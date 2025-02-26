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Игорь Буккер

Неожиданная находка: как апельсины связаны с выработкой гормонов счастья

4:17
Наука » Экология » Человек

Цитрусовые и психическое здоровье: как апельсин в день может снизить риск депрессии?
Ежедневное употребление апельсина не только укрепляет иммунитет, но и способно существенно улучшить психическое здоровье.

Апельсины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсины

Новые исследования показали, что цитрусовые фрукты поддерживают рост полезных кишечных бактерий, связанных с выработкой серотонина и дофамина — ключевых нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение. По последним данным, регулярное включение цитрусовых в рацион снижает вероятность развития депрессии на 20%.

Команда исследователей обнаружила, что люди, которые часто едят цитрусовые, имеют заметно меньший риск депрессии. Этот эффект, по-видимому, связан с влиянием фруктов на микробиом кишечника.

Одна из ключевых бактерий, Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), обильно присутствует у тех, кто регулярно употребляет цитрусовые. Она играет важную роль в производстве серотонина и дофамина, которые управляют настроением и эмоциями.

В отличие от антидепрессантов, которые применяются уже при наличии симптомов, цитрусовые могут стать естественной профилактической мерой. Они не вызывают побочных эффектов и способствуют поддержанию душевного равновесия на регулярной основе.

Проект Nurses' Health Study II (NHS2), стартовавший в 1989 году, позволил исследовать влияние различных факторов образа жизни на здоровье. Исследователи изучили, как частота употребления цитрусовых соотносится с риском депрессии. Итог: те, кто ел хотя бы один апельсин в день, реже сталкивались с депрессивными состояниями.

Важно отметить, что этот эффект характерен именно для цитрусовых. Учёные не обнаружили подобной взаимосвязи с другими фруктами, такими как яблоки или бананы.

Уникальность исследования заключалась в том, что подгруппа участниц NHS2 предоставила образцы кишечной микрофлоры. Это позволило учёным изучить влияние диеты на бактерии. Выяснилось, что у людей, употребляющих цитрусовые, уровень F. prausnitzii был выше. Причём те, у кого эта бактерия встречалась в большем количестве, реже страдали от депрессии.

Чтобы подтвердить полученные результаты, исследователи изучили данные из "Исследования валидации образа жизни мужчин", которое включало аналогичный анализ среди мужчин. И снова была обнаружена связь: увеличение F. prausnitzii сопровождалось снижением риска депрессии.

Исследователи полагают, что F. prausnitzii задействует биохимический процесс, известный как путь цикла S-аденозил-L-метионина I. Он влияет на уровни серотонина и дофамина, вырабатываемых в кишечнике. Хотя эти нейромедиаторы участвуют в процессах пищеварения, они также могут поступать в головной мозг, улучшая настроение и общее самочувствие.

Этот вывод подчёркивает важность связи между кишечником и мозгом, которую сейчас активно изучают учёные. Мы привыкли считать рыбу полезной для мозга, но, похоже, апельсины тоже заслуживают этого титула. F. prausnitzii уже известен своими противовоспалительными свойствами, но теперь его связь с психическим здоровьем вызывает особый интерес.

Необходимы клинические испытания, которые подтвердят, что употребление цитрусовых действительно снижает риск депрессии. Возможно, в будущем цитрусовые станут частью комплексного подхода к управлению депрессией, наряду с традиционными методами терапии.

Он также надеется, что их работа вдохновит других учёных на дальнейшее изучение связи между питанием и психическим здоровьем. Люди интуитивно понимают, что еда влияет на их настроение — вспомните термин "еда для комфорта". Однако сейчас наука начинает глубже разбираться в том, какие именно продукты способны оказывать положительное влияние на мозг.

Уточнения

Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы депрессия
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