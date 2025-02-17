Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе

Мало кто обратил внимания на то, что в миссионерском путешествии апостола Павла были места, которые имели особое значение. В этих местах существовали еврейские общины. Очевидно, что святой, проповедуя христианство, выполнял тысячелетнюю миссию.

Фото: Wikimedia Commons by sailko is licensed under Public domain рождение Афродиты

На самом деле он, похоже, намеренно сосредоточил свои усилия на местах, которые были в центре предыдущих катастрофических событий. Действительно, его родной город Тарс находился всего в 96,5 км от Корикоса, где располагалась знаменитая Киликийская пещера, логово великана Тифона.

"Несколько дальше есть ещё одна пещера, так называемая пещера Тифона. Узкий вход в неё находится в значительном углублении, поэтому в пещере царит вечная ночь, и вся она недоступна человеческому глазу. Упомянуть о ней заставляют нас, во-первых, связанное с ней предание, во-вторых, её особые природные свойства: некогда пещера служила логовищем Тифону, а теперь всякое живое существо, оказавшись в ней, немедленно погибает", — свидетельствовал римский географ Помпоний Мела.

Во время своего первого путешествия апостол Павел отправился в Пафос на западном Кипре. В древности это было главное место поклонения богине Афродите.

В версии рождения Афродиты, описанной Гесиодом в "Теогонии", бог Хронос (время) отрезал серпом гениталии своего отца Урана (неба) и бросил их в море.

Очевидно, миф напоминает о распаде кометы на фрагменты. Серп служит метафорой хвоста кометы, а "гениталии" представляют собой не только фрагменты космических тел, но и резкий запах мочи, который исходил от них, когда они падали на землю.

Любому скептику довольно взглянуть на работы Кэтрин Альтвег, учёную даму из Швейцарии, которая отвечает за проект "Обнюхивание комет" в 2014 году.

Эта работа была сосредоточена на комете 67P/Чурюмова-Герасименко и на том, что было описано как излучение с сильным запахом и пьянящим букетом "духов”. Профи из Бернского университета определили, как будет пахнуть комета, проанализировав химические вещества в головке, окружающей ядро.

В своём блоге Кэтрин Альтвег, которая руководила проектом по изучению кометы, описала запах как сильный, "с запахом тухлых яиц (сероводорода), конюшни (аммиака) и резким, удушающим запахом формальдегида.

Всё это смешивается со слабым, горьким, миндальным ароматом синильной кислоты. Добавьте к этой смеси немного спирта (метанола) в сочетании с уксусным запахом диоксида серы и намёком на сладкий ароматический запах сероуглерода, и вы получите "аромат" нашей кометы".

Челябинский метеорит — суперболид, который вошёл в атмосферу Земли над южным Уралом 15 февраля 2013 года, был вызван околоземным астероидом диаметром около 18 метров и массой 9 100 тонн, вошедшим в атмосферу под небольшим углом через несколько минут после восхода солнца.

Свет от метеора на короткое время был ярче Солнца. Очевидцы сообщали, что почувствовали сильный жар от огненного шара. Взрыв вызвал яркую вспышку, за которой последовал громкий хлопок. Образовалось горячее облако пыли и газа, а также множество уцелевших мелких осколков метеоритов. Большая часть энергии объекта была поглощена атмосферой, что привело к образованию мощной ударной волны. В воздухе города ощущался запах "пороха", "серы", "горения" или "озона", который ощущался примерно через час после огненного шара и сохранялся в течение всего дня.

Обратите внимание на сходство последнего с ароматом, который, по слухам, исходил от сыновей Сехмет, Маахеса и Нефертум, от их букетов из цветов лотоса. Один из пользователей Reddit в 2018 году отметил "тошнотворно-сладкий запах озона, почти как у клубники. Если вы будете вдыхать его слишком много, вам станет очень плохо, а в больших концентрациях он может убить вас".

