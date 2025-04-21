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Игорь Буккер

Загадка пожирающего ультрафиолета: почему неандертальцы исчезли, а Homo sapiens выжили

4:07
Наука » Экология » Природа

Около 41 000 лет назад Земля столкнулась с необычайным вызовом — геомагнитным событием Лашамп, временным, но резким ослаблением магнитного поля планеты. Это привело к катастрофическим последствиям: в атмосферу проникло значительно больше ультрафиолетового и космического излучения, по всей планете распространились полярные сияния, а уровень радиационного фона вырос до значений, опасных для жизни. Homo sapiens, благодаря неожиданным технологическим находкам, выжил. Неандертальцы — нет.

Homo Sapiens, Кроманьонец, Музей естественной истории, Вена
Фото: commons.wikimedia by Jakub Hałun is licensed under § 54 (1) Z. 5 of the Austrian copyright law
Homo Sapiens, Кроманьонец, Музей естественной истории, Вена

Исследование, опубликованное в Science Advances и проведённое учёными из Мичиганского университета, предлагает свежий взгляд на это ключевое событие. Учёные соединили передовые климатические и космические модели, чтобы воссоздать 3D-структуру геомагнитной системы Земли времён события Лашамп.

Вывод оказался впечатляющим: магнитное поле упало примерно до 10% от своего текущего уровня, что открыло планету для мощных потоков заряженных частиц. В результате Северный магнитный полюс сдвинулся над Европой, а полярные сияния стали видны даже в Северной Африке.

Сопоставив данные моделирования с археологическими находками, исследователи заметили: именно в эти годы "человек разумный" начал активно использовать пещеры как укрытия, а также перешёл к ношению сшитой одежды — что, по мнению археологов, обеспечивало не только тепло, но и защиту от солнечного излучения.

Другим важным фактором стала охра — природный пигмент, использовавшийся древними людьми для окрашивания. Современные эксперименты показали, что охра обладает солнцезащитными свойствами, а этнографические параллели доказывают её использование в этом качестве. Homo sapiens в эпоху Лашампа, судя по археологическим данным, стал применять её активнее — возможно, как естественный "крем от загара".

В то же время неандертальцы, проживавшие бок о бок с Homo sapiens в Европе, не обладали ни одеждой со швами, ни устойчивыми привычками укрытия, ни доказанным использованием охры в этих целях. Уже к 40 000 году до н. э. они исчезли из ископаемой летописи. Исследователи не утверждают, что радиация стала прямой причиной вымирания, однако технологический разрыв, очевидно, сыграл значительную роль.

Доцент антропологии Рэйвен Гарви подчёркивает, что такие различия между видами могут объяснять выживание одних и исчезновение других. Шила и иглы, найденные на стоянках Homo sapiens, явно свидетельствуют о развитой культуре пошива одежды. Такие детали стали критичны в эпоху повышенной солнечной активности. Дополнительная защита от радиации могла снизить частоту врождённых дефектов и повысить детскую выживаемость — важнейшие преимущества в условиях экстремального экологического стресса.

Кроме исторической ценности, исследование имеет и практическое значение. 3D-модель геомагнитной экскурсии позволяет прогнозировать последствия аналогичных событий в будущем. Учёные предупреждают: если такое случится сегодня, спутниковая связь, энергетические системы и телекоммуникации окажутся под угрозой.

Наконец, исследование события Лашамп проливает свет на устойчивость жизни на Земле и расширяет представления об условиях, при которых возможна жизнь на других планетах.

"Даже при слабом магнитном поле, в условиях, сильно отличающихся от современных, жизнь продолжала существовать, -  отмечает ведущий автор из исследовательского филиала Мичиганского университета в области климатических и космических наук и техники Агнит Мукхопадхай. - Это даёт новый угол зрения для поиска обитаемых экзопланет".

Уточнения

Событие Лашамп — кратковременное изменение магнитного поля Земли (геомагнитный экскурс), происшедшее 41 400 (± 2000) лет до наших дней в конце последнего ледникового периода. Впервые геомагнитное изменение было зафиксировано в конце 1960-х годов в потоках лавы Лашамп (фр. puy de Laschamp) поблизости от Клермон-Феррана во Франции.

Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы наука история радиация археология
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