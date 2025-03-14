Как находка Пинка заставляет пересмотреть историю миграции древних людей в Европу

3:52 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Сенсационное открытие, которое может изменить представления об эволюции человека, ведёт к испанской пещере Сима-дель-Элефанте. Она расположена в археологическом комплексе Атапуэрка, где в 2022 году были найдены древние окаменелости, которые принадлежат человеку, жившему в Европе от 1,1 до 1,4 миллиона лет назад. Это делает их старейшими человеческими лицевыми костями, обнаруженными в Западной Европе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем

Результаты исследований, опубликованные в журнале Nature, показывают, что этот древний человек мог принадлежать к ранее неизвестному виду. Его останки, включающие фрагменты костей и два зуба, получили неофициальное имя Пинк в честь альбома Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.

Кем был Пинк?

Сначала палеоархеологи предполагали, что эти останки могут принадлежать Homo antecessor — древнему виду людей, жившему в Европе около 860 000 лет назад. Однако анализ показал значительные отличия. Лицевые кости Пинка оказались более примитивными, чем у Homo antecessor, и больше напоминали Homo erectus — вид, впервые появившийся в Африке около двух миллионов лет назад.

Но ученые пока не уверены, можно ли считать Пинка представителем Homo erectus. Его черепная структура отличается от образцов, найденных в Африке и Азии. Чтобы подчеркнуть возможную связь, но не делать поспешных выводов, исследователи предложили временный термин Homo affinis erectus, что означает "близкий к Homo erectus".

Рядом с останками обнаружены каменные орудия, сделанные из кварца и кремня, а также кости животных со следами порезов. Это говорит о том, что древние люди в Атапуэрке уже владели навыками охоты и обработки мяса.

Интересно, что до сих пор доказательства присутствия гомининов в Западной Европе до 800 000 лет назад были крайне скудными. До находки Пинка самыми древними человеческими останками в этом регионе была челюстная кость из той же пещеры, возрастом 1,1 миллиона лет назад.

Почему древние люди исчезли?

Палеоантропологи считают, что ранние мигранты в Западную Европу могли столкнуться с резкими климатическими изменениями. Около 1,1 миллиона лет назад в регионе произошло глобальное похолодание, которое, возможно, уничтожило всю популяцию. После этого в археологических слоях наблюдается разрыв — как будто люди на долгое время исчезли из этих мест.

В то время Атапуэрка была богатым на ресурсы регионом с лесами, болотами и источниками воды. Однако суровый климат мог сделать жизнь здесь невозможной для первых европейцев.

Как находка Пинка меняет науку?

Это открытие может пересмотреть наши представления о миграции древних людей. До сих пор считалось, что ранние гоминины заселили Европу не раньше 800 000 лет назад. Но Пинк и его мир показывают, что древние люди были здесь задолго до этого.

Исследования продолжаются, и чем больше учёные изучают находку, тем больше возникает вопросов. Был ли Пинк отдельным видом? Как его предки попали в Испанию? Что с ними случилось?

В любом случае, эта находка — огромный шаг к пониманию эволюции человека. Возможно, скоро мы узнаем, кто на самом деле был первым европейцем.

Уточнения

Pink Floyd (рус. Пинк Флойд) — британская рок-группа, знаменитая своими продолжительными композициями и объединёнными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу.



Человек-предшественник или человек предшествующий (лат. Homo antecessor) — ископаемый вид людей, который существовал в период от 1,2 млн до 800 тыс. лет назад. Известен по раскопкам в Атапуэрке.



Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей. Произошёл в ходе эволюции от Homo habilis, через Homo ergaster.



Гомини́ны (лат. Homininae) — подсемейство семейства гоминид (Hominidae), к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп.

