Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах

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На бескрайних просторах монгольской пустыни Гоби, где пыль хранит тайны доисторического прошлого, произошло открытие, которое буквально ошеломило учёных.

Фото: commons.wikimedia by Danny Cicchetti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ теризинозавр, реконструкция

Среди песков был обнаружен новый вид динозавра — не хищного гиганта, не грозного ящера, а весьма странного травоядного, обладающего особенностью, ранее не встречавшейся в его группе: всего два пальца на каждой руке. Это открытие переворачивает наши представления о теризинозаврах — необычных пернатых тероподах с серповидными когтями.

История началась в 2012 году, когда рабочие, прокладывавшие трубопровод в регионе Баянширээ, случайно наткнулись на крупную окаменелость. Позже находка оказалась в руках японского палеонтолога Ёсицугу Кобаяши из университета Хоккайдо, который сразу понял, что перед ним — нечто уникальное.

Он был поражён: коготь был не только крупным и прекрасно сохранившимся, но и обладал тем, что крайне редко встречается в ископаемом материале — натуральной кератиновой оболочкой, сохранившейся почти в первозданном виде. Но настоящим шоком стало отсутствие третьего пальца, что противоречило всей предыдущей информации о теризинозаврах.

Кобаяши не мог поверить своим глазам и пересматривал находку снова и снова. Он был уверен: перед ним рука теризинозавра. Но только два пальца — это уже нечто новое. Коготь был массивным, острым, как серп, и напоминал инструмент, идеально подходящий для конкретной задачи.

Другие учёные, в том числе Дарла Зеленицки из университета Калгари, также были удивлены. Она отметила, что такого уровня сохранности она ещё не встречала, а сам коготь был настолько полным и чётким, что открывал невероятную возможность — заглянуть в поведение живого существа, которое обитало на Земле 90 миллионов лет назад.

Теризинозавры, хотя и были тероподами, как и хищные тираннозавры, не были плотоядными. Их когти не использовались для охоты, а, скорее всего, для сбора растительности. Они, предположительно, тянули листья и ветви, как "салатные щипцы". Но Duonychus — так назвали нового динозавра — явно отличался от своих собратьев.

Кобаяши отметил, что структура руки Duonychus — с жёстким локтем, крепким запястьем и усиленными суставами — свидетельствует об эволюционной адаптации, а не о травме или отклонении. Это не поломка, а намеренное изменение. Животное могло эволюционировать, чтобы питаться иначе — возможно, выискивая определённые виды растений в густых лесах позднего мелового периода.

Глиняные породы и древняя флора Монголии могли сформировать уникальную экологическую нишу, в которой такая рука оказалась выгодной. И именно наличие кератинового чехла на когте позволило окончательно убедиться, что конструкция руки была "задумана" природой именно такой — функциональной, специализированной, идеально подогнанной под нужды животного.

Профессор Зеленицки также высказала мнение, что Duonychus, вероятно, действовал иначе, чем остальные представители своей группы. Его двухпалые руки могли использоваться для выполнения узкого спектра задач, возможно, в процессе кормления или даже для самообороны. Уникальность строения позволила предположить наличие поведенческих особенностей, которые ранее были недоступны для изучения.

Однако это открытие вызвало не только восхищение, но и новые вопросы. Почему исчез третий палец? Было ли это связано с окружающей средой, питанием, конкурентами или иными факторами? И главное — как часто подобные адаптации возникали среди динозавров?

Кобаяши считает, что удаление пальца было формой эволюционного прогресса, а не случайностью. Это решение природы — избавиться от ненужного элемента ради повышения эффективности. В конечном счёте, эволюция — не всегда про "больше", иногда — про "лучше".

Duonychus tsogtbaatari, как теперь официально называют нового динозавра, стал живым (точнее, окаменевшим) напоминанием, что даже спустя десятки миллионов лет наука может находить нечто поразительное. Он стал символом тонкой настройки, умной адаптации и тихой силы природы, которая формирует жизнь без шума, но с удивительной точностью.

И, возможно, это только начало. Кто знает, какие ещё тайны хранит Гоби под своими слоями песка?

Уточнения

Теризинозавр (лат. Therizinosaurus, от др.-греч. θερίζω — кошу, срезаю и σαῦρος — ящер, буквально — «косящий ящер» или «ящер-косарь») — род больших тероподных динозавров.



Го́би — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами.

