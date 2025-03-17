Археологи шокированы: гробница древнего правителя может кардинально изменить взгляд на историю

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Археологи раскрыли тайну загадочной династии Абидоса: что нашли в древней гробнице?

Совместная работа египетских археологов и исследователей из Пенсильванского университета привела к важному открытию в некрополе Гебель Анубис в Абидосе, расположенном в губернаторстве Сохаг, Египет.

Фото: Wikimedia Commons by Olaf Tausch is licensed under GNU Free Documentation License Абидос, Египет, храм Рамзеса II

В ходе раскопок была обнаружена царская гробница, относящаяся ко Второму переходному периоду — эпохе политической нестабильности, которая длилась с 1700 по 1600 год до н. э.

Это открытие дало новый взгляд на так называемую "династию Абидоса" — загадочную группу правителей, которая управляла Верхним Египтом в то время, когда основные фараоны царствовали в других частях страны.

Гробница, которая может переписать историю

Долгое время историки сомневались в существовании этой династии, так как письменных свидетельств было слишком мало. Однако находка гробницы укрепила мнение ученых о том, что правители Абидоса действительно существовали.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мохамед Исмаил Халед подчеркнул, что это захоронение поможет глубже понять политический ландшафт Египта той эпохи. По его словам, династия Абидоса сосуществовала с официально признанными 15-й и 16-й династиями, но оставалась в тени крупных фараонов.

Ученые полагают, что найденная гробница принадлежит одному из ранних правителей этой династии, возможно, предшественнику царя Сенебкая. До этого момента именно гробница Сенебкая, обнаруженная в 2014 году, считалась главным доказательством существования абидосской ветви правителей. Если новое открытие подтвердит родословную этой династии, это навсегда изменит представление о политическом устройстве Египта в тот период.

Что скрывалось под семиметровым слоем земли?

Археологи проделали колоссальную работу, чтобы добраться до гробницы — она находилась на семиметровой глубине. Само захоронение представляет собой камеру, построенную из известняка, а её своды сделаны из глиняного кирпича. Известно, что изначально они достигали пяти метров в высоту.

Внутри камеры были обнаружены гравюры богинь Исиды и Нефтиды, которые охраняют вход. На стенах сохранились фрагменты иероглифических надписей, содержащих имя захороненного царя, однако его личность пока остается загадкой.

Руководитель раскопок Джозеф Вегнер отметил, что дальнейшие исследования помогут точнее определить, кто был похоронен в этой гробнице. Историки надеются, что изучение захоронения даст четкий хронологический контекст и, возможно, приведет к новым открытиям.

Абидос — древнейший центр власти и культа

Абидос — одно из древнейших и самых священных мест Египта. Этот город расположен в 11 километрах к западу от Нила и был культовым центром на протяжении пяти тысяч лет. Именно здесь похоронены многие фараоны первой династии, включая Нармера и Ага.

Царский некрополь Умм-эль-Кааб, расположенный в Абидосе, изначально использовался только для фараонов, но со временем приобрел религиозное значение, став местом погребения для элиты. Одной из ключевых достопримечательностей города остается храм Сети I, в котором хранится знаменитый Абидосский список царей — хронологическая запись египетских правителей от фараона Менеса до отца Сети I, Рамсеса I.

Священный холм как символ королевской власти

Некрополь Гебель Анубис, где была найдена гробница, расположен у подножия естественной горы, напоминающей пирамиду. Именно эта форма вдохновила фараона Сенусерта III построить свою монументальную гробницу именно здесь. Традиция королевских захоронений в этом районе продолжалась вплоть до 13-й династии.

Археологи полагают, что правители династии Абидоса также выбирали это место для своих захоронений, желая подчеркнуть связь с древними фараонами.

Раскопки продолжаются: что ещё удалось найти?

Пока ученые исследуют гробницу в Абидосе, в соседнем районе Банавит продолжаются другие археологические работы. Египетские специалисты обнаружили остатки гончарной мастерской римского периода, в которой нашли 32 острака — глиняных черепка с надписями на демотическом и греческом языках. Эти записи дают представление об экономической жизни региона, торговле и системе налогообложения.

Кроме того, археологи нашли захоронения, датируемые VII-XIV веками, включая мумию ребенка, которого похоронили в плетеной шапочке. Эти открытия помогают глубже понять, как изменялось использование земель и культурные традиции региона в разные эпохи.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи отметил, что обнаружение новой царской гробницы в Абидосе укрепляет культурное наследие страны и открывает новые возможности для исследований.

По мере продолжения раскопок ученые надеются раскрыть еще больше деталей о правителях, которые оставались в тени официальной истории. Это открытие подтверждает, что даже спустя тысячелетия Абидос продолжает удивлять мир своими тайнами.

Уточнения

Абидосская династия — династия фараонов Древнего Египта, правившая в части Верхнего Египта во время Второго переходного периода около 1650—1600 годов до н. э.



Умм-эль-Кааб — древнейший в Египте царский некрополь, расположенный в 1,5 км к юго-западу от Абидоса. В некрополе обнаружены гробницы додинастических правителей и царей I—II династий. Название дословно с арабского переводится как «Мать жертвенного сосуда».

