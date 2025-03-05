Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах

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Геолог, исследователь древней истории, сакральной геометрии и мифологии Рэндалл Карлсон более 40 лет он изучает катастрофическую историю Земли и её связь с исчезнувшими цивилизациями. Его независимый подход сочетает знания из различных областей науки, что делает его фигуру неудобной для академического сообщества.

Фото: Wikimedia Commons by John Linnell (1792–1882), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ной: Канун Всемирного потопа

Карлсон убеждён, что многие древние культуры, включая египтян, майя, шумеров и строителей мегалитов, обладали единым знанием. Это была универсальная система, передаваемая из поколения в поколение, но в итоге почти полностью утраченная.

Атлантида и конец последнего ледникового периода

Одной из ключевых теорий Карлсона является связь между легендой об Атлантиде, рассказанной Платоном, и глобальными катастрофами конца последнего ледникового периода. Он ссылается на древнеегипетских жрецов, которые рассказывали афинскому государственному деятелю Солону о развитой цивилизации, исчезнувшей 11 600 лет назад.

Эта дата, по мнению Карлсона, не случайна. Она совпадает с резким потеплением после позднего дриаса, периода внезапного похолодания. Учёный предполагает, что именно в это время произошла глобальная катастрофа, стёршая с лица Земли цивилизацию, которую мы называем Атлантидой.

Почему мы не нашли следов древних цивилизаций?

Если разумные люди существуют более 150 000 лет, почему мы не видим следов их развитых обществ? Карлсон считает, что причина в многократных катастрофах, уничтоживших целые цивилизации.

По его данным, за последние 150 000 лет произошло как минимум 16 разрушительных катастроф, каждая из которых могла стереть с лица Земли высокоразвитые общества. В качестве доказательства он приводит:

Извержение Тоба (72 000 лет назад) – вулканическая зима, уничтожившая большую часть человечества.

Событие Хайнриха (65 000–23 000 лет назад) – резкие климатические изменения, вызванные таянием ледников.

Поздний дриас (12 900 лет назад) – глобальное похолодание, которое могло быть вызвано ударом астероида.

Цунами, вызванные падением метеоритов (4320 лет назад) – возможный прообраз библейского Всемирного потопа.

Карлсон объясняет, что глобальные катастрофы могли уничтожить не только города и технологии, но и саму память о древних цивилизациях. Если бы подобная катастрофа произошла сегодня, наш индустриальный мир тоже мог бы исчезнуть, оставив после себя лишь разрозненные артефакты на дне океанов.

Космические циклы и древнее знание

Учёный связывает эти катастрофы с космическими циклами и считает, что древние народы знали о них. В основе его теории — Великий год, 25 920-летний цикл прецессии Земли, который древние цивилизации зашифровали в пирамиды, мегалиты и мифы.

Карлсон предполагает, что наше движение в космосе периодически приводит к столкновениям с кометами и астероидами, что и объясняет катастрофические события прошлого. Он считает, что древние строители пирамид и мегалитов пытались оставить предупреждение потомкам.

Где искать доказательства?

Отсутствие физических останков древних цивилизаций остаётся главной проблемой. Однако Карлсон уверен, что многие следы затерянных миров скрыты на дне океанов и под толщей льда.

С развитием технологий, таких как Google Earth, исследователи могут обнаружить аномалии в ландшафте, которые раньше оставались незамеченными. Карлсон надеется, что в ближайшие годы новые исследования подтвердят существование забытых цивилизаций, уничтоженных глобальными катастрофами.

Уточнения

Google Планета Земля (англ. Google Earth) — проект компании Google, в рамках которого в сети Интернет были размещены спутниковые (или в некоторых точках аэрофото-) изображения всей земной поверхности. Фотографии некоторых регионов имеют беспрецедентно высокое разрешение.



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