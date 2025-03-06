Мёд вместо лекарств: как древние египтяне предвосхитили современную медицину — вы удивитесь

4:13 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Археология — это не только пыльные руины и древняя керамика — она полна странных открытий, которые бросают вызов тому, что мы знаем о прошлом. Перед вами десять интереснейших фактов по версии издания Ancient Origins: от таинственных артефактов до необычных погребальных практик.

Фото: Wikimedia Commons by Zhengan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гёбекли-Тепе, Турция

1. Древние египтяне использовали мёд для лечения ран

Более четырёх тысяч лет назад египетские врачи использовали мёд в качестве антисептика для предотвращения инфекций. Они верили, что он обладает магическими целебными свойствами, но современная наука подтверждает, что они были правы — мёд является естественным антибактериальным средством и до сих пор используется в медицине.

2. У римлян были тёплые полы более 2 тысяч лет назад

В то время как люди в средневековой Европе дрожали в своих замках, древние римляне наслаждались тёплым полом. Они построили систему, называемую гипокауст, где горячий воздух из печи тек под фальшполом — по сути, древнее центральное отопление.

3. Тайна кричащих мумий

Некоторые мумии были найдены с ужасающими выражениями лиц с открытым ртом, что привело к мифам о проклятых душах, запертых в вечных криках. Но археологи говорят, что это происходит из-за того, что челюсть отвисает после смерти — всё равно жутко!

4. "Жвачка" 5000-летней давности

Археологи обнаружили в Швеции кусок древней жевательной резинки, сделанной из берестяной смолы, со следами человеческих зубов. Считается, что люди каменного века жевали её ради развлечения, для чистки зубов или в качестве лекарства — что-то вроде доисторической жевательной резинки.

5. "Вампирские" захоронения в средневековой Европе

В могилах эпохи Средневековья на территории Европы обнаружены скелеты с кольями в сердцах, камнями во рту или даже обезглавленными головами. Это были предполагаемые вампиры, похороненные таким образом, чтобы они не могли восстать из мёртвых.

6. Фастфуд возрастом в две тысячи лет

В Помпеях археологи нашли хорошо сохранившийся уличный ларёк с едой (термополиум) с нарисованными меню, на которых были изображены блюда, которые там подавались. Оказывается, фастфуд — это не современная идея — римляне перекусывали на скорую руку более 2000 лет назад.

7. Удлинённые черепа, похожие на черепа пришельцев

Древние черепа неестественно длинной формы находят по всему миру, от Южной Америки до Азии. Некоторые считают, что они являются доказательством контакта с инопланетянами, но археологи объясняют, что их намеренно изменили с помощью тугого связывания, возможно, как символ статуса.

8. Затерянный город бога обезьян

Глубоко в джунглях Гондураса исследователи обнаружили руины таинственной, забытой цивилизации, которую легенды называют "Белым городом" или "Городом бога обезьян". Что ещё страннее? Многие исследователи заболели после раскопок, что привело к слухам о древнем проклятии.

9. 2000-летний римский бетон, который не ломается

Древний римский бетон прочнее современного, особенно в морской воде. Учёные обнаружили, что со временем он становится прочнее из-за химической реакции с морской водой, что делает его практически неразрушимым — в отличие от сегодняшних разрушающихся мостов.

10. 10 000-летние резные фигурки "гигантов"

В турецком Гёбекли-Тепе археологи обнаружили огромные каменные колонны, покрытые резьбой в образе странных человекоподобных фигур. Построенное более чем за 6000 лет до египетских пирамид, это место заставило некоторых задуматься о затерянных цивилизациях — или даже древних гигантах.

Уточнения

Гёбекли́-Тепе́ (тур. Göbekli Tepe — «Пузатый холм», букв. «Холм — пуп», «Пуп земли», курд. Xirabreşk / Girê Mirazan, букв. «Холм желаний») — храмовый комплекс, расположенный в 8 километрах к северо-востоку от города Шанлыурфа, в 2,5 километрах от деревни Оренджик ила Шанлыурфа в регионе Юго-Восточная Анатолия (Турция).



Гондура́с (исп. Honduras [onˈduɾas]), официальное название — Респу́блика Гондура́с (исп. República de Honduras [reˈpuβlika ðe onˈduɾas]) — государство в Центральной Америке. Столица — город Тегусигальпа (до 1880 года — Комаягуа).

