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Игорь Буккер

Невероятное открытие в Намибии: кто создавал миллиметровые галереи?

3:45
Наука » Полезно знать

Археологи и геологи, изучающие горные породы Намибии, Омана и Саудовской Аравии, столкнулись с настоящей загадкой. Они обнаружили странные микротоннели в мраморе и известняке, которые не похожи ни на что, известное науке. Эти крошечные параллельные скважины, диаметром всего полмиллиметра, тянутся на несколько метров и создают в породе целые галереи.

мрамор
Фото: Wikimedia Commons by Isaacrubens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мрамор

Самое удивительное — их абсолютно правильная геометрия. Скважины не пересекаются, не разветвляются и расположены чрезвычайно равномерно. Анализы показали, что они были созданы живыми существами, но какими именно — пока остается загадкой. Исследование, проведённое немецкими специалистами из Johannes Gutenberg-Universität Mainz, опубликовано в Geomicrobiology Journal.

Кто пробурил эти тоннели?

Исследователи предположили, что эти структуры могли быть делом рук эндолитических микроорганизмов — существ, которые живут внутри камня и получают питательные вещества из горных пород. Однако ни один известный эндолитический организм не оставляет таких ровных, идеально симметричных туннелей.

Бактерии и грибы часто проникают в трещины и поры скал, но они создают хаотичные разветвленные каналы. Строматолиты и биоматы, которые формируют характерные слои на поверхности камня, тоже не могут быть причиной, так как обнаруженные тоннели находятся глубоко под землей.

Возраст находки: миллионы лет?

По оценкам геологов, загадочные структуры сформировались около 1-2 миллионов лет назад. Анализы окружающей породы показали, что в период их образования климат региона был более влажным, чем сегодня. Это могло способствовать развитию неизвестной формы жизни, которая оставила после себя эти уникальные следы.

Исследования также выявили, что внутри туннелей сохранились остатки неорганического материала, а их стенки обогащены фосфором и серой. В некоторых местах прослеживаются структуры, напоминающие годичные кольца. Это может указывать на колониальную природу микроорганизмов, которые жили и росли внутри камня.

Геолог Сейс Пасшье, руководивший исследованием, отметил, что подобные микротоннели никогда ранее не были описаны. Он подчеркнул, что ни один известный абиогенный процесс (то есть происходящий без участия живых существ) не может объяснить их происхождение.

Есть ли шанс найти "бурильщиков"?

Несмотря на все усилия, исследователям пока не удалось выделить ДНК или белки, которые могли бы пролить свет на природу этих микроорганизмов. Однако геологи уверены, что дальнейшие раскопки и анализы могут привести к открытию новой формы жизни.

Если ученым удастся подтвердить, что эти микротоннели — результат жизнедеятельности неизвестного вида эндолитов, это может изменить представление о роли микроорганизмов в глобальном цикле углерода и геохимии планеты.

Теперь исследователи надеются, что их находка вдохновит других ученых на более глубокое изучение подземной биосферы. Ведь если такие уникальные организмы существовали (или даже существуют до сих пор), это может иметь огромное значение не только для геологии, но и для астробиологии — науки, изучающей возможность жизни за пределами Земли.

Если микроорганизмы могли выживать в камне в течение миллионов лет, это означает, что подобные формы жизни могут существовать и на других планетах, например, на Марсе. 

Уточнения

Эндолиты — организмы (археи, бактерии, грибы, лишайники, водоросли, амёбы), которые обитают внутри камней, кораллов, раковин животных или в порах между частицами камня. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы намибия археология
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