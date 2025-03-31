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Игорь Буккер

Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду

Наука » Технологии

Иногда истории скрываются прямо у нас под носом — буквально. В библиотеке Кембриджского университета сотрудники нашли нечто неожиданное: хрупкий фрагмент рукописи XIII века, спрятанный в переплёте архивной книги XVI века. И оказалось, что это — часть редчайшего рассказа о Мерлине и короле Артуре, включённого в эпический цикл "Вульгата".

Святой Грааль, Круглый стол, манускрипт
Фото: commons.wikimedia by The artist is unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Святой Грааль, Круглый стол, манускрипт

Легендарный король Артур стал одной из самых знаменитых персон в мировой истории

Рукопись, обнаруженная в 2019 году, сначала показалась исследователям историей о сэре Гавейне. Однако дальнейший анализ показал: перед ними фрагмент Suite Vulgate du Merlin — франкоязычного продолжения легенды, написанного между 1275 и 1315 годами. Этот текст — часть цикла "Ланселот-Грааль", который в своё время был настоящим бестселлером. До наших дней дошли менее 40 рукописей, и каждая уникальна, ведь в Средневековье их копировали вручную.

Судьба у фрагмента была непростая: он оказался переплетённым в архивный реестр XVI века, посвящённый владению поместьем Хантингфилд в Саффолке. Вероятно, переплётчик использовал старую рукопись как подручный материал — практика, не редкая для того времени. В итоге текст был сложен, разорван и частично вшит в обложку, что десятилетиями делало невозможным его изучение.

Разобрать этот исторический "узел" смогла команда из Кембриджа, объединившая учёных, реставраторов и специалистов по цифровым технологиям. Вместо того чтобы рисковать физическим повреждением фрагмента, они пошли по другому пути: оцифровали его с помощью технологий визуализации культурного наследия.

В ход пошли сразу несколько инновационных методов:

Мультиспектральная съёмка позволила "увидеть" текст даже на потёртом пергаменте, снимая изображения в диапазоне от ультрафиолета до инфракрасного.

Рентгеновское сканирование: с помощью оборудования зоологического факультета команда создала 3D-модель фрагмента, не прикасаясь к нему.

3D-моделирование: виртуальные модели помогли воссоздать структуру фрагмента, его сгибы и швы, чтобы "распрямить" его в цифровом виде.

Сотни снимков, сделанных с использованием зеркал, магнитов, призм и камер высокого разрешения, были собраны в единый цифровой пазл, раскрывающий текст, недоступный для обычного глаза.

Во фрагменте рассказаны две истории:

  • Битва при Камбенике, где рыцарь Гавейн с мечом Экскалибур, своим легендарным конём Грингалетом и магической силой сражается вместе с отцом, королём Лотом, против саксонских королей. Этот эпизод подчёркивает христианскую победу и героизм артуровских воинов.
  • Сцена при дворе, где Мерлин появляется на праздник Успения (Assumptio Beatae Mariae Virginis), переодетый в арфиста. Он описан как "самый красивый мужчина, которого видели в христианских землях", его золотая и драгоценная одежда сияла так ярко, что освещала весь зал. Это — момент торжества магии, хитрости и мудрости.
  • Оба эпизода демонстрируют не только литературную ценность, но и историческое значение: такие тексты писались для знати, включая женщин, и были важной частью культурного обмена в Англии, где французский был языком двора после нормандского завоевания.

Доцент Ирен Фабри-Техранчи, специалист по французской литературе в Кембридже, назвала весь процесс "решением головоломки". Ранее для доступа к таким текстам их приходилось физически извлекать, что часто приводило к повреждениям. Современный подход позволил сохранить и сам фрагмент, и исторический переплёт, а также дал представление о том, как книги собирали и переплетали в XVI веке.

Особенности почерка, цветная разметка и даже ошибка, где имя "Дорилас" было использовано вместо "Додалис", помогут учёным отследить происхождение текста и сопоставить его с другими версиями "Вульгаты".

Открытие уже вызвало интерес у исследовательских центров, включая Национальный архив Великобритании, и стало новым стандартом для изучения скрытых рукописей. Команда надеется, что пример Кембриджа вдохновит другие учреждения использовать высокотехнологичные методы для изучения своих архивов.

Истории Мерлина и Артура продолжают волновать умы на протяжении веков. Но благодаря цифровой науке, мы не просто читаем легенды — мы буквально извлекаем их из глубин времени, сохраняя каждую строчку, каждый изгиб и каждый штрих пера.

Уточнения

Король Арту́р (англ. King Arthur, валл. Brenin Arthur, ирл. Rí Artúr от кельтского «медведь») — по преданиям, правитель королевства Логрес, легендарный вождь бриттов V—VI веков.

Ме́рлин (англ. Merlin, валл. Myrddin, валл. Myrddin Emrys, валл. Ann ap Lleian, Annvab y llaian) — в британском цикле легенд, наставник и советник короля Артура, а также ранее его отца Утера и короля Вортигерна.

Сэр Гаве́йн Оркне́йский (англ. Gawain, фр. Gauvain) — рыцарь Круглого стола, один из центральных персонажей Артурианского цикла, в повествовании был третьим по доблести рыцарем Круглого стола (после Галахада и Персиваля, равный Ланселоту). 

Экска́либур (англ. Excálibur, также Эска́либур, иногда встречается наименование Ка́либурн) — легендарный меч короля Артура, которому часто приписываются мистические и волшебные свойства.

Вознесе́ние Де́вы Мари́и или Ассу́нта, Взя́тие Пресвято́й Де́вы Мари́и в небе́сную сла́ву (лат. Assumptio Beatæ Mariæ Virginis, от лат. assumere — брать, принимать, итал. Assunta — Вознесённая) — католический догмат о взятии Девы Марии с душой и телом на небеса после окончания Её земной жизни.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история литература технологии археология
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