На рынке Крипто Эволюция: Новый год назначен на 28 декабря

Команда Segwit2X, ранее анонсировавшая запуск хардфорка биткоина на середину ноября (он был отменен 9 ноября из-за раскола в биткоин-сообществе), заявила о том, что работа над проектом возобновлена. Он стартует меньше чем через 10 дней — 28 декабря 2017 года. Именно к этой дате ожидается добыча блока №501454. При этом торговля фьючерсами проекта продолжается и сегодня на таких биржах, как HitBTC.

Основатели решили довести дело до победного конца и предложить рынку эффективный инструмент — новую криптовалюту, которая будет лишена всех недостатков, присущих BTC. Команда приготовила по-настоящему новогодний подарок, и биткоин-индустрию ждут действительно грандиозные изменения в 2018 году! Какие именно — об этом пойдет речь.

Для чего нужен Segwit2X?

В мае 2017 ведущие лидеры сферы Bitcoin, в т.ч. такие компании, как Bitmain, GenesisMining, Bitfury, Xapo, F2Pool, ShapeShift подписали соглашение о запуске Segregated Witness с увеличением блока до 2 Мб. Проект был назван Segwit2X.

Скорость и безопасность транзакций — ключевые аспекты работы на рынке криптовалют. Сегодня их комиссии и количество достигли настолько невероятных показателей, что из-за высокой загрузки скорость их подтверждения в отдельных случаях достигает нескольких дней. Использование биткоина в качестве платежного средства становится практически невозможным.

Ключевые недостатки BTC, которые устранит Segwit2X:

— ограничения по количеству транзакций, которые могут обрабатываться одновременно (до 1Мб каждые 10 мин) и связанные с этим задержки при проведении транзакции во время высоких нагрузок;

— увеличение средних расходов за перевод, так как пользователи платят комиссию майнерам;

— сетевые узлы, на которых хранится история всех транзакций, создаются в результате увеличения размера блока и запускаются сложнее.

Для того чтобы справиться с этими и многими другими проблемами, а также предоставить пользователям новые преимущества, был создан проект Segwit2X. Сегодня Яп Терлоу, его основатель, и возглавляемая им команда, поставили перед собой задачу возродить и доработать ранее приостановленный стартап, чтобы он стал действительно анонимным и моментальным биткоином.

При этом команда утверждает, что целью создания Segwit2X является не замена Bitcoin, а эффективное взаимодополнение двух разных сетей.

Чего ждать от проекта Segwit2X?

— размера блока увеличен до 4 Мб;

— высокая скорость добычи блока — 2,5 минуты;

— уникальный формат адресов;

— пересчет сложности после каждого блока;

— защита от дублирования транзакций;

— использование алгоритма шифрования X11;

— эмиссия — 21 млн монет.

Такие функциональные возможности будут доступны уже с 15.01.18. Но в планах команды еще более грандиозные инновации!

Roadmap

— Оффлайн-коды;

— Поддержка LightningNetwork, моментальные транзакции;

— Технология ZkSnark;

— Поддержка Smart-контрактов;

— Анонимные транзакции.

Кроме того, все держатели BTC в качестве вознаграждения за их приверженность делу получат не только B2X в соотношении 1 к 1 от Сатоши Накамото, но и пропорциональное количество биткоинов! Настоящий рождественский подарок!

Мы не создаем альтернативу биткоина. Segwit2X разработан не для того, чтобы создавать ему конкуренцию или работать вместо него. Напротив, вместе с BTC мы создадим совершенную криптовалюту! Вместе мы доведем проект, созданный для решения всех актуальных проблем пользователей до победного конца!

До запуска Segwit2X осталось меньше 10 дней! Несомненно, не одна компания заработает на Segwit2X несколько миллионов долларов, сделав своевременные вложения. Спешите, если вы хотите принять участие в проекте или стать свидетелем новогоднего рестарта рынка криптовалют! Будет интересно, будет грандиозно — события, которые меняют всё!