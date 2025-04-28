Париж и Древний Египет: что скрывают 7 криптографических сообщений Луксорского обелиска?

3:46 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

В самом центре Парижа, среди суеты современной жизни, возвышается древний свидетель истории.

Фото: commons.wikimedia by Davidphenry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Луксорский обелиск, площадь Могласия, Париж

Луксорский обелиск на площади Согласия — это не просто подарок Египта Франции. Это — каменный хранитель тайн, скрытых среди иероглифов, которые остаются загадкой даже спустя тысячелетия. Новые исследования раскрыли удивительные секреты этого монумента — тайные послания, предназначенные богам и элите. Что же удалось выяснить современным ученым?



Луксорский обелиск в Париже: древний посланник времён фараонов

На площади Согласия в Париже стоит грандиозный монолит, выточенный в XIII веке до нашей эры во времена правления фараона Рамсеса II. Когда-то он украшал вход в великий храм Амона в Луксоре, а спустя тысячелетия оказался в самом сердце Франции — подарком от вице-короля Египта в 1828 году.

Почти два столетия обелиск оставался молчаливым стражем истории, пока египтолог Жан-Гийом Олетт-Пеллетье не начал его внимательное изучение. Пандемия 2020 года дала ученому возможность каждый день бывать у подножия памятника, что привело его к неожиданному открытию. При помощи бинокля и блокнота он зафиксировал необычные детали в иероглифах, вскрыв скрытые знаки, ранее недоступные для широкой публики.

То, что обнаружил Олетт-Пеллетье, оказалось уникальным видом письма — крипто-иероглифами. Эти закодированные сообщения использовались в Древнем Египте, чтобы вложить в монументальные надписи тайные религиозные и политические смыслы. Лишь жрецы и интеллектуальная элита могли читать такие тексты.

Одним из первых примеров стало послание, спрятанное в короне Рамсеса II. Среди узоров были бычьи рога, символ "ка" — жизненной силы. Соединяя элементы, исследователь восстановил фразу: «Умиротворите силу ка Амона», обращенную одновременно к божествам и посвящённым.

В 2021 году реставрационные работы на площади позволили Олетту-Пеллетье впервые подняться к вершине обелиска. Оттуда он смог задокументировать семь отдельных криптографических сообщений. Одно из них, обращённое к египетской знати, раскрывалось под углом 45 градусов — именно в таком положении королевский кортеж наблюдал обелиск во время праздника Опет.

Изображение фараона в двойной короне, сопровождаемое таинственными надписями, подтверждало его божественный статус и законность власти. Эти знаки служили политической пропагандой, подчеркивая мысль: правитель — не просто царь, а живое воплощение божественного начала.

Анализ текстов позволил установить, что монумент создавался в два этапа. Изменения в титуле Рамсеса II — от Усермаатра к Сетепенра — указывают на политическую стратегию: фараон стремился укрепить свою легитимность через ассоциацию с богом солнца Ра. Таким образом, обелиск одновременно являлся и священным артефактом, и мощным политическим манифестом.

Работа Олетта-Пеллетье продолжает его исследования тайных текстов, начатые ещё на троне Тутанхамона, где скрытые надписи становились видимыми только через определенные движения или изменения перспективы. По его словам, для древних египтян текст и изображение были неразрывно связаны: чтобы прочесть полное послание, нужно было видеть его "живым".

Уточнения

Рамсе́с II Великий — фараон Древнего Египта из XIX династии, правивший приблизительно в 1279—1213 годах до н. э. (согласно т. н. «короткой» ассиро-египетской хронологии). Один из величайших фараонов Древнего Египта.



Луксо́рский обели́ск (фр obélisque de Louxor) — стоя́щий в центре парижской площади Согласия во Франции древнеегипетский обелиск высотой 23 метра.

