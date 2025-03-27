Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов

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Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году стало одним из самых ярких моментов в истории археологии. В затерянной усыпальнице молодого фараона, спрятанной в Долине царей, британский археолог Говард Картер и его команда обнаружили более 5000 предметов, включая легендарную золотую маску, статуи, амулеты, колесницы и множество других артефактов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_the_funerary_mask_of_Tutankhamun_(4888400644).jpg by Merce Маска Тутанхамона

Это открытие сделало имя Тутанхамона известным во всём мире, хотя сам он умер молодым и правил всего около десяти лет.

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Однако, даже спустя сто лет, эта гробница продолжает раскрывать свои тайны. Недавнее исследование египтолога Николаса Брауна из Йельского университета предлагает новый взгляд на предметы, которые раньше считались незначительными. В своей работе, опубликованной в Journal of Egyptian Archaeology, учёный сосредоточился на скромных глиняных подносах и деревянных посохах, найденных у изголовья саркофага фараона.

Эти артефакты долгое время воспринимались как второстепенные — скорее как вспомогательные элементы или подставки под более ценные предметы. Однако Браун утверждает: именно эти скромные находки могут быть ключом к пониманию древнеегипетского обряда, связанного с Осирисом — богом загробного мира.

По его мнению, подносы из нильской глины использовались в ритуальных возлияниях — церемониях подношения воды и других жидкостей богам. Возможно, именно вода из Нила, символизировавшая жизнь, лилась на подносы во время ритуалов, чтобы "оживить" душу фараона в загробной жизни.

Деревянные посохи, размещённые рядом с головой мумии, по мнению исследователя, могли символически участвовать в «пробуждении Осириса» — мифическом событии, в ходе которого бог Осирис, убитый и расчленённый своим братом Сетом, был возвращён к жизни усилиями своей жены и сестры Исиды. Этот ритуал, по мнению Брауна, впервые нашёл археологическое воплощение именно в гробнице Тутанхамона.

Он полагает, что погребальные практики могли быть намеренно пересмотрены при жизни фараона или его окружением. Идея включения символов, связанных с Осирисом, в захоронение могла быть частью возвращения к традиционным верованиям после периода религиозной реформы при Эхнатоне — предшественнике Тутанхамона, сосредоточившего культ на одном божестве, Атоне.

Не все исследователи согласны с интерпретацией Брауна. Египтолог Якобус ван Дейк из Гронингенского университета предлагает иную версию.

Он считает, что глиняные подносы действительно использовались в ритуальных целях, но связывает их не с Осирисом, а с другим древним обрядом — «заклинанием четырёх факелов». В этом обряде по углам саркофага устанавливались факелы, символизирующие защиту и направление души. После церемонии их гасили в подносах, наполненных «молоком белой коровы» — символом чистоты и благословения.

Такое расхождение в интерпретациях — не редкость в египтологии. Тем не менее, и сторонники, и критики согласны в одном: исследование Брауна открывает важную дискуссию и даёт повод взглянуть на гробницу заново.

Напомним, как началась история открытия: 4 ноября 1922 года команда Картера наткнулась на ступени, ведущие к запечатанной двери, украшенной иероглифами. Вскоре они нашли вестибюль, заваленный сокровищами — от музыкальных инструментов до царских колесниц. 16 февраля 1923 года исследователи наконец вошли в саму погребальную камеру. Именно тогда Картер увидел знаменитую золотую маску и изрёк слова, ставшие частью истории: «Да, я вижу чудесные вещи».

С тех пор тысячи исследователей изучали содержимое гробницы. Но теперь, спустя век, кажется, что самые важные разгадки могли скрываться не в золоте и драгоценностях, а в простых сосудах и палках из дерева и глины.

Это лишний раз доказывает: в археологии нет мелочей. И даже спустя сто лет гробница Тутанхамона продолжает говорить — если только мы готовы слушать.

Уточнения

Го́вард Ка́ртер (также Ха́уард Ка́ртер или Хоуард Картер; англ. Howard Carter; 9 мая 1874 года, Бромптон, Кенсингтон и Челси, Лондон — 2 марта 1939 года, Лондон, Великобритания) — английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине Царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона (KV62), признанное одним из решающих и наиболее известных событий в египтологии.



Оси́рис (егип. wsjr; др.-греч. Ὄσιρις, лат. Osiris) — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших.



Тутанхамо́н (Тутанхато́н) (копт. Ⲧⲟⲩⲧⲁⲛⲭⲁⲙⲱⲛ) — фараон Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э.

