе с ними — через Румынию, Одессу, вдоль степей, рек и дорог, вплоть до границ Китая. Вместе с товарами двигались и идеи, а язык обогащался новыми понятиями.

Лора Спинни опирается на современные открытия в лингвистике, археологии и генетике, чтобы проследить путь движения людей и их языка. Установить связи между древними культурами непросто: ПИЕ никогда не был записан и восстановлен учёными лишь сравнительным методом.

Например, слово "дочь" имеет похожие звучания в английском, санскрите, греческом, армянском и литовском. На основе таких совпадений лингвисты реконструировали древнюю форму — dhugh2ter.

В общей сложности было реконструировано от 1000 до 2000 протоиндоевропейских слов. Особенно увлекательным в книге Спинни оказывается разбор их значения: так, слово h2ster дало начало понятию "звезда", а kerd стало корнем для cardio и heart. Выражение kerd dheh ("вложить сердце") трансформировалось в санскритское śraddhā (вера) и латинское crēdo (я верю). Интересно также происхождение концепции гостеприимства, связанной с ghostis, что означало взаимные обязательства между хозяином и гостем.

Однако процесс реконструкции сопровождается неопределённостью. Слово ghostis восстанавливается через родственные формы в готском (gasts), древнеанглийском (giest) и латинском (hospes, hostis). Несмотря на сходства, учёные спорят, действительно ли ghostis связано с понятием "есть" (ghes).

Дальнейшее изучение требует привлечения археологии и генетики. Мы способны восстановить события на временной глубине до 5000 лет назад. Поскольку ПИЕ связан с металлургами Черноморья, учёные предполагают, что языковая дивергенция произошла именно в то время. Генетические исследования также указывают на смешанные браки в этом регионе, что могло привести к распространению общего торгового языка.

Спинни подчёркивает, что кочевники ямной культуры сыграли ключевую роль в распространении ПИЕ — от степей до Индии, Ирана и обратно в Европу. Доказательства из разных областей науки, от генетики до лингвистики, усиливают эту версию. Например, современное население Индии, говорящие на языках санскритского происхождения, имеют больше степных предков, чем носители других языков.

Почему носители ПИЕ начали столь масштабные передвижения, пока остаётся загадкой. Новые археологические находки, такие как Михайловка на юге Украины, указывают на торговые центры, где смешивались культуры и языки. Спинни делает вывод, что миграция торговцев была главным фактором распространения ПИЕ.

Работа над расшифровкой древних процессов продолжается. В условиях глобализации, лингвистического национализма и исчезновения языков протоиндоевропейский язык напоминает о прошлом человечества. По мнению Спинни, люди продолжают перемещаться по Чёрному морю по тем же причинам, что и 6000 лет назад: торговля, война и изменения климата.

Языки эволюционируют. Тот язык, на котором вы сейчас читаете этот текст, через века также изменится. Когда протоиндоевропейский язык вернулся в Европу около 2000 года до н. э., он распространился среди 7 миллионов человек. Это было уникальное завоевание языкового пространства, сравнимое, как отмечает Спинни, с гипотетическим захватом Нью-Йорка итальянским языком в начале XX века.

Как бы ни пугали нас изменения языкового ландшафта, история показывает: смена языков и культур — неизбежный процесс.

Уточнения

Праиндоевропе́йский язы́к — реконструированный лингвистами предок языков индоевропейской семьи. По наиболее распространённой на данный момент версии, носители праиндоевропейского языка населяли волжские и причерноморские степи.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история культура археология
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