Очевидно, именно поэтому Маахес изображён с двумя очень острыми ножами в дополнение к букету цветов).

Неудивительно, что в мифологии это изображается в виде отрубленных мужских гениталий в сочетании со сладким ароматом женщины.

Афиней писал об Афродите: "Но лишь Киприду царицу. Милость её обретали смиренных даров приношеньем, (даров приношеньем ('Αγάλματα) — приношения вообще, по преимуществу же скульптурные.) Дивных картин живописных, священных елеев душистых, Жертвами чистого мира и ладана благоуханьем, Бурого мёда на землю из сотов струи проливая". ("Пир мудрецов", 12).

Согласно Гесиоду, богиня Афродита возникла из пенящегося моря после того, как на землю упали отрубленные "половые органы", отсюда и её имя "рождённая из пены".

Как уже говорилось, миф, очевидно, повествует о распаде кометы, которая приблизилась к Земле и разбросала метеоритные фрагменты на большой территории. Об этом свидетельствует сохранение и почитание болидов/байтилов в храмах разных богинь на Ближнем Востоке. Таким образом, байтилы были тесно связаны с региональными культами богинь, которые появились примерно в одно и то же время.

В центре поклонения Афродите в Пафосе находился бетил, который, как говорили, упал с неба.

Тацит описывает метеорит следующим образом: "Идол боги­ни не име­ет человеческого обли­ка, а напоми­на­ет мету на риста­ли­щах — круг­лый вни­зу и посте­пен­но сужаю­щий­ся квер­ху. Почему он такой — неиз­вест­но." ("История", 2.3).

Для греков это событие означало "рождение" богини Афродиты. Другие культуры Ближнего Востока в результате того же события приняли в основном женские божества с разными именами или обличьями. Напоминанием об этом является тот факт, что в древности Афродиту приравнивали к другим богиням, таким как Исида, Иштар и Астарта.

В Соли на острове Кипр, например, было святилище, посвященное Афродите и Исиде. На мраморном основании в Делосе была вырезана посвятительная надпись, подаренная жертвователем Исиде, Астарте и Афродите.

Примечательно, что в древней Пелле находилось святилище Матери богов и Афродиты, посвящённое богине Афродите и Матери богов (Кибеле). Это было общегреческое святилище и место паломничества со всей Греции. Центром поклонения Кибеле был Пессинунт в Малой Азии, где богине, спустившейся с небес, поклонялись как Афродите в образе байтилы.

В мифе говорится о том, что из "капель крови" непосредственно "родились" три дополнительные сущности:

Эринии. Их изображали как мстительных богинь, спускающихся с небес. Их символами были змеи и кровь. Очевидно, что в данном случае они являются метафорами горячих метеоритных осколков, падающих на землю (отсюда и образ змеи). Интересно, что Эринии изображаются с крыльями и синей кожей. С точки зрения температуры, синее пламя — самое горячее из всех цветов пламени. Гиганты. В данном контексте "сверкающие в полном вооружении, с копьями в руках" гиганты, очевидно, являются метафорами извержений вулканов. Мелии. В данном случае это просто деревья или, в частности, ясени (которые легко горят). Достаточно взглянуть на изображения Тунгусского метеорита, чтобы понять смысл этой метафоры.

Похожие истории можно найти в соседних регионах, посвящённые тому же катастрофическому событию. В частности, в хеттской эпической поэме "Песнь о Кумарби", в которой бог свергает своего отца и откусывает ему гениталии, из-за чего тот беременеет и рожает Иштар и её брата Тешуба, которого в настоящее время интерпретируют как хеттского бога "бури".

Классическая мифология полна эвфемизмов. Боги на самом деле были символами различных ужасающих событий, напрямую связанных с силами природы. С божествами приходилось обращаться осторожно, их приходилось умиротворять с помощью лести.

