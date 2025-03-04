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Игорь Буккер

Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением?

Наука » Полезно знать

Министерство обороны США отменяет финансирование десятков научных проектов, ранее поддержанных в рамках программы Minerva Research Initiative (MRI). Эти исследования касались терроризма, дезинформации, нелегального оборота наркотиков, климатических угроз и других факторов, влияющих на национальную безопасность. Об этом статья в журнале Science

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

В последние дни исследователи, участвовавшие в программе, получили уведомления о прекращении грантов. В письме говорилось, что университетский конкурс Minerva больше не проводится. Это вызвало обеспокоенность среди учёных, которые видят в этом угрозу всей программе Minerva.

Программа Minerva: 16 лет поддержки исследований в сфере безопасности

Инициатива MRI была запущена в 2008 году, чтобы использовать социальные науки для более глубокого понимания глобальных угроз. Она финансировала несекретные исследования, проводимые университетами, помогая Пентагону прогнозировать и предотвращать кризисы.

Последний раунд финансирования состоялся в августе 2024 года. Тогда Министерство обороны выделило $46,8 млн на 19 исследовательских проектов, посвящённых, в том числе, применению искусственного интеллекта в национальной безопасности и последствиям изменения климата.

Однако уже через несколько месяцев по крайней мере девять проектов из этого списка получили уведомления о прекращении финансирования. Аналогичная ситуация сложилась с более чем дюжиной проектов, поддержанных в предыдущие годы.

Минобороны США не объясняет причин

Пентагон пока не даёт чёткого ответа, почему программа сворачивается и какие критерии использовались для отбора проектов, подлежащих закрытию. Это заставляет исследователей опасаться, что речь идёт не о единичных отменах, а о полном демонтаже инициативы Minerva.

Программа была создана на основе уроков, извлечённых после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда стало ясно, что военная сила сама по себе не способна эффективно прогнозировать угрозы. Поэтому в Пентагоне осознали, что социальные и поведенческие науки могут помочь в их выявлении и предотвращении.

Какие проекты попали под угрозой

Одним из закрытых исследований оказался проект Кристофера Блаттмана, экономиста и политолога из Чикагского университета. Его работа была посвящена анализу структуры и вербовки наркокартелей в Колумбии. По словам Блаттмана, эта тема напрямую связана с нелегальной иммиграцией и кризисом, связанным с фентанилом в США.

Учёный надеется найти альтернативные источники финансирования, но теперь проект будет двигаться гораздо медленнее.

Под удар попали и другие исследования, например:

  • Как реформы обороны Тайваня сдерживают возможное нападение Китая (исследование Ренарда Секстона из университета Эмори).
  • Связь между изменением климата и риском вооружённых конфликтов (влияние на рыболовные запасы и последствия для Сахеля).

Это уже не первый кризис для Minerva

Ещё в 2020 году программа оказалась под угрозой закрытия. В конце первого президентского срока Дональда Трампа некоторые чиновники Пентагона считали, что её финансирование можно направить на другие военные приоритеты.

Тем не менее в 2019 году Национальные академии наук, инженерии и медицины провели обзор, который подтвердил важность программы Minerva. Тогда она смогла сохранить финансирование, но в 2024 году ситуация вновь обострилась.

Политолог из Принстонского университета, Джейкоб Шапиро уверен, что закрытие программы негативно скажется на подготовке новых специалистов в области социальной безопасности.

Джошуа Басби, исследователь Техасского университета в Остине и старший советник по климату в Министерстве обороны (2021-2022 гг.), считает, что это ещё один удар по академическим исследованиям, который ослабит способность правительства анализировать и предотвращать глобальные угрозы.

Таким образом, прекращение финансирования Minerva может привести к потерям в области стратегических исследований, которые помогали США прогнозировать и предотвращать риски, связанные с терроризмом, организованной преступностью и изменением климата. 

Уточнения

Сахе́ль (от араб. ساحل‎, са́хель, в переводе означает «берег», «побережье» или «граница») — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, более известными как африканский регион Судан (не путать с государством Судан).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы пентагон терроризм финансирование национальная безопасность
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