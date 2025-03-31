Вино в Трое: археологи нашли доказательства древней традиции, описанной Гомером

Случается, что мечта одного человека приводит к открытию, способному изменить наше представление о целой эпохе. Так было с Генрихом Шлиманом — романтиком, бизнесменом и археологом-любителем, поверившим, что легендарная Троя из «Илиады» Гомера — не просто миф, а реальное место. И теперь, спустя полтора столетия после его находок, наука сделала следующий шаг: учёные впервые нашли химические доказательства того, что в Трое действительно пили вино.

Фото: commons.wikimedia by photosiotas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ахиллес с поверженным Гектором, картина, остров Керкира (Корфу), Греция

Исследователи из университетов Тюбингена, Бонна и Йены подтвердили: содержимое найденных сосудов указывает на наличие продуктов винного брожения. Это не просто археологическая находка — это ответ на вопрос, который волновал многих: насколько реальной была жизнь, описанная Гомером?

Сюжет начинается с литературной строки. В первой книге «Илиады» Гомер описывает, как Гефест передаёт кубок с вином своей матери Гере. Этот кубок — depas amphikypellon, узкий глиняный сосуд с двумя ручками и заострённым основанием, — давно знаком археологам.

Более 100 таких кубков было найдено в Трое, датируемых временем с 2500 по 2000 год до н.э. Их находят и в других уголках древнего мира — от Малой Азии до Месопотамии.

И вот — новое исследование. Археологи Тюбингенского университета изучили два фрагмента из сокровищницы Шлимана, нагрев их до 380°C и применив газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Результат: следы янтарной и пировиноградной кислот — характерных только для ферментированного виноградного сока.

Максим Ражо, участник исследования, объяснил, что эти вещества однозначно указывают на вино, а не просто на виноградный сок. Это серьёзное научное подтверждение — не художественное предположение и не образная цитата, а факт.

Но есть и не менее интригующая новость: вино пили не только в цитадели, но и за её пределами. Исследование показало, что следы вина присутствовали не только в кубках, найденных в храмах и дворцах, но и в обычной посуде, обнаруженной в посёлке у подножия крепости. Это опровергает распространённую теорию, что вино в бронзовом веке было напитком исключительно элиты.

Доцент Стефан Блюм, соавтор исследования, отметил: «Это говорит о том, что в Трое вино было частью повседневной жизни, а не только атрибутом празднеств у знати». Город вновь оказывается исключением — как в мифе, так и в реальности.

Эта история уходит корнями в XIX век. Генрих Шлиман, увлечённый «Илиадой» с детства, искал Трою в современной Турции. Его раскопки, начатые в 1870 году, были спорными — он разрушил верхние слои города, стремясь найти древнейшее поселение. Однако именно он первым доказал, что Троя существовала на самом деле.

Среди его находок — знаменитое сокровище Приама: золото, украшения, оружие. Часть артефактов он даже незаконно вывез, устроив фотосессию с женой, облачённой в древние драгоценности. Несмотря на скандалы, Шлимана по праву называют одним из основателей современной археологии.

С 1987 по 2012 год раскопки в Трое вел Тюбингенский университет. Сегодня исследователи продолжают анализ находок, и открытие о винопитии стало очередным важным звеном в мозаике троянской истории.

Когда-то считалось, что «Илиада» — всего лишь художественный вымысел. Но с каждым десятилетием археология подтверждает: в легендах всегда есть доля истины. А иногда — и гораздо больше.

Новое открытие — это не только шаг вперёд в науке, но и напоминание о том, что за строками древних поэм может скрываться настоящая жизнь. Жизнь, где пили вино из тонких кубков, рассказывали истории и передавали сосуд по кругу — от Гефеста к Гере, от поэта к учёному, от мифа к факту.

Уточнения

Иога́нн Лю́двиг Ге́нрих Ю́лиус Шли́ман (нем. Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann; 6 января 1822, Нойбуков, Мекленбург-Шверин — 26 декабря 1890, Неаполь) — немецкий предприниматель и археолог-самоучка, один из основателей полевой археологии.



Тро́я (греч. Τροία, Τροίη), или Илио́н (греч. Ἴλιον) — древний город-крепость в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, на берегу лагуны у входа в Дарданеллы.



Гоме́р (др.-греч. Ὅμηρος) — легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» (древнейшего памятника европейской литературы) и «Одиссея».



Гефе́ст (др.-греч. Ἥφαιστος) — в греческой мифологии бог огня, самый искусный кузнец, покровитель кузнечного ремесла, изобретений, строитель всех зданий на Олимпе, изготовитель молний Зевса.



Приа́м (лат. Priamus, др.-греч. Πρίαμος) — последний троянский царь, сын Лаомедонта и Стримо, шестой по счёту царь Трои; в общем счёте правил 40 лет.

