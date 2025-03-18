Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности

Несколько лет назад археологи в Китае сделали шокирующее открытие недалеко от северных укреплений Великой китайской стены. Они обнаружили массивное захоронение, где беспорядочно лежали разорванные останки не менее 17 человек.
Судя по характеру повреждений, эти люди были жестоко убиты, их тела обезглавлены, расчленены и изувечены. Картина была настолько ужасающей, что ученые сразу же заподозрили, что перед ними — следы массовой резни.
Долгое время оставалось загадкой, кто были эти люди и кто совершил это зверство. Однако теперь, спустя почти два десятилетия исследований, ученые смогли установить личности погибших. Жертвами оказались солдаты армии империи Хань, убитые в первом веке до н. э. — первом веке н. э. степными воинами — предками гуннов.
Обнаруженные останки связаны с хань-сюннускими войнами — серией ожесточенных сражений между Китайской империей Хань и кочевой империей хунну. Эти войны длились 222 года (133 г. до н. э. — 89 г. н. э.) и превратились в настоящий конфликт на истощение, который завершился лишь полным разгромом хунну.
Такое продолжительное противостояние породило глубокую ненависть между двумя народами. Это, как считают ученые, объясняет необычайную жестокость по отношению к телам погибших воинов. Массовое захоронение было найдено рядом с древней крепостью в Монголии, которая, вероятно, стала ареной одной из многочисленных битв между этими цивилизациями.
На протяжении долгих лет ученые не могли точно сказать, кому принадлежали останки. Однако благодаря современным методам ДНК-анализа им удалось установить, что убитые — солдаты династии Хань.
Анализ изотопов в костях подтвердил, что эти люди питались растительной и мясной пищей, что характерно для оседлого китайского общества. Воины хунну, напротив, были преимущественно мясоедами и потребляли молочные продукты.
Кроме того, на месте раскопок были найдены фрагменты арбалетов и сотни наконечников стрел, которые использовались исключительно китайскими войсками империи Хань.
Место, где были найдены останки, известно как Баянбулаг — древняя крепость на юге Монголии, служившая стратегическим оплотом китайской армии во время войн с хунну.
Историки предполагают, что это может быть Шоусянчэн — легендарная китайская крепость, построенная в 104 г. до н. э., местоположение которой долгое время оставалось неизвестным.
На эту версию указывают не только архитектурные особенности, но и найденные артефакты: китайские монеты, керамика, военное снаряжение и типичное ханьское вооружение.
Исследования показали, что отряд солдат империи Хань попал в засаду и был перебит хунну. Вероятно, это произошло во время обычного патрулирования, когда китайские воины не ожидали нападения и не успели организовать оборону.
Археологи реконструировали события на основе расположения останков:
«Судя по позам этих людей, они стояли на коленях или лежали, когда их убивали, — сказал ведущий автор исследования Алексей Ковалёв, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, в интервью журналу Live Science. - Одна из жертв лежала на спине и пытался прикрыться руками, поэтому его руки и ноги были отрезаны».
Конфликт между Хань и хунну завершился в 89 году н. э. полной разгромом степного народа. Часть выживших хунну бежала на Запад, где их потомки образовали новую силу — гуннов.
Спустя несколько веков эти воины станут настоящим кошмаром для Европы, устроив серию опустошительных походов под предводительством Аттилы.
Раскопки в Баянбулаге продолжаются, но пока исследовано менее 10% территории. Археологи опасаются, что чёрные копатели могут разграбить это место, и надеются на усиление охраны.
Исследование древней крепости может пролить свет на новые подробности войн Хань и хунну и окончательно подтвердить, что Баянбулаг действительно является утерянной крепостью Шоусянчэн.
Империя Хань (202 до н. э. — 220 н. э.) — китайская империя, в которой правила династия Лю, и период истории Китая после империи Цинь перед эпохой Троецарствия. Свидетельством успеха ханьской внутренней политики стало то, что она просуществовала дольше любой другой империи в китайской истории.
Ху́нну — древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая. Для защиты от их набегов Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену.
Баянбулаг (рус. Богатый родник) — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии, площадь которого составляет 3 170 км².
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