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Игорь Буккер

Таинственная смерть в железном веке: почему эту девушку обезглавили?

3:49
Наука » Полезно знать

Почти полтора года назад в торфяном болоте близ деревни Беллаги в графстве Лондондерри (Северная Ирландия) были найдены останки человека. Состояние тела дало основания предполагать, что это была жертва ритуального убийства, совершённого во времена железного века, примерно 2000 лет назад.

горилла, приматы, скелет
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorille_05_MHNLille.JPG by Vcby
горилла, приматы, скелет

Изначально считалось, что останки принадлежали подростку, однако недавно учёные установили, что речь идёт о молодой женщине, что делает находку ещё более уникальной, так как большинство обнаруженных в Европе "болотных тел" были мужскими.

Это открытие сделали специалисты из музея Ольстера и нескольких университетов. Согласно новейшим исследованиям, женщине было от 17 до 22 лет, а её рост (около 170 см) был необычно высоким для того времени. Радиоуглеродный анализ показал, что смерть наступила между 350 годом до н. э. и началом нашей эры, когда территорию современной Ирландии населяли племена гэльской культуры.

Эти останки получили название "Женщины из Баллимакомба", по названию места их обнаружения. Тело было извлечено из болота в октябре 2023 года сотрудниками полицейской службы Северной Ирландии — Police Service of Northern Ireland (PSNI). Первоначально правоохранительные органы предполагали, что это могло быть современное убийство, но радиоуглеродное датирование опровергло эту версию, подтвердив, что женщина умерла более 2000 лет назад.

По словам специалистов из музея Ольстера, на шейных позвонках женщины были найдены следы порезов, что говорит о намеренном обезглавливании. Голова во время раскопок обнаружена не была. Учёные считают, что её могли забрать во время убийства, предположительно, по ритуальным причинам, характерным для того периода в Северо-Западной Европе и Ирландии.

Профессор археологии Квинского университета в Белфасте Эйлин Мерфи подтвердила, что смерть женщины была крайне насильственной: ей перерезали горло, а затем обезглавили. Голова была удалена с места происшествия, а тело осталось в болоте, где его и нашли рабочие спустя две тысячи лет.

Дополнительные исследования останков могут дать информацию о рационе женщины, её передвижениях и происхождении. Это особенно важно, поскольку сведений о повседневной жизни в железном веке крайне мало.

Такие находки не редкость в Северной и Северо-Западной Европе. За последние годы было изучено около тысячи болотных тел, многие из которых стали жертвами насильственных смертей, часто связанных с ритуалами. При этом точные мотивы этих ритуалов остаются загадкой, так как письменные источники того времени отсутствуют.

Самые древние болотные тела датируются 9000-7000 годами до н. э., но пик такого рода захоронений пришёлся именно на железный век и римский период. Основной версией является ритуальное жертвоприношение для умилостивления богов, обеспечения плодородия земли или наказания нарушителей табу. Случайные утопления тоже могли происходить, но они не объясняют насильственные травмы, обнаруженные на телах.

Ханна Крауди, руководитель кураторского отдела Национального музея Северной Ирландии, отметила, что в настоящее время учреждения стараются бережно и с уважением относиться к останкам людей, умерших насильственной смертью в древности. Она подчеркнула, что демонстрация таких останков требует весомых аргументов и никогда не проводится в сенсационных целях.

 

Уточнения

Желе́зный век — эпоха в преистории и истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история ирландия археология
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