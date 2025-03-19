Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты

5:58 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Одним из самых загадочных и знаковых эпизодов в истории христианства и иудаизма считается разделение Чермного (Красного) моря, позволившее Моисею и израильтянам бежать из Египта около 3500 лет назад.

Фото: Wikimedia Commons by Cornelis de Wael (1592–1667), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переход евреев через Чермное (Красное) море, Корнелис де Валь, картина

Господь сказал Моисею: «Возьми жезл твой, простри руку твою на море и раздели его».

Моисей протянул руку с жезлом на море. И поднял Господь сильный восточный ветер на всю ночь, и расступились воды. И пошли евреи по сухому дну, вода же была им стеною по правую и по левую сторону.

Это описанное в Библии чудо на протяжении веков оставалось предметом религиозных размышлений. Переход через Чермное море - прообраз крещения, через которое мы "освобождаемся от власти диавола и рабства греху".

Современные учёные утверждают, что природные процессы могли действительно создать условия, похожие на библейское описание. Исследования показывают, что сочетание экстремальных погодных условий и особенностей местности могло привести к временному отступлению воды, создавая сухопутный коридор через море.

Недавние компьютерные симуляции демонстрируют, что ветер, дующий со скоростью 100 км/ч, мог бы временно отодвинуть воду, открыв полосу суши шириной около пяти километров. Как только ветер утихал, вода возвращалась назад, поглощая всё на своём пути, что могло объяснить гибель египетской армии.

Библейское описание указывает, что израильтяне оказались зажаты между войском фараона и водой, пока Бог не создал временный сухопутный путь. Долгое время считалось, что чудо произошло в заливе Акаба, но его большая ширина (до 25 км) и глубина (1 850 м) делают такой переход маловероятным.

Более вероятное место — Суэцкий залив, который уже и мельче. Он отделяет материковый Египет от Синайского полуострова и имеет глубину 20-30 метров, что значительно увеличивает вероятность естественного разделения воды.

Интересно, что исторические свидетельства подтверждают возможность такого перехода. В 1789 году Наполеон Бонапарт и его войска пересекли часть Суэцкого залива во время отлива, но когда вода вернулась, они едва не утонули.

Некоторые исследователи полагают, что Моисей мог понимать природные приливные изменения. Доктор Брюс Паркер ещё в 2014 году предположил, что Моисей мог знать местные циклы отливов, наблюдая положение луны и пользуясь знаниями древних караванных путей.

Египтяне, жившие в основном в долине Нила, не были знакомы с приливами и отливами, что сделало их уязвимыми, когда вода внезапно вернулась.

В Библии говорится, что "Господь заставил море идти сильным восточным ветром", что наталкивает на мысль о природном процессе.

Израильский океанолог Натан Палдор утверждает, что ветер скоростью 65-70 км/ч мог временно осушить морское дно, обнажив хребет, по которому могли пройти израильтяне. Расчёты показывают, что порывистый ветер в течение нескольких часов мог снизить уровень воды на три метра, что сделало бы переход возможным.

Единственная нестыковка заключается в том, что в Библии говорится о восточном ветре, а расчёты показывают, что ветер должен был дуть с северо-запада. Однако исследователи отмечают, что оригинальный еврейский текст допускает разные интерпретации, позволяя теории о северо-восточном или юго-восточном направлении ветра.

Некоторые историки утверждают, что переход мог произойти вовсе не в Красном море, а в озере Таннис (современное озеро Манзала) в дельте Нила. Эта гипотеза базируется на том, что еврейский термин yam suf традиционно переводят как "Красное море", но правильный перевод — "Тростниковое море".

Эта версия подкрепляется данными Карла Дрюса, который объяснил, что ветровой сгон — природное явление, при котором сильные ветры отгоняют воду, создавая временный сухопутный мост. Компьютерное моделирование показывает, что шквалистый ветер скоростью 100 км/ч в течение восьми часов мог заставить воду отойти, создав коридор шириной до 5 км, по которому могли пройти израильтяне.

Когда ветер стих, вода стремительно вернулась назад, создавая эффект обрушивающейся стены, что соответствует библейскому описанию.

Одна из популярных гипотез — воздействие цунами, вызванного землетрясением. При этом явлении вода временно отходит от берега, создавая иллюзию сухого пути, но затем возвращается гигантской волной, накрывая всё на своём пути.

Однако Карл Дрюс опровергает эту версию, указывая, что цунами не оставило бы нескольких часов для перехода. Согласно библейскому описанию, у израильтян было достаточно времени, чтобы пересечь дно моря, прежде чем вода резко вернулась назад, что не соответствует характеру цунами.

Хотя окончательных доказательств разделения Красного моря нет, учёные находят достаточно природных механизмов, которые могли объяснить этот феномен. От приливов и ветрового сгона до особенностей географии — всё указывает на то, что история Исхода имеет реальные основания.

Этот случай остаётся уникальным сочетанием природных явлений и удивительных исторических обстоятельств, а его символическое значение продолжает вдохновлять людей по всему миру.

Уточнения

Суэ́цкий зали́в (араб. Эс-Сувайс) — расположен в северной части Красного моря, отделяет Синайский полуостров Азии от Африки.



Манза́ла — крупное солёное озеро на северо-востоке Египта (самое крупное в Египте), к западу от Порт-Саида и к востоку от Думьята.

