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Игорь Буккер

Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны

5:14
Наука » Полезно знать

Недавнее исследование, проведённое учёными из Университетского колледжа Лондона и Люблянского университета, выявило, что древнеегипетские мумии обладают сложной ароматической подписью. Их запахи напоминают древесину, пряности и сладости, а также дают новые сведения о процессе мумификации, которому тысячи лет.

мумия, саркофаг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir_el-Medina-18-Grab_1-Sennedjem-Anubis-Mumie-1982-gje.jpg by Gerd Eichmann
мумия, саркофаг

Исследование, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, впервые позволило систематически анализировать запахи мумифицированных тел с помощью сочетания химических и сенсорных методов. Это позволило учёным выявить вещества, участвовавшие в процессе бальзамирования, и понять, какие из них формировали запахи.

Для работы команда изучила девять мумифицированных тел, самое древнее из которых относится к эпохе Нового царства (1539-1077 гг. до н. э.), а самое молодое — к византийской эпохе (III-IV вв. н. э.). Исследователи использовали газовую хроматографию и масс-спектрометрию, а также электронный "нос" и группу специалистов, которые оценивали запахи по интенсивности и приятности.

Роль запахов в мумификации

Авторы исследования пояснили, что мумификация в Древнем Египте была не просто способом сохранения тела, но и важной ритуальной практикой. Для бальзамирования использовались различные масла, воски и смолы, многие из которых были не только консервантами, но и имели специфические запахи. Хотя большая часть исследований мумий ранее проводилась в европейских коллекциях, эта работа сосредоточена на экспонатах Египетского музея в Каире.

Собранные данные раскрывают детали материалов, применявшихся при мумификации, их эволюцию и влияние на современные методы консервации. Это также поможет реставраторам лучше сохранять древние артефакты и поддерживать их историческую аутентичность.

Запахи мумий давно вызывали интерес как у учёных, так и у широкой публики. Однако до сих пор не существовало комплексного анализа, объединяющего химические исследования с субъективными оценками запаха.

Ведущий автор исследования профессор Матия Стрлич отметил, что изучение запахов помогает не только в реставрации, но и в понимании материалов, использовавшихся при мумификации. Это добавляет новый слой данных к музейным экспозициям.

Доктор Сесилия Бембибре добавила, что исследование демонстрирует важность обоняния в изучении прошлого. Кроме того, в отличие от большинства исследований, которые проводились исключительно в европейских музеях, эта работа включала тесное сотрудничество с египетскими экспертами, что позволило учитывать их взгляды и выработать этичный подход к изучению мумий.

Запахи формируются молекулами, выделяемыми веществами в окружающий воздух. Исследователи применили передовые методы анализа, чтобы определить, какие именно компоненты создают аромат мумифицированных тел. Они смогли отличить запахи, исходящие от самих мумий, от ароматов, возникающих из-за последующей консервации или влияния внешних факторов, таких как плесень и бактерии.

Одним из наиболее интересных открытий стало то, что египтяне использовали сложные смеси химических веществ, включая натриевые соли, смолы хвойных деревьев (сосны, кедра, можжевельника), камедистые смолы (мирру и ладан), а также специи, травы, растительные масла, животные жиры и воски. Эти компоненты не только сохраняли тело, но и играли ритуальную роль, связав процесс мумификации с религиозными представлениями о чистоте и божественности.

Запахи как мост между прошлым и будущим

Исследование не только углубляет понимание древних технологий мумификации, но и помогает музеям привлечь посетителей с помощью новых сенсорных форматов. В будущем учёные планируют воссоздать ароматы, характерные для древнеегипетских мумий, чтобы дать зрителям уникальный опыт знакомства с прошлым через обоняние.

Профессор Али Абдельхалим, директор Египетского музея в Каире, отметил, что мумификация была важной частью египетской погребальной культуры, эволюционировавшей с течением веков. Изучение используемых материалов позволяет глубже понять социальный и экономический контекст жизни древних египтян.

Запахи играли ключевую роль в восприятии мумифицированных тел: приятные ароматы ассоциировались с чистотой и божественным началом, тогда как неприятные запахи считались символом разложения. Даже спустя тысячи лет реставраторы часто описывают запах мумий как удивительно приятный, что подтверждает эффективность древнеегипетских методов консервации.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей.

Фарао́н (др -рус. фараонъ, ст.‑слав. фарао, от греч. Φαραώ / pharaōn) — современное наименование правителей Древнего Египта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы археология
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