Таким образом, хотя в классический период Афродита в конечном счёте изображалась как прекрасная богиня любви, её истинная природа раскрывается в некоторых сохранившихся эпитетах, перечисленных Карлом Кереньи ("Боги древних греков", 1951):

Скотия - ”Темнейшая”;

Андрофон - ”Убийца людей”;

Аносия - ”Нечестивая”;

Тимборихос - "Могильщица”;

Амбологера - "Та, что откладывает старость" (это не безобидная метафора, она убивает людей, не дав им дожить до старости).

Ни один из этих эпитетов не подходит богине Любви. Примечательно, что самыми ранними следами Афродиты на Кипре являются сильно эротизированные статуэтки с птичьими лицами, которые можно увидеть по всему острову в период II тысячелетия до н. э. (1450-1200 гг. до н. э.). Птичье лицо, очевидно, выступает в качестве небесной метафоры.

Уточнения

Помпоний Мела (лат. Pomponius Mela; 15—60) — один из первых римских географов, создавший свой труд «Описательная география» около 44 года.



Тифо́н также Тифоей, Тифе́й — в древнегреческой мифологии могущественный и чудовищный великан, согласно классической версии мифа, порождённый Геей и Тартаром.



Гесио́д (VIII век до н. э., Кима — VII век до н. э.) — первый исторически достоверный древнегреческий поэт, рапсод, представитель направления дидактического и генеалогического эпоса. К первому направлению относится его поэма «Труды и дни», а ко второму — «Теогония» (то есть родословная богов), — его основные произведения.



Апо́стол Па́вел (от лат. Paulus — «малый», греч. Пαῦλος; Киликия, Тарс, 5/10—64/67 годы, Рим), при рождении — Савл (Σαῦλος, Saulus, Савл Тарсянин, Саул, Саул из Тарса, от ивр. שאול‎ — «выпрошенный, вымоленный») — «апостол язычников»; не входит ни в число двенадцати апостолов, ни в число семидесяти апостолов.



Маахес (также Михос или Махес; егип. m3ḥs3)— в древнеегипетской мифологии львиноголовый бог войны, грозы, бури и испепеляющей жары. Его имя означает «тот, кто правдив рядом с ней».



Нефертум — в египетской мифологии бог растительности, сын Сехмет (разрушение и восстановление) и Птаха (строительство).



Челябинск (также получил известность как Челя́бинский либо Чебарку́льский метеорит) — метеорит, упавший на земную поверхность 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида, что сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области и части соседних регионов России, а также Казахстана, и привело к определённым разрушениям в Челябинске (разрушены несколько непрочных построек, несущественно повреждены многие здания), а также ранениям среди населения (примерно 2 тысячи).



Ба́йтил (Бетил, Байти́лий) — в Древней Греции камень-фетиш, считавшийся обиталищем божества.



Афине́й Навкрати́йский (Ἀθηναῖος Ναυκρατίτης, лат. Athenaeus) — древнегреческий писатель из египетской Навкратиды, который жил на рубеже II — III веков н. э. Известен огромной по объёму (15 книг) и в значительной степени сохранившейся литературной компиляцией «Пир мудрецов».



Эри́нии (от др.-греч. Ἐρινύες «гневные») — в древнегреческой мифологии богини мести. В римской мифологии им соответствуют фу́рии.



Мелии или Мелиады (др.-греч. Μελίαι или Μελιάδες, «ясеневые») — в древнегреческой мифологии самые древние и единственные смертные нимфы ясеня. Порождены Геей от крови Урана.



Пессинунт (др.-греч. Πεσσινούς, лат. Pessinus) — важный античный город в области Галатия, на границе с Фригией, важнейший в Анатолии религиозный центр.



Кумарби — верховный бог хурритов и хеттов, сын бога неба Ану.



Карл Ке́реньи (венг. Kerényi Károly; 19 января 1897, Темешвар, Австро-Венгрия — 14 апреля 1973, Кильхберг, Швейцария) — венгерский и швейцарский филолог-классик, религиовед.

