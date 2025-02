Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков

Гунны вошли в историю благодаря легендарному Аттиле, который в 5 веке нашей эры управлял мощной империей. Их нападения на римлян сыграли важную роль в ослаблении и последующем падении Западной Римской империи.

Фото: Wikimedia Commons by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Король Этцель или вождь гуннов Аттила, гравюра

Однако происхождение гуннов остается предметом научных споров. Они неожиданно появились в Европе в 370-х годах, основав одну из самых влиятельных, но недолговечных империй того времени.

Некоторые историки считают, что гунны происходят от хунну — конфедерации кочевых народов, доминировавшей в степях Восточной Азии с 3 века до н. э. до 1 века н. э. Однако после распада империи хунну около 100 года н. э. прошло 300 лет до появления гуннов в Европе.

Чтобы выяснить это, группа ученых провела генетический анализ останков 370 человек, живших в период около 800 лет. Исследование охватило образцы начиная со 2 века до н. э. и заканчивая 6 веком н. э., включая захоронения в монгольской степи, Центральной Азии и Карпатском бассейне в Европе.

Особое внимание уделялось 35 новым секвенированным геномам, полученным из находок 4-6 веков, среди которых были уникальные погребения гуннского периода с выраженными кочевыми чертами.

Результаты исследования показали, что в Карпатском бассейне после прихода гуннов не появилось значительного населения азиатского или степного происхождения. Однако была выявлена небольшая, но отчетливая группа людей, захороненных по традициям "восточного типа", чьи генетические маркеры указывали на восточноазиатские корни.

Проведенный анализ общих сегментов ДНК (идентичных по происхождению, IBD) привел к неожиданному открытию: несколько представителей гуннского периода в Европе имели генетическую связь с элитой поздней империи хунну.

Один из авторов исследования, Гвидо Альберто Гнекки-Русконе из Института эволюционной антропологии Макса Планка, сказал, что он и его коллеги были "удивлены тем, что лишь небольшое число людей, живших в гуннский период в Европе, демонстрируют связь с высокопоставленными представителями хунну. Эта связь также включает человека, похороненного в крупнейшей террасной гробнице, когда-либо найденной в контексте хунну".

Исследование стало частью проекта HistoGenes, объединившего генетиков, археологов и историков из разных институтов, включая Институт эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. Оно было опубликовано в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выявленная связь между гуннами и хунну указывает на то, что отдельные представители гуннской элиты действительно могли быть потомками высокопоставленных хунну из монгольских степей. Однако в целом генетическая картина гуннского общества в Европе оказалась гораздо более разнообразной.

"Наше исследование показывает, что гунны не просто переместились на запад в массовом порядке, а на протяжении веков постепенно смешивались с разными народами Евразии", — пояснила соавтор работы Жофия Рац из университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

Несмотря на то что среди гуннов были потомки элиты хунну, исследование подтвердило: население их империи было генетически разнородным. В частности, захоронения V века, относящиеся к гуннам, демонстрируют культурное и генетическое разнообразие, что подтверждает сложную динамику их взаимодействий с окружающими народами.

Интересно, что исследователи также сравнили миграцию гуннов с прибытием аваров в Европу двумя столетиями позже.

"Авары появились после того, как их восточноазиатская империя была разрушена тюрками, и значительная часть их потомков сохраняла восточноазиатские корни до конца 8 века, — отметил соавтор исследования Вальтер Поль из Австрийской академии наук. — В отличие от них, гунны прошли долгий путь, смешиваясь с разными народами по мере продвижения на запад".

Создав свою империю, гунны стали угрозой для соседних народов, включая римлян. Их военные успехи создавали иллюзию внезапного появления, но на самом деле, как показывает исследование, их миграция была постепенной и скрытой. Они веками смешивались с местными сообществами, прежде чем обрели мощь под предводительством Аттилы.

По словам соавтора исследования Зузаны Хофмановой из Института эволюционной антропологии Макса Планка, "несмотря на значительное влияние гуннов на политический ландшафт, их генетический след, за исключением элитных захоронений, остаётся ограниченным".

Большинство людей того времени имело европейское происхождение, продолжая местные традиции, хотя влияние пришлых степных народов также присутствовало. Йоханнес Краузе, директор Департамента археогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка, подчеркнул важность генетических исследований для более точного понимания истории и "позволяет решить давние вопросы о происхождении древних народов".

Уточнения

Атти́ла (лат. Attila, греч. Ἀττήλας, ср.-в.-нем. Etzel; умер в 453) — правитель гуннов в 434—453 годах, объединивший под своей властью тюркские, германские и другие племена, создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги.



Ху́нну — древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая.



Гу́нны (греч. Ούννοι, лат. Hunni) — древний народ, сложившийся в степях Восточной Европы во II—V вв., предположительно, на основе мигрировавших из Центральной Азии хунну с участием местных угров и сарматов.



Ава́ры (ср.-греч. Άβαροι; лат. Avari; о́бры др.-рус. обърѣ, ед.ч. объринъ) — кочевой народ центрально-азиатского происхождения, переселившийся в VI веке в Центральную Европу и создавший там государство Аварский каганат (VI—IX века).