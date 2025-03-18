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Игорь Буккер

Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности

5:00
Наука » Полезно знать

Несколько лет назад археологи в Китае сделали шокирующее открытие недалеко от северных укреплений Великой китайской стены. Они обнаружили массивное захоронение, где беспорядочно лежали разорванные останки не менее 17 человек.

гробница династии Северная Ци в Цзююаньгане, Синьчжоу, фреска
Фото: Wikimedia Commons by Paintings from Northern Qi Dynasty, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
гробница династии Северная Ци в Цзююаньгане, Синьчжоу, фреска

Судя по характеру повреждений, эти люди были жестоко убиты, их тела обезглавлены, расчленены и изувечены. Картина была настолько ужасающей, что ученые сразу же заподозрили, что перед ними — следы массовой резни.

Долгое время оставалось загадкой, кто были эти люди и кто совершил это зверство. Однако теперь, спустя почти два десятилетия исследований, ученые смогли установить личности погибших. Жертвами оказались солдаты армии империи Хань, убитые в первом веке до н. э. — первом веке н. э. степными воинами — предками гуннов.

Обнаруженные останки связаны с хань-сюннускими войнами — серией ожесточенных сражений между Китайской империей Хань и кочевой империей хунну. Эти войны длились 222 года (133 г. до н. э. — 89 г. н. э.) и превратились в настоящий конфликт на истощение, который завершился лишь полным разгромом хунну.

Такое продолжительное противостояние породило глубокую ненависть между двумя народами. Это, как считают ученые, объясняет необычайную жестокость по отношению к телам погибших воинов. Массовое захоронение было найдено рядом с древней крепостью в Монголии, которая, вероятно, стала ареной одной из многочисленных битв между этими цивилизациями.

На протяжении долгих лет ученые не могли точно сказать, кому принадлежали останки. Однако благодаря современным методам ДНК-анализа им удалось установить, что убитые — солдаты династии Хань.

Анализ изотопов в костях подтвердил, что эти люди питались растительной и мясной пищей, что характерно для оседлого китайского общества. Воины хунну, напротив, были преимущественно мясоедами и потребляли молочные продукты.

Кроме того, на месте раскопок были найдены фрагменты арбалетов и сотни наконечников стрел, которые использовались исключительно китайскими войсками империи Хань.

Место, где были найдены останки, известно как Баянбулаг — древняя крепость на юге Монголии, служившая стратегическим оплотом китайской армии во время войн с хунну.

Историки предполагают, что это может быть Шоусянчэн — легендарная китайская крепость, построенная в 104 г. до н. э., местоположение которой долгое время оставалось неизвестным.

На эту версию указывают не только архитектурные особенности, но и найденные артефакты: китайские монеты, керамика, военное снаряжение и типичное ханьское вооружение.

Исследования показали, что отряд солдат империи Хань попал в засаду и был перебит хунну. Вероятно, это произошло во время обычного патрулирования, когда китайские воины не ожидали нападения и не успели организовать оборону.

Археологи реконструировали события на основе расположения останков:

  • Многие жертвы стояли на коленях, когда их убивали.
  • Один из воинов пытался защититься руками, но его конечности были отрублены.
  • Практически все тела расчленены и обезглавлены.
  • По мнению археологов, хунну не просто убили этих солдат, но и целенаправленно надругались над их телами, не оставляя пленных.

«Судя по позам этих людей, они стояли на коленях или лежали, когда их убивали, — сказал ведущий автор исследования Алексей Ковалёв, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, в интервью журналу Live Science. - Одна из жертв лежала на спине и пытался прикрыться руками, поэтому его руки и ноги были отрезаны».

Конфликт между Хань и хунну завершился в 89 году н. э. полной разгромом степного народа. Часть выживших хунну бежала на Запад, где их потомки образовали новую силу — гуннов.

Спустя несколько веков эти воины станут настоящим кошмаром для Европы, устроив серию опустошительных походов под предводительством Аттилы.

Раскопки в Баянбулаге продолжаются, но пока исследовано менее 10% территории. Археологи опасаются, что чёрные копатели могут разграбить это место, и надеются на усиление охраны.

Исследование древней крепости может пролить свет на новые подробности войн Хань и хунну и окончательно подтвердить, что Баянбулаг действительно является утерянной крепостью Шоусянчэн.

Уточнения

Империя Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) — китайская империя, в которой правила династия Лю, и период истории Китая после империи Цинь перед эпохой Троецарствия. Свидетельством успеха ханьской внутренней политики стало то, что она просуществовала дольше любой другой империи в китайской истории.

Ху́нну — древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая. Для защиты от их набегов Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену.

Баянбулаг (рус. Богатый родник) — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии, площадь которого составляет 3 170 км².

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы китай история монголия археология
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