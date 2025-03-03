Ведьма без лица: раскрыта тайна древнего ритуала Маклу — более 100 заклинаний

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Древняя Месопотамия — один из самых значимых регионов в истории человечества, известный как "колыбель цивилизации". Здесь появились первые города, возникли сельское хозяйство и скотоводство, были одомашнены животные.

Фото: Wikimedia Commons by Spence, Lewis, 1874-1955, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мифы и легенды Вавилонии и Ассирии

К 3000 году до нашей эры жители региона изобрели колесо, а также разработали сложные системы письма, торговли и управления. Но, наряду с этими достижениями, они активно практиковали магию и мистические ритуалы, что нашло отражение в древних текстах, таких как таблички Маклу.

Маклу: древний трактат по защите от колдовства

Название "Маклу", что переводится как "сжигание", относится к тексту, созданному около 700 года до нашей эры. Он состоит из девяти табличек, содержащих детальные инструкции по защите от злой магии. Основная идея ритуала заключалась в уничтожении магического воздействия с помощью огня, а также в наказании колдуна, наложившего заклинание. Восемь первых табличек содержат около сотни заклинаний, а девятая описывает сам обряд, который должен был проводить экзорцист. Важной деталью ритуала было создание фигурки ведьмы, которую сжигали, тем самым нейтрализуя её силу.

Тайна ведьмы без лица

Интересно, что в текстах Маклу ведьма остаётся анонимной. Цель ритуала — не установить личность того, кто совершил злой поступок, а передать правосудие богам. Вместо того чтобы устраивать охоту на ведьм, участники обряда создавали символическую замену колдунье в виде фигурки, а высшие силы сами решали, кто виновен. Это демонстрирует уровень рационального подхода месопотамцев: они верили в магию, но при этом избегали общественной истерии, характерной для более поздних эпох.

Экзорцизм и борьба со злой магией

Помимо защиты от колдовства, ритуалы Маклу раскрывают представления древних людей о природе магии. Практиковались как "хорошая" магия, связанная с богами и защитными ритуалами, так и "плохая" — результат обмана высших сил. Считалось, что злые маги могли манипулировать богами, заставляя их помогать им в своих корыстных целях. Обряд, описанный в Маклу, позволял "разоблачить" этот обман и вернуть баланс.

Экзорцизм был неотъемлемой частью месопотамской культуры. Его проводили специально обученные жрецы, которые обладали знаниями о ритуалах, заклинаниях и защитных символах. Исследователи считают, что значительная часть текстов, написанных на аккадском языке клинописью, связана с магией и сверхъестественными явлениями. Это говорит о том, что магия не была маргинальной практикой, а являлась важной частью жизни людей.

Знамения и предсказания в Месопотамии

Помимо текстов о колдовстве, древние месопотамцы активно изучали знамения. Одним из важнейших текстов был "Энума Ану Энлиль" — огромный сборник из семи тысяч астрологических предзнаменований, влияющих на царя и государство. Придворные астрологи внимательно следили за небесными телами и отправляли правителю доклады о возможных событиях.

Другим крупным собранием предсказаний был свод Šumma ālu ina mēlê šakin (в переводе «Если город расположен на возвышенности»), начертанный на 120 глиняных табличках, содержащий более 10 тысяч знаков, связанных с повседневной жизнью. Некоторые из этих предзнаменований сегодня можно расценивать как здравый смысл, например, предостережения о перенаселении.

Šumma izbu был посвящён рождению детей и животных с аномалиями. Считалось, что расположение деформации на теле могло предсказывать как несчастья, так и удачу. Например, если физический дефект находился на правой стороне тела, это предвещало беду, а если на левой — считалось хорошим знаком.

Магические артефакты и повседневные ритуалы

Вера в магию подтверждается множеством найденных артефактов. В домах часто хранились фигурки богов, демонов и животных, которые прятали в укромных местах для защиты от злых духов. Среди них популярностью пользовались амулеты с изображением демоницы Ламашту, которая считалась опасной для беременных и младенцев. Чтобы защититься от неё, использовали фигурки её антагониста — демона Пазузу.

Одним из самых интересных артефактов является так называемая "Адская табличка". Этот бронзовый амулет высотой около 14 см и шириной 9 см содержал изображения божеств и сцену экзорцизма.

В центральной части таблички показан процесс изгнания демона: жрецы, одетые в рыбоподобные одежды, проводят ритуал возле кровати одержимого человека. Один из жрецов держит лампу, символизирующую бога огня Нуску, а другой использует специальные предметы для жертвоприношения.

В центре таблички большое изображение Ламашту, которая кормит грудью двух свиней и стоит на осле - её символе. Осёл отдыхает на корабле, а слева направо плавают рыбы. Рядом с ней находится Пазузу, который готовится её атаковать. Именно его амулеты носили беременные женщины, надеясь на защиту.

В настоящее время репутация Пазузу довольно сильно пострадала. Уильям Питер Блатти избрал его в качестве демона, который должен был овладеть 13-летней Реган Макнил в книге и фильме «Изгоняющий дьявола», и в этом изображении Пазузу олицетворял Зло.

Наследие месопотамской магии

В XIX веке, когда клинопись была расшифрована, учёные с удивлением обнаружили, насколько развитым было месопотамское общество. Однако, несмотря на все технологические и интеллектуальные достижения, магия оставалась важной частью их жизни. В храмовых школах будущие жрецы изучали не только медицину, но и ритуалы экзорцизма, способы приготовления очищающих зелий и астрологию.

Возможно, вместо того чтобы воспринимать это как признак суеверности, стоит рассматривать магию в Месопотамии как ещё одно проявление их логического мышления.

Ритуалы экзорцизма, подобные описанным в Маклу, обеспечивали психологическую поддержку жертвам и помогали избегать ненужной конфронтации. Они служили альтернативой охоте на ведьм, которая в более поздние века приводила к массовым казням.

Уточнения

Месопота́мия — историко-географический регион на Ближнем Востоке, Современный Ирак, расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата, в зоне Плодородного полумесяца; место существования одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В научной литературе встречаются альтернативные обозначения региона — Двуречье и Междуречье.



Это статья о мифологии. О музыкальной группе см. Pazuzu

Pazuzu

(лат.) — в ассирийской и вавилонской мифологии повелитель демонов ветров, сын бога Ханби.

Ламашту (аккад.), в аккадской мифологии (с кон. 2-го тыс. до н. э.) — львиноголовая женщина-демон, поднимающаяся из подземного мира, насылающая на людей болезни, похищающая детей; демон детских болезней. В шумерской мифологии ей приблизительно соответствовала Димме.



Экзорци́зм (лат. exorcism, от др.-греч. ἐξορκισμός «связывание клятвой») — обычай или обряд в рамках различных религий и верований, состоящий в изгнании из человека (или места) бесов или другой вселившейся в них нечистой силы путём совершения определённого ритуала той или иной степени сложности.



«Энума Ану Энлиль» (название дано по первой строке, букв.: «Когда Ану и Энлиль…») — серия клинописных табличек, составленная на рубеже II—I тыс. до н. э. в Древнем Междуречье. Таблички содержат около 7000 астрологических предзнаменований, собранных за тысячелетний период наблюдений.

