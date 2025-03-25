8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов?

Одна новость буквально взорвала научное и околонаучное сообщество: международная команда исследователей из Италии и Шотландии утверждает, что обнаружила под пирамидами Гизы нечто, напоминающее гигантскую подземную структуру, простирающуюся почти на два километра.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Если это подтвердится, перед нами — одно из самых интригующих археологических открытий века, способное пересмотреть представления о Древнем Египте.

Проект возглавили Коррадо Маланга из Пизанского университета и Филиппо Бионди из университета Стратклайда. С помощью технологии радиолокационного синтезирования апертуры (РСА), объединяющей спутниковые данные с сейсмическими колебаниями, они обнаружили структуры под землёй прямо под комплексом пирамид.

По предварительным данным, под Гизой находится восьмиуровневая система, включающая:

Восемь цилиндрических шахт, уходящих вглубь более чем на 600 метров

Спиральные туннели, соединяющие различные уровни

Два массивных куба размером около 80 метров

Пять многоуровневых структур, объединённых проходами

Некоторые исследователи предполагают, что это может быть древний подземный город, возможно, культового или инженерного назначения.

Представитель проекта Николь Чикколо отметила, что размеры подземных структур удивительным образом перекликаются с легендами о залах Аменти — таинственном месте под пирамидами, где хранились древние знания. Цилиндрические шахты, по её словам, были обнаружены под каждой из трёх великих пирамид, что может указывать на их функциональную связь.

Несмотря на громкие заявления, представители «официальной науки» восприняли их с большим скепсисом. Профессор Лоуренс Коньерс из университета Денвера подчеркнул, что SAR-технология с трудом может фиксировать объекты на такой глубине. Он допустил существование отдельных камер или шахт, но назвал идеи о "подземном мегаполисе" серьёзным преувеличением.

С ним согласился и доктор Захи Хавасс, один из самых известных египтологов и бывший министр древностей Египта. Он резко опроверг заявления, заявив, что под пирамидой царя Хефрена нет никаких скрытых колонн или помещений, и что никакая официальная георадарная съёмка не проводилась.

Ключевая проблема — отсутствие доступа к раскопкам. Египетские власти не выдали разрешение на проведение каких-либо работ в этом районе. Также нет данных о публикации открытия в научном журнале с рецензированием, что делает его уязвимым для критики.

Тем не менее, авторы проекта утверждают, что работают над соответствующим оформлением результатов, а технология SAR всё чаще используется в археологии именно для предварительных исследований без раскопок.

Новость мгновенно разошлась по соцсетям. В частности пользователи пишут, что это открытие может стать «важнейшим за всю нашу жизнь». Кто-то выдвигает гипотезы о древней энергетической системе, связанной с пирамидами, кто-то — о технологиях допотопных цивилизаций.

Не обошлось и без упоминаний Николы Теслы и Кристофера Данна, авторов альтернативных теорий о пирамидальных технологиях.

Конечно, пока это не подтверждено научным консенсусом, но масштабы предполагаемых находок действительно поражают воображение.

Скорее всего, в ближайшее время продолжатся дискуссии, появятся новые статьи, критика и, возможно, публикации в уважаемых журналах. А пока научное сообщество вновь разделилось на два лагеря: одни требуют доказательств, другие — говорят, что система отвергает всё, что не вписывается в привычную картину мира.

Останется ли это открытие на уровне интересной гипотезы или станет переломным моментом в истории археологии, покажет только время. Главное — не терять здорового скептицизма и одновременно открытости к новым идеям.

Уточнения

Радиолокационное синтезирование апертуры РСА (англ. Synthetic Aperture Radar, SAR) — способ, который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток с детальностью, сравнимой с аэрофотоснимками (например, типичное разрешение изображений со спутника Sentinel 1 SAR — 20 метров в любое время дня и ночи).



Аме́нти (Аме́нтес) — название подземного мира в древнеегипетской мифологии.

