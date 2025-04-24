Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям

5:55 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

В апреле 2025 года клеточный биолог из Китая Тан Фучжоу из Пекинского университета отмечал научный триумф — свою публикацию в журнале Science, в которой он вместе с коллегами анализировал экспрессию генов у лабораторных мышей.

Фото: commons.wikimedia by Dalrymple, Louis, 1866-1905, artist is licensed under Commons:Licensing гравюра, европейские державы измываются над Китаем

Однако радость омрачилась известием: американский некоммерческий репозиторий плазмид Addgene отменил контракт на поставку в его лабораторию, сославшись на новые китайские пошлины.

Эти цепочки ДНК, ключевые для молекулярных исследований, теперь стали недоступны без серьёзных усилий. По словам Тана, ситуация оказалась крайне неудобной, ведь команде пришлось бы самостоятельно разрабатывать конструкции, что грозило задержкой проекта на месяцы. Лишь 21 апреля Addgene всё-таки согласилась выполнить поставку, но уже с существенной наценкой.

Тарифное давление ощущается не только в Поднебесной. США в рамках эскалации конфликта ввели до 145% пошлин на большую часть китайских товаров, включая стеклянную посуду, химические реагенты и лабораторное оборудование.

Американские исследователи, активно закупающие расходники у крупнейшего азиатского партнёра, оказались в затруднительном положении: закупки стали нерентабельными, а сроки выполнения проектов — неопределёнными.

С другой стороны, китайская ответная мера в виде 125% пошлин на американский импорт бьёт по исследованиям внутри страны. Китайские учёные, особенно в престижных вузах, зависят от высокотехнологичных приборов из США — зачастую единственных в своём классе.

Как отметил специалист по материалам из Чжэцзянского университета Чжу Тецзюнь, измерительные системы для анализа полупроводников теперь облагаются налогом, который вдвое превышает их изначальную стоимость. Это критически важное оборудование стало практически недоступным.

Ситуацию обострило решение китайских властей от 4 февраля — включить американскую компанию Illumina, одного из лидеров по производству секвенаторов ДНК, в чёрный список. Причиной стали обвинения в недобросовестной торговле. Уже в марте Китай официально запретил импорт продукции Illumina.

Для китайских лабораторий, использующих именно эти приборы в проектах по расшифровке генома, это вызвало переполох. Альтернативы нет — ни по качеству, ни по надёжности. Некоторые лаборатории пытаются работать на старых запасах, другие вынуждены пересматривать дизайн экспериментов или вовсе приостанавливать работу.

Молекулярный биолог из Университета Цинхуа Чэнь Е-Гуан пояснил, что даже реагенты из США стали редкостью: рестриктазы, антитела и материалы для культивирования тканей резко подорожали или вовсе исчезли с рынка. По его словам, специалисты срочно ищут замены, надеясь сохранить рабочий ритм лабораторий.

Понимая уязвимость своей научной инфраструктуры, китайское правительство заранее начало формировать резервы. Согласно пятилетнему плану на 2021-2025 годы, были выделены средства на создание запасов критически важных компонентов: ферментов, антител, лабораторной посуды и оборудования.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько нестабильными могут быть цепочки поставок. Теперь же, на фоне тарифной войны, эта мера оказалась как нельзя кстати.

Некоторые университеты и научные центры пошли ещё дальше — они начали централизовать дорогостоящее оборудование и делиться им между исследовательскими группами. К примеру, электронные микроскопы китайского производства стали использоваться для предварительных исследований, в то время как импортные устройства бронируются лишь для публикационно значимых данных.

Экспортные ограничения США затронули и другой важнейший сегмент: полупроводниковые чипы, на которых держится искусственный интеллект. В 2022 году администрация Байдена запретила поставки топовых GPU от Nvidia — H100. Позже появилась урезанная версия H20, формально не попадавшая под запрет, но в апреле 2025 года и она была запрещена администрацией Трампа.

На этом фоне китайские ИИ-компании, в том числе Huawei, наращивают усилия по развитию собственных решений. Чип Ascend 910C демонстрирует производительность, приближающуюся к американским аналогам. Однако, по словам аналитика Рэя Ванга из Вашингтона, даже если по железу Китай догоняет, программное обеспечение по-прежнему остаётся за США.

Тем временем исследователи опираются на запасы: многие лаборатории закупили чипы впрок, рассчитывая на несколько месяцев работы. Но что будет после? Ответ зависит от скорости прогресса отечественных решений.

Дэн Хуачунь из Харбинского технологического института считает, что длительное противостояние нанесёт урон обеим сторонам. По его мнению, пострадают не только отдельные проекты, но и сама экосистема научных исследований: ограничение доступа к технологиям, снижение международного сотрудничества и рост затрат приведут к затяжному кризису.

Китай, безусловно, ускоряет развитие собственной исследовательской базы, но переходный период будет болезненным. И пока политики обмениваются ударами, учёные по обе стороны Тихого океана вынуждены искать новые пути к знаниям — несмотря на границы, тарифы и санкции.

Уточнения

Huawei Technologies Co. Ltd. — китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций.



Плазми́ды (англ. plasmids) — небольшие молекулы ДНК, физически обособленные от хромосом и способные к автономной репликации.



Эндонуклеазы рестрикции рестриктазы (от лат. restrictio — ограничение, следует отказаться от термина "рестриктаза", как вульгаризованного) — группа ферментов, относящихся к классу гидролаз, катализирующих реакцию гидролиза нуклеиновых кислот.

