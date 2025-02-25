Это поведение мышей сбивает с толку: почему они пытаются оживить сородичей?

4:13 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Новое исследование выявило удивительное поведение мышей: они пытаются помочь потерявшим сознание сородичам, что подтверждает глубоко укоренённое в млекопитающих стремление к взаимопомощи.

Фото: Wikimedia Commons by AleXXw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мыши

Учёные обнаружили, что при попытках реанимировать товарищей у мышей активируется зона мозга, отвечающая за непроизвольные функции, а также усиливаются гормональные сигналы. Эти процессы критически важны для действий, схожих с работой парамедиков.

Хотя первая помощь у грызунов выглядит несколько иначе, чем у людей, исследователи из университета Южной Калифорнии под руководством нейробиолога Вэньцзяня Сана выяснили, что специфический метод — вытягивание языка — помогает пострадавшим быстрее прийти в сознание. Этот приём, как оказалось, расширяет дыхательные пути, способствуя восстановлению дыхания.

Дополнительное исследование подтвердило эту гипотезу, обнаружив нейронную цепь, связывающую вытягивание языка с быстрым пробуждением у мышей, находящихся под анестезией.

Подобное спасательное поведение ранее фиксировалось у млекопитающих с более крупным мозгом, таких как дельфины и слоны. Однако конкретные формы первой помощи у более мелких видов, включая мышей, до сих пор изучены не были.

Учёные пока не могут с уверенностью сказать, осознают ли мыши, что помогают товарищам, или это инстинктивная реакция. Однако тот факт, что они повторяли реанимационные действия в течение пяти дней, указывает на то, что эти попытки выходят за рамки простого любопытства.

Интересно, что мыши оказывали помощь чаще, если пострадавший был им знаком. Это говорит о том, что их реакция не является автоматической, а учитывает контекст и индивидуальность жертвы. Как пояснил не участвовавший в исследовании нейробиолог Джеймс Беркетт из Толедского университета, животные действительно оценивают ситуацию перед принятием решения.

В ходе эксперимента мышей поместили в клетку с бессознательными, неподвижными или мёртвыми сородичами, среди которых были как знакомые, так и незнакомые особи. В половине случаев сознательная мышь пыталась помочь, вытягивая язык пострадавшего. В результате все эти мыши приходили в себя быстрее, чем те, кого оставили без внимания.

Поведение спасателей включало несколько этапов: сначала мышь обнюхивала товарища, затем начинала его чистить, а затем переходила к активным физическим попыткам взаимодействия. В 80% случаев мыши удаляли инородные предметы, помещённые учёными в рот пострадавших, но не обращали внимания на объекты, находившиеся в других частях тела.

Примечательно, что мыши предпринимали попытки реанимации даже на мёртвых особях, но не на тех, кто просто спал. Этот факт доказывает, что их поведение связано не с общей реакцией на неподвижность, а с осознанным ответом на состояние жертвы.

Ещё одно исследование, проведённое учёными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что при виде не реагирующего товарища у мышей активируется медиальная миндалевидная железа. Эта область мозга отличается от той, которая задействуется при взаимодействии с находящимися в стрессе особями. Это подтверждает, что помощь пострадавшим — отдельный тип поведения.

Кроме того, у заботливых мышей было зафиксировано повышение уровня окситоцина — гормона социальной связи — в паравентрикулярном ядре мозга. Данная область давно известна своей ролью в формировании поведения, связанного с заботой о других.

Подводя итог, нейробиологи Уильям Ширан и Зои Дональдсон отметили, что эти результаты ещё раз подтверждают: стремление помогать другим в критических ситуациях — характерная черта множества видов млекопитающих.

Исследование опубликовано в журнале Science.

Уточнения

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

