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Игорь Буккер

Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю

4:34
Наука » Полезно знать

В самом сердце Израиля, среди холмов и древних руин, археологи снова нашли нечто, что связывает древние пророчества с реальными событиями. Город Мегиддо, упоминаемый в Библии как место финальной битвы между добром и злом, вновь стал центром внимания исследователей. На этот раз — благодаря новым находкам, которые могут пролить свет на одну из самых загадочных глав Ветхого Завета.

Мегиддо, Израиль
Фото: commons.wikimedia by Mboesch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мегиддо, Израиль

Исследователи обнаружили керамические фрагменты, указывающие на присутствие египетских войск в Мегиддо в конце VII века до нашей эры. Именно в это время, согласно Библии, царь Иудеи Иосия якобы погиб в столкновении с фараоном Нехо II.

Теперь, по мнению археологов, история из Писания получает фактическое подтверждение.

Экспедиция под руководством Израиля Финкельштейна, археолога из университетов Тель-Авива и Хайфы, исследовала керамические слои древнего города. В опубликованной статье в Scandinavian Journal of the Old Testament сообщается, что в одном из слоёв обнаружены фрагменты египетской и греческой керамики, датируемые концом VII века до н. э.

Форма, узоры и состав глины указывают на египетское происхождение. По словам Финкельштейна, такие находки дают основания полагать, что Мегиддо в то время действительно находился под контролем Египта — как раз в период, когда, согласно Библии, туда прибыл царь Иосия.

Библейские тексты расходятся в деталях. В Книге Царств событие упоминается кратко: Иосия пришёл в Мегиддо и был убит. Книга Паралипоменон, написанная позднее, описывает полноценную битву между Иосией и Нехо — с намёками на героизм и трагедию.

По словам археолога Ассафа Клеймана, разница между источниками важна: первая версия ближе к дате событий, а вторая могла быть идеологически окрашенной. Исследователи до сих пор не могут с уверенностью сказать, произошла ли битва вообще, или же Иосия был казнён — как предполагают некоторые историки.

Историк Джейкоб Райт из университета Эмори предположил, что Иосия мог приехать в Мегиддо, чтобы выразить уважение Нехо, но был убит по неизвестным причинам.

В его словах звучит осторожность: "Мы не знаем точно, как это было. Мы лишь видим, что это стало важной точкой в коллективной памяти”.

Мегиддо расположен в 30 километрах от Хайфы, на стратегическом перекрёстке древних торговых и военных путей. Его история насчитывает тысячи лет: город пережил хананеев, израильтян, ассирийцев, египтян, персов.

Именно название "Мегиддо" послужило основой для слова "Армагеддон" — того самого, что ассоциируется с концом света. Христиане верят, что здесь произойдёт последнее сражение между Богом и Сатаной, как описано в Книге Откровения.

Раскопки в этом месте идут уже больше века. Учёные нашли более 20 археологических слоёв, каждый из которых открывает отдельную главу истории. Новый слой, с египетской и греческой керамикой, добавляет ещё один пазл в мозаике древнего мира.

Хотя найденные артефакты не доказывают факт сражения, они подтверждают присутствие египтян в Мегиддо во времена Иосии. Это делает библейские истории более реалистичными — не просто мифами, а отражением реальных политических и военных конфликтов.

Смерть Иосии, как считают некоторые учёные, могла стать событием, вызвавшим духовный шок у его современников. Впоследствии именно это могло лечь в основу пророчеств о последней битве. С точки зрения тогдашнего мышления, место, где погиб праведник, вполне могло стать символом грядущего столкновения сил света и тьмы.

История Мегиддо — это не только урок прошлого, но и напоминание о том, как тесно переплетены мифы, политика и реальность. То, что кажется легендой, может однажды обрести форму в виде осколка глиняного сосуда. И наоборот — то, что мы воспринимаем как факт, может быть лишь интерпретацией через призму времени.

Мегиддо продолжает говорить с нами — через землю, керамику, тексты и тени давно ушедших царей.

Уточнения

Нехо II (полное имя Ухемибра Нехо II, в синодальном переводе Библии — Нехао, в русск. переводе Д. Йосифона и др. — Нехо)— фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 610 — 595 годах до н. э., из XXVI (Саисской) династии.

Ио́сия Иошия; Иошия́ху (ивр. «Яхве подкрепляет»), сын Амона — царь Иудеи; согласно Ветхому Завету — 16-й иудейский царь.

Мегиддо (Мегидо) — холм (тель) в западной части Изреельской долины, на территории Израиля, возле современного кибуца Мегидо. Известен благодаря греческому слову Армагеддон (др.-греч. Ἁρμαγεδών), которое представляет собой транслитерацию еврейского словосочетания хар Мегиддо (др.-евр. הַר מְגִדּוֹ, дословно — «гора Мегиддо»).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история археология
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