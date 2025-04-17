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Олег Володин

ИИ, телепортация, гиперзвук: США манипулируют временем и пространством

США заявили о манипуляции временем и пространством — о чём речь
Наука

"Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством": они "уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность", — заявил глава управления науки и технологической политики Белого дома Майкл Крациос.

телепортация
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Jacobs from Honolulu, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телепортация

Несмотря на отсутствие конкретики, заявление на конференции Endless Frontiers Retreat вызвало бурный резонанс в СМИ и соцсетях — все пытаются понять, чем же их сейчас напугали (или о чём предупредили).

Кроме сенсационных слово с "сверхспособностях Америки", в речи Крациоса звучали упоминания об ИИ, биотехнологиях и полупроводниках, однако конкретных примеров "манипуляции временем и пространством" он не привёл.

В СМИ уже полно версий "что имели в виду США про управлением временем и пространством" — от серьёзных аналитических версий до конспирологических теорий и саркастических комментариев.

Разберём основные версии:

  1. Сильный ИИ (практически полноценный разум);
  2. Гиперзвук;
  3. Технологии 6G, 7G;
  4. Полноценный квантовый компьютер с квантовыми линиями связи;
  5. Телепортация;
  6. Технологии инопланетян из "Зоны 51" и "Зоны 52";
  7. То, что по-русски называется "пустые понты".

Некоторые эксперты предполагают, что под "манипуляцией временем и пространством" Крациос мог иметь в виду метафорическое описание возможностей искусственного интеллекта. ИИ способен радикально ускорять процессы, такие как анализ данных, оптимизация логистики или разработка новых материалов, что может восприниматься как "уничтожение расстояний" и "повышение производительности".

Другая популярная гипотеза связывает слова Крациоса с развитием гиперзвукового оружия, которое способно преодолевать огромные расстояния за считанные минуты, создавая эффект "уничтожения расстояния". США активно работают над такими проектами, но сильно отстают от России и Китая в этой области.

Некоторые эксперты отмечают: "манипуляция временем" может означать создание полноценного квантового компьютера, существенное сокращение задержек в сетях 5G/6G и разработку квантовых линиях связи, что "виртуально" нивелирует географические дистанции .

Более спекулятивная версия касается гипотетической "телепортации", которая теоретически могла бы "стирать расстояния". Однако ученые подчёркивают, что подобные технологии далеки от разработки и тем более — практического применения.

Конспирологические теории, активно обсуждаемые в социальных сетях, связывают заявление с секретными разработками, якобы основанными на технологиях инопланетного происхождения.

Значительная часть аналитиков склоняется к тому, что заявление Крациоса — это риторический приём, направленный на подчёркивание технологического лидерства США.

В соцсетях уже появилось много шуток — например, "Видимо, этим новым оружием Вашингтон выстрелил в наш госдолг" и "почему же он тогда не переместил Путина или Украину?"

Не стоит забывать, что Крациос ранее занимал пост главного советника по технологиям в первой администрации Трампа. В 2017 году он организовал "саммит по технологическому лидерству" (США над всей планетой), а в 2020-м призывал использовать ИИ для борьбы с пандемией коронавируса. Делать яркие заявления для привлечения внимания к американским достижениям ему привычно. 

Уточнения

Сильный искусственный интеллект — предполагается что искусственная система может приобрести способность мыслить и осознавать себя как отдельную личность (в частности, понимать собственные мысли), хотя и не обязательно, что её мыслительный процесс будет подобен человеческому. Термин «сильный искусственный интеллект» был введён в 1980 году Джоном Сёрлом (в работе, описывающей мысленный эксперимент «Китайская комната»)

Телепорта́ция  — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени. Наблюдается квантовая телепортация, но также были описаны несколько других видов телепортации (дырочная телепортация). Термин введён в 1931 году американским писателем Чарльзом Фортом.

Зо́на 51 (англ. Area 51) — общепринятое название строго засекреченного объекта Военно-воздушных сил США на Испытательном и тренировочном полигоне Невады. ВВС США и ЦРУ приобрели это место в 1955 году. Высокая секретность, окружающая базу, сделала её частым предметом теорий заговора и центральным компонентом фольклора про НЛО.  Все исследования и происшествия в Зоне 51 являются совершенно секретной и секретной информацией. ЦРУ публично признало существование базы 25 июня 2013 года.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы дональд трамп гиперзвуковое оружие искусственный интеллект соединённые штаты америки
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