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Дмитрий Плотников

Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего

Наука » Технологии

Существует мнение, что российский искусственный интеллект ИИ не догоняет мировой.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Якобы он ищет свой путь. А о том, на каком этапе находится Россия в ИИ-гонке, в беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda.Ru рассказал заместитель руководителя дизайн-центра электроники "ХайТэк" Михаил Фролов.

Михаил, расскажите поподробнее о "нашем месте" в сфере искусственного интеллекта.

Согласно международным рейтингам, Российская Федерация входит в ТОП-20 стран в глобальной иерархии развития искусственного интеллекта. Это положение отражает не только текущий потенциал страны, но и комплекс структурных вызовов, с которыми сталкивается отечественная ИИ-индустрия.

С одной стороны, Россия демонстрирует значительный прогресс в области искусственного интеллекта. Этому способствует мощная математическая школа, создающая научный фундамент для инноваций. Растущие инвестиции в ИИ-стартапы и исследовательские центры формируют динамичную экосистему, а реальная государственная поддержка через федеральный проект "Искусственный интеллект" обеспечивает благоприятные условия для технологического развития.

В то же время российские разработчики ИИ работают в условиях существенных ресурсных ограничений. Санкционный режим критически сузил доступ к передовым вычислительным системам, необходимым для обучения масштабных моделей. Параллельно наблюдается дефицит структурированных русскоязычных датасетов достаточного объема, что затрудняет создание лингвистически адаптированных решений. Существенным ограничением также является отсутствие в России фабрик с возможностью выпуска процессоров с топологическими нормами 28 нм и ниже, что создает зависимость от зарубежных производителей в сфере высокопроизводительных вычислений.

 

А что же нам делать?

Существенно сократить отставание России от мировых лидеров могут отечественные чипы с высокопроизводительными вычислительными мощностями для ускорения ИИ. Сегодня для этого у нас есть конкурентоспособные отечественные решения. Например, дизайн-центр "ХайТэк" разработал универсальные и мощные нейросетевые ускорители LinQ, оптимизированные под российскую аппаратную базу, а также создал программное обеспечение (фреймворк и драйверы для отечественных и других ОС), обеспечивающие стабильную работу ускорителей и приложений ИИ из коробки.

Развитие технологий ускорения нейросетей в ближайшие годы станет стратегической инвестицией, обеспечивающей интеллектуальный потенциал страны и технологические прорывы, а также независимость в решении критически важных задач и возможность инноваций в сфере ИИ.

Справка

Искусственный интеллект (ИИ) — это область компьютерных наук, которая занимается созданием устройств и программ, способных воспринимать информацию, анализировать её и принимать решения на основе полученных данных.

Основные технологии, используемые в разработке ИИ:

  • Машинное обучение — позволяет системе самостоятельно извлекать закономерности из больших объемов данных
  • Нейронные сети — имитируют работу человеческого мозга для распознавания образов, звуков и текстов
  • Обработка естественного языка — даёт возможность понимать и генерировать тексты на естественном языке
  • Компьютерное зрение — позволяет системам распознавать объекты на изображениях и видео
  • Робототехника — используется для создания роботов, способных выполнять задачи вместо людей.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы россия санкции компьютер искусственный интеллект
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