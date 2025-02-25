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Игорь Буккер

Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки

Наука » Полезно знать

Недавнее археологическое открытие в Египте потрясло научное сообщество: исследователи подтвердили, что нашли вторую гробницу Тутмоса II, четвёртого фараона XVIII династии Древнего Египта, правившего в середине XV века до нашей эры. Это заявление прозвучало всего через неделю после объявления о первой гробнице фараона, обнаруженной под водопадом в районе Фив.

храм царицы Хатшепсут, Египет
Фото: Wikimedia Commons by Rémih is licensed under GNU Free Documentation License
храм царицы Хатшепсут, Египет

Но самое неожиданное в этой истории — предположение, что внутри новой усыпальницы могут находиться останки самого фараона, что ставит под сомнение прежнюю идентификацию мумии, найденной ещё в XIX веке в Дейр-эль-Бахри. Если догадки археологов подтвердятся, это изменит представления о древнеегипетских захоронениях и судьбе самого правителя.

По словам британского археолога Пирса Литерленда, который возглавляет исследовательскую группу совместно с Верховным советом древностей Египта, усыпальница скрыта под гигантской насыпью из обломков камня, глины и золы. Эти слои искусственного происхождения образуют своеобразную гору, и учёные уверены, что именно под ней сокрыта гробница.

"Мы наткнулись на 23 метра культурных напластований, скрывающих нечто чрезвычайно ценное и получили доказательства, подтверждающие, что это место захоронения царского масштаба", — заявил Литерленд.

Команда археологов планирует полностью расчистить участок в течение ближайшего месяца. Попытки проникнуть в гробницу через тоннель были признаны слишком рискованными, поэтому учёные сосредоточены на методичном удалении завала.

Первая усыпальница Тутмоса II, найденная в 2022 году в Луксоре, долгое время оставалась безымянной, так как её местоположение казалось нетипичным. Она находилась всего в трёх километрах от знаменитой Долины царей — в районе, где в основном хоронили знатных женщин. Это привело к тому, что гробницу долго не связывали с мужем царицы Хатшепсут.

Однако более детальное изучение показало, что её стены украшены символами, характерными для захоронений правителей. Особо примечательной оказалась часть потолка, окрашенная в синий цвет с золотыми звёздами — характерный элемент декора королевских гробниц Древнего Египта.

Учёные считают, что причина кроется в приказе самой Хатшепсут. Согласно найденным надписям, первичное место погребения царя пострадало в результате наводнения, произошедшего через шесть лет после его смерти. В связи с этим царица распорядилась перенести тело мужа в другое место неподалёку.

Первая усыпальница была затоплена, а её повреждения привели к тому, что её долгое время не воспринимали как царскую гробницу. Теперь же, когда найдена вторая, можно с уверенностью сказать, что тело Тутмоса II покоилось именно там.

Расчистка предполагаемого места второго захоронения продолжается. Археологи надеются, что, когда они достигнут усыпальницы, там действительно будут мумифицированные останки царя. Если это подтвердится, египтологи пересмотрят многие прежние гипотезы о его судьбе.

До открытия первой гробницы Тутмоса II прошло более 100 лет с момента последнего значимого обнаружения царского захоронения в Египте — речь идёт о гробнице Тутанхамона, найденной Говардом Картером в 1922 году. Теперь же за короткий срок были найдены сразу две усыпальницы одного и того же фараона, что делает это открытие уникальным.

Наследие Тутмоса II

В отличие от своего знаменитого отца Тутмоса I и не менее прославленного сына Тутмоса III, второй представитель династии не оставил столь яркого следа в истории. Однако его брак с Хатшепсут оказал значительное влияние на ход египетской истории, ведь именно она стала одной из самых могущественных женщин-фараонов.

Но теперь его имя войдёт в историю по другой причине: пока ни у одного египетского правителя не было обнаружено сразу двух усыпальниц. Эта находка не только расширяет знания о древнеегипетских традициях захоронений, но и ставит новые вопросы о судьбе царских мумий.

Уточнения

Тутмос II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1492—1479 годах до н. э., из XVIII династии.

Хатшепсу́т — женщина-фараон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы египет история археология
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