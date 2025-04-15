Сенсационная находка в Гибралтаре: что скрывает эрозионная впадина длиной с небоскрёб

5:51 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Около пяти миллионов лет назад на планете произошло событие, которое могло бы показаться невероятным даже для знающих из Священного Писания о Всемирном потопе.

Фото: commons.wikimedia by James Henry Bennett, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Средиземное море, карта

Согласно одной из теорий, вода из Атлантического океана, найдя проход через современный Гибралтарский пролив, обрушилась в тогда ещё почти высохшее Средиземное море.

Потоки стремились вниз по километровому склону с такой скоростью, что могли бы обогнать движущийся автомобиль, формируя по пути огромную впадину, сравнимую по глубине с современными небоскрёбами.

На тот момент Средиземноморье представляло собой в основном засушливую и солёную котловину. Однако приток воды был настолько мощным, что за считанные месяцы — возможно, даже недели — опустошённый бассейн был полностью наполнен. Учёные предполагают, что в разгар этого мегапотопа объём воды, протекавшей в бассейн, превышал нынешний поток Амазонки почти в тысячу раз.

Такое поразительное предположение было впервые изложено в 2009 году, когда исследователи изучили подводный каньон в районе Гибралтара. Один из геологов предположил, что каньон сформировался именно из-за этого катастрофического наводнения. Если данная гипотеза подтвердится, то Занклский потоп станет крупнейшим известным одиночным наводнением в истории Земли. Хотя идея по-прежнему вызывает споры в научном сообществе, последние открытия добавляют ей весомости.

Недавние исследования сосредоточились на анализе осадочных пород эпохи Занкл. Учёные искали следы того, как вода могла хлынуть через пространство между современной Сицилией и материковой частью Африки, заполняя восточную часть Средиземного моря. Эта работа стала новым витком в долгой истории изучения мессинского кризиса солёности — периода, когда море практически исчезло.

Впервые гипотеза о высыхании Средиземного моря появилась ещё в конце XIX века, когда геологи, исследуя обнажения пород, обнаружили массивные соляные отложения. Это навело их на мысль, что около 5-6 миллионов лет назад море подверглось экстремальному иссушению.

В 1970-х годах были пробурены скважины, и учёные выявили под морским дном слой соли толщиной в несколько километров. Это подтвердило, что когда тектонические движения отделили бассейн от Атлантики, вода испарялась, оставляя после себя соляную корку.

Прямо над соляным слоем обнаружились отложения с остатками организмов из мелководных и слабо солёных озёр, что указывало на опускание уровня моря более чем на километр. Эти данные также поддерживались сейсмическими исследованиями: они показали, что некогда по дну будущего моря текли реки, прорезая ландшафт, лишённый воды.

Следующий геологический слой резко сменялся глубоководными отложениями, что указывало на возвращение воды в бассейн. Этот процесс, называемый Занклийским потопом, оставался долгое время неясным: не было понятно, как и когда именно море наполнилось вновь.

Прорыв случился в 2009 году, когда геофизические данные, собранные в рамках проекта подводного туннеля между Африкой и Европой, указали на наличие гигантской эрозионной впадины. Она, вероятно, образовалась за счёт колоссального притока воды из Атлантики.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, команда учёных под руководством Аарона Микаллефа из Мальты сосредоточилась на изучении Сицилийского порога — подводного возвышения, соединяющего Италию и Африку. Если вода, заполнившая западный бассейн, действительно продолжила движение на восток, то следы второго потока должны были сохраниться в ландшафте.

Геолог и соавтор исследования Джованни Баррека вырос на юге Сицилии и давно подозревал, что характерные холмы у побережья — это не просто геологическая аномалия. Команда отправилась на место и заметила: форма холмов — сглаженная, обтекаемая — подозрительно напоминала ландшафты штата Вашингтон в США, сформированные потопом из озера Миссула в конце последнего ледникового периода.

Предположение заключалось в том, что древние потоки воды вымыли крупные обломки горных пород из впадин и оставили их на вершинах холмов. Эти обломки, и впрямь найденные в процессе экспедиции, совпадали по составу с породами из низин, что усиливало гипотезу о водной эрозии.

Чтобы окончательно проверить теорию, исследователи создали компьютерную модель затопления. Она показала, что вода глубиной около 40 метров, двигаясь со скоростью 115 км/ч, могла легко сформировать обнаруженные обтекаемые формы рельефа. По расчётам, скорость потока составляла до 13 миллионов кубометров воды в секунду — в 65 раз больше, чем текущий объём Амазонки.

И всё же это лишь часть общего масштаба. Потоки, прошедшие через Гибралтар и далее через Сицилийский порог, были настолько сильными, что преобразили не только рельеф, но и экосистему региона. Менее 11% морских видов пережили мессинский кризис, что говорит о разрушительной мощи наводнения.

Эти исследования не только подтверждают гипотезу мегапотопа, но и открывают перед наукой новые горизонты понимания того, насколько быстро и драматично может измениться ландшафт планеты.

Уточнения

Занклский ярус (англ. Zanclean stage) — нижний ярус плиоценового отдела. Охватывает породы, образовавшиеся в занклский век эпохи плиоцен, 5,333 — 3,600 миллионов лет назад (всего около 1,8 миллиона лет).



Пото́п всемирный потоп — гло­баль­ное наводнение, сведения о котором широко распространены среди многих народов мира в мифологических представлениях и записаны в ряде религиозных текстов.

