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Игорь Буккер

Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад?

4:25
Наука » Полезно знать

Недавнее археологическое исследование подробно описывает уникальную находку на холмах Иерусалима. В древнем поселении Моца исследователи обнаружили гробницу, относящуюся к периоду докерамического неолита B (7100-6700 гг. до н. э.). В ней находились останки женщины, которая, по мнению учёных, могла играть важную духовную роль в своём сообществе и, возможно, была шаманкой.

Ведьма
Фото: Openverse by AZRainman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ведьма

Анатомический анализ показал, что на момент смерти женщине было более 15 лет. Уникальной особенностью её скелета стало наличие шести пальцев на левой руке. В древних культурах полидактилия часто рассматривалась как особый знак, указывающий на выбор человеком духовного пути.

Раскопки в Моце проводились с 2018 по 2020 год, но о находке стало известно только недавно благодаря публикации в журнале Atiqot. Учёные отмечают, что Моца является одним из самых крупных неолитических поселений, обнаруженных в регионе.

Исследования велись в преддверии строительства шоссе № 16, ведущего в Иерусалим с запада. Как это часто бывает, важные археологические открытия происходят при подготовке к инфраструктурным проектам.

Если предположение о том, что шестипалая женщина была шаманкой, верно, то её захоронение должно содержать предметы, подтверждающие высокий социальный статус. Это подтверждается обнаруженными в могиле украшениями из зелёного камня и перламутра, а также другими ритуальными артефактами.

В регионе найдено множество захоронений, содержащих декоративные предметы — каменные браслеты, подвески и бусины из экзотических материалов, в частности, из алебастра. Учёные считают, что каменные браслеты имели ритуальное значение и могли быть связаны с представлением о существовании перехода между жизнью и смертью. По их мнению, дети в неолитическую эпоху носили такие браслеты до совершеннолетия. Если ребёнок умирал в юном возрасте, браслеты оставляли при нём, как символ незавершённого пути.

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо отметил, что открытие гробницы шаманки в Моце даёт представление о духовных практиках древних людей, живших около 10 000 лет назад. По его словам, найденные артефакты показывают сложность и богатство культурных верований того времени.

Исследователи обнаружили, что многие захоронения находились прямо внутри жилых построек — под полами или вдоль стен. Это свидетельствует о том, что ритуальные обряды могли проводиться в специальных общественных зданиях, предназначенных для церемониальных целей.

Примечательно, что во всех раскопанных строениях были найдены конструкции для сбора воды, или их располагали рядом с естественными источниками. Это подтверждает предположение о важной роли воды в религиозных обрядах неолитических сообществ.

В исследовании учёные рассматривают значение ритуальных практик в обществе неолита и влияние находки в Моце на понимание этой эпохи. Они отмечают, что первые общественные и ритуальные сооружения появились ещё в натуфийской культуре (12 500-9400 гг. до н. э.), а в неолитический период (9400-5300 гг. до н. э.) их использование стало более распространённым.

Период неолита ознаменовал собой важный поворотный момент в истории человечества, связанный с развитием земледелия и одомашниванием животных. Эти изменения повлияли не только на экономику, но и на систему верований древних людей.

Археологические исследования в Моце проводились под руководством докторов Хамуди Халайли, Янира Милевски и Анны Эйрих-Роуз из Управления древностей Израиля. Учёные связывают обнаруженные находки с зарождением уникальных религиозных практик и глубокими изменениями в общественных структурах неолитического периода.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы археология
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