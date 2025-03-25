Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов?

Наука » Полезно знать

Одна новость буквально взорвала научное и околонаучное сообщество: международная команда исследователей из Италии и Шотландии утверждает, что обнаружила под пирамидами Гизы нечто, напоминающее гигантскую подземную структуру, простирающуюся почти на два километра.

Пирамида
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирамида

Если это подтвердится, перед нами — одно из самых интригующих археологических открытий века, способное пересмотреть представления о Древнем Египте.

Проект возглавили Коррадо Маланга из Пизанского университета и Филиппо Бионди из университета Стратклайда. С помощью технологии радиолокационного синтезирования апертуры (РСА), объединяющей спутниковые данные с сейсмическими колебаниями, они обнаружили структуры под землёй прямо под комплексом пирамид.

По предварительным данным, под Гизой находится восьмиуровневая система, включающая:

  • Восемь цилиндрических шахт, уходящих вглубь более чем на 600 метров
  • Спиральные туннели, соединяющие различные уровни
  • Два массивных куба размером около 80 метров
  • Пять многоуровневых структур, объединённых проходами

Некоторые исследователи предполагают, что это может быть древний подземный город, возможно, культового или инженерного назначения.

Представитель проекта Николь Чикколо отметила, что размеры подземных структур удивительным образом перекликаются с легендами о залах Аменти — таинственном месте под пирамидами, где хранились древние знания. Цилиндрические шахты, по её словам, были обнаружены под каждой из трёх великих пирамид, что может указывать на их функциональную связь.

Несмотря на громкие заявления, представители «официальной науки» восприняли их с большим скепсисом. Профессор Лоуренс Коньерс из университета Денвера подчеркнул, что SAR-технология с трудом может фиксировать объекты на такой глубине. Он допустил существование отдельных камер или шахт, но назвал идеи о "подземном мегаполисе" серьёзным преувеличением.

С ним согласился и доктор Захи Хавасс, один из самых известных египтологов и бывший министр древностей Египта. Он резко опроверг заявления, заявив, что под пирамидой царя Хефрена нет никаких скрытых колонн или помещений, и что никакая официальная георадарная съёмка не проводилась.

Ключевая проблема — отсутствие доступа к раскопкам. Египетские власти не выдали разрешение на проведение каких-либо работ в этом районе. Также нет данных о публикации открытия в научном журнале с рецензированием, что делает его уязвимым для критики.

Тем не менее, авторы проекта утверждают, что работают над соответствующим оформлением результатов, а технология SAR всё чаще используется в археологии именно для предварительных исследований без раскопок.

Новость мгновенно разошлась по соцсетям. В частности пользователи пишут, что это открытие может стать «важнейшим за всю нашу жизнь». Кто-то выдвигает гипотезы о древней энергетической системе, связанной с пирамидами, кто-то — о технологиях допотопных цивилизаций.

Не обошлось и без упоминаний Николы Теслы и Кристофера Данна, авторов альтернативных теорий о пирамидальных технологиях.

Конечно, пока это не подтверждено научным консенсусом, но масштабы предполагаемых находок действительно поражают воображение.

Скорее всего, в ближайшее время продолжатся дискуссии, появятся новые статьи, критика и, возможно, публикации в уважаемых журналах. А пока научное сообщество вновь разделилось на два лагеря: одни требуют доказательств, другие — говорят, что система отвергает всё, что не вписывается в привычную картину мира.

Останется ли это открытие на уровне интересной гипотезы или станет переломным моментом в истории археологии, покажет только время. Главное — не терять здорового скептицизма и одновременно открытости к новым идеям.

Уточнения

Радиолокационное синтезирование апертуры РСА (англ. Synthetic Aperture Radar, SAR) — способ, который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток с детальностью, сравнимой с аэрофотоснимками (например, типичное разрешение изображений со спутника Sentinel 1 SAR — 20 метров в любое время дня и ночи).

Аме́нти (Аме́нтес) — название подземного мира в древнеегипетской мифологии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы технологии археология
Обсудить
Новости Все >
Щенок остался один и разнёс квартиру? Вот, как с этим бороться
Модели Lada снова в продаже: неожиданные цены на легковушки
Гладкое, сияющее, довольное: лицо твоей мечты возможно — и вот с чего начать
В Венгрии заявили, что вступление Украины в Евросоюз разрушит европейскую экономику
Роза Хутор принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу
Машину угнали, а налог пришёл — как не платить за авто, которого у вас уже нет
Бали ужесточает правила для туристов: что теперь важно знать
Вот это поворот: Виктория Боня ошеломила неожиданной правдой об отношении к русским в Европе
Никогда не покупайте арахисовую пасту в магазине: вот рецепт без грамма сахара за 10 минут
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Сейчас читают
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Еда и рецепты
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
На потеху людоедам. Тот, кто уцелел в Курском аду, теперь добивается на Белгородщине Дмитрий Плотников РФ и США начали переговоры по демилитаризации Чёрного моря. Говорили ли об Одессе? Любовь Степушова Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Модели Lada снова в продаже: неожиданные цены на легковушки
Гладкое, сияющее, довольное: лицо твоей мечты возможно — и вот с чего начать
В Венгрии заявили, что вступление Украины в Евросоюз разрушит европейскую экономику
Роза Хутор принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу
Машину угнали, а налог пришёл — как не платить за авто, которого у вас уже нет
Бали ужесточает правила для туристов: что теперь важно знать
Вот это поворот: Виктория Боня ошеломила неожиданной правдой об отношении к русским в Европе
Никогда не покупайте арахисовую пасту в магазине: вот рецепт без грамма сахара за 10 минут
На потеху людоедам. Тот, кто уцелел в Курском аду, теперь добивается на Белгородщине
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.