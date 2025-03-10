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Игорь Буккер

Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат?

Наука » Полезно знать

Группа исследователей, изучающих гору Арарат и возможное местоположение Ноева ковчега, заявила о новом открытии, которое может свидетельствовать о том, что территория на востоке современной Турции действительно пережила катастрофическое наводнение тысячи лет назад.

Ноев ковчег, реплика
Фото: Wikimedia Commons by neufal54, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ноев ковчег, реплика

Речь идет о геологической формации Дурупынар — 164-метровой структуре, имеющей форму корабля. Она расположена в 30 километрах к югу от вершины Арарата, в районе города Догубаязит. В ходе исследований ученые собрали около 30 образцов почвы и горных пород, которые были отправлены в Стамбульский технический университет. Анализ подтвердил: в прошлом эта местность была под водой.

Образцы из Дурупынара показали наличие морских отложений, глинистых материалов и останков морской жизни, включая раковины моллюсков. По результатам датировки, найденные материалы относятся к периоду 1500-3000 годов до н. э., что совпадает с эпохой халколита — времени, которое нередко связывают с библейским потопом, описанным в книге Бытия.

Ученые считают, что эти находки подтверждают существование в регионе давней цивилизации, которая в какой-то момент столкнулась с глобальным катастрофическим событием.

Первоначальные результаты исследования были озвучены на 7-м Международном симпозиуме по горе Арарат и Ноеву ковчегу, который состоялся в восточной Турции в 2023 году. В проекте принимают участие ученые из Стамбульского технического университета, университета Агри Ибрагима Чечена (Турция) и университета Эндрюса (США).

Исследовательская группа работает над этой темой с 2021 года, пытаясь найти подтверждения гипотезы, что геологическая формация Дурупынар действительно может быть окаменелыми останками легендарного судна Ноя.

Формация была впервые обнаружена курдским фермером в 1948 году, а через несколько лет привлекла внимание капитана турецкой армии Ильхана Дурупынара, который зафиксировал ее во время картографической миссии НАТО в 1951 году.

Несмотря на сходство с формой корабля, большинство геологов считает, что это естественное образование, образованное геологическими процессами. Однако сторонники гипотезы Ноева ковчега указывают, что размеры формации соответствуют библейскому описанию ковчега — около 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту.

Вопрос о подлинности Дурупынара как возможного места нахождения Ноева ковчега остается открытым. Ранее его активно поддерживал моряк и исследователь Дэвид Фасолд, который в 1980-х годах вместе с командой использовал георадар для исследования участка. Они утверждали, что под землей нашли структуру, напоминающую верхнюю палубу судна.

Интересно, что на этом месте также были обнаружены каменные блоки с отверстиями, которые могли быть якорями, использовавшимися на древнем судне.

Однако позже Фасолд изменил свою точку зрения и в 1997 году назвал гипотезу о Ноевом ковчеге "абсолютной чушью". Есть предположения, что перед своей смертью он вновь начал сомневаться в этом заявлении, но никаких подтверждений этому нет.

Несмотря на споры в научном сообществе, группа исследователей по горе Арарат продолжает изучение региона, стремясь найти больше доказательств в пользу своей гипотезы. Они настаивают на том, что результаты их работы могут пролить свет на реальные события, которые легли в основу библейской истории о Великом потопе.

"Мы видим доказательства того, что регион пережил катастрофическое событие, и наша цель — продолжить исследования, чтобы понять, насколько эта история соответствует реальности", — говорится в заявлении учёных.

Уточнения

Но́ев ковче́г (в Библии ивр. תֵּבַת נֹח‎, тева́т Hóax; от ивр. תֵּבָה‎, тева́ коробка, сундук, ковчег) — судно, которое, согласно Библии, построил Ной по повелению Бога для спасения от Потопа своей семьи и всех животных.

Арара́т (тур. , арм.  и арм. Մասիս (Масис), курд. Agirî) — вулканический массив на востоке Турции; самая высокая вершина Турции и Армянского нагорья, относящаяся к стратовулканам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Темы археология
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