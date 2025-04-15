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Игорь Буккер

Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться?

3:55
Наука » Экология » Космос

Космос таит в себе немало тайн, но некоторые из них раскрываются у нас на глазах. Космический телескоп Джеймса Уэбба, созданный для наблюдения самых отдалённых и древних уголков Вселенной, стал свидетелем события, которое ранее существовало лишь в теории: звезда поглотила планету — и это было зафиксировано в реальном времени.

Джеймс Уэбб
Фото: https://www.flickr.com/photos/50785054@N03/50222410512/ by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джеймс Уэбб

Учёные давно предполагали, что в конце своей жизни звёзды могут поглощать близлежащие планеты, особенно если последние приближаются слишком близко. Однако до недавнего времени это оставалось догадкой.

Благодаря специально разработанной программе ToO (Target of Opportunity) — позволяющей направить телескоп на непредсказуемые космические явления — исследователи получили уникальную возможность впервые зафиксировать сам процесс исчезновения планеты в недрах звезды.

Особенность этого случая в том, что звезда не стала красным гигантом — фазой, которая обычно предшествует поглощению планет. Вместо этого она оставалась стабильной, пока планета, медленно уменьшая орбиту, не пересекла критическую границу и не исчезла. Такой сценарий оказался неожиданным даже для опытных астрономов.

Детальное изучение происходящего стало возможным благодаря работе чувствительных научных инструментов: MIRI (средний инфракрасный диапазон) и NIRSpec (ближний инфракрасный спектрограф). Именно с их помощью удалось рассмотреть не только сам факт исчезновения планеты, но и последствия: вокруг звезды образовался горячий газовый диск, насыщенный молекулярными соединениями.

Этот диск — своего рода "прах" погибшей планеты, разбросанный в непосредственной близости от её бывшей орбиты. Это открытие позволило в деталях смоделировать финальные стадии эволюции планетных систем.

До сих пор ни одна планета не была зафиксирована в момент своего окончательного исчезновения. Это событие помогает астрономам лучше понять судьбы планетных систем, включая и нашу собственную. В далёком будущем Солнце тоже может поглотить внутренние планеты, включая Землю, когда вступит в заключительную фазу своей жизни.

Теперь у учёных появился конкретный случай, по которому можно проверять теоретические модели. Исследование предоставило новую информацию о том, как звёзды взаимодействуют с планетами на завершающем этапе их жизни, и подтвердило, что подобные события могут происходить без предварительной трансформации звезды.

Команда астрономов не намерена останавливаться на достигнутом. Использование программы ToO и расширение круга наблюдаемых объектов с помощью будущего телескопа Vera C. Rubin Observatory позволит фиксировать такие явления чаще и с ещё большей точностью. Основная цель — сформировать выборку аналогичных событий, чтобы установить закономерности и исключения.

Кроме того, подобные наблюдения позволяют сравнить космические сценарии с возможной судьбой Земли. Когда-нибудь наше Солнце тоже начнёт расширяться, и вопрос о том, что произойдёт с ближайшими планетами, из теоретического может стать практическим — хотя и не при нашей жизни.

То, что ещё недавно считалось исключительно гипотетическим сценарием, теперь стало фактом. Планета, поглощённая своей звездой, зафиксирована человечеством в первый раз. И это только начало: телескоп Джеймса Уэбба открывает новую эру в наблюдении катастрофических космических процессов, делая невидимое — зримым, а далёкое — ближе к пониманию.

Судьба этой планеты — это не просто трагический финал, это ключ к будущему всей Вселенной и, возможно, к предсказанию нашей собственной.

Уточнения

Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы космос астрономия